Garnacho "chơi bài ngửa" với MU: Chỉ đến Chelsea, sẵn sàng không đá 12 tháng

Garnacho "chơi bài ngửa" với MU

Tương lai của Alejandro Garnacho tại Man United đã hết. Cầu thủ chạy cánh người Argentina bị liệt vào diện "bom nổ chậm" và không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng. Dù được sử dụng rất nhiều ở mùa giải trước nhưng Garnacho bị HLV Amorim đánh giá không tốt cả về thái độ lẫn phong độ. Ông thầy người Bồ Đào Nha thẳng thắn bảo cầu thủ người Argentina tìm bến đỗ sau trận chung kết Europa League.

Garnacho chỉ muốn tới Chelsea

Hiện tại chỉ có Chelsea đang quân tâm tới Garnacho. Trong buổi chia sẻ mới đây, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano vừa tiết lộ cầu thủ người Argentina cũng đã dứt tình với Man United.

"Tôi nghĩ rằng Garnacho sẽ tới Chelsea bởi cậu ấy đã làm rõ vấn đề với Man United. Thông điệp của cầu thủ này rất rõ ràng. Chelsea hoặc không gì cả. Garnacho sẵn sàng ở lại Man United và không thi đấu 6-12 tháng tới". Romano chia sẻ.

Hiện tại, cầu thủ này vẫn tích cực tập luyện một mình để bảo toàn phong độ. Một số nguồn tin cho rằng Garnacho đã đạt thỏa thuận cá nhân với Chelsea. Tiền vệ người Argentina sẽ ký hợp đồng tới năm 2032 với đội chủ sân Stamford Bridge.

Mấu chốt của câu chuyện

Trong khi đó, nguồn tin của Give Me Sport tiết lộ Chelsea và Man United đang gặp vướng mắc trên bàn đàm phán về trường hợp của Garnacho. Cụ thể, đội bóng thành London chỉ muốn trả khoảng 30 triệu bảng cho thương vụ này.

Trong khi đó, Man United muốn nhận ít nhất là 50 triệu bảng. Mức giá này đã giảm khá nhiều so với dự kiến ban đầu (70 triệu bảng) nhưng vẫn còn khoảng cách quá lớn với những gì Chelsea muốn bỏ ra.

Hiện tại, Chelsea đang muốn cài thêm một vài cầu thủ vào bản hợp đồng để tăng giá trị hợp đồng như Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Axel Disasi hay Renato Viega. Tuy nhiên, Man United đang không đồng ý phương án này. Họ muốn nhận tiền mặt để tái đầu tư. Bên cạnh đó, những cái tên đặt lên bàn đàm phán không tạo nên được sức hút.