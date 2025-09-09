Dự đoán tỷ số vòng loại World Cup: Thách thức không nhỏ cho Bồ Đào Nha & Anh

Hungary – Bồ Đào Nha: 1h45, 10/9, bảng F

Sau khi thắng đậm 5-0 trên đất Armenia, Bồ Đào Nha sẽ có màn làm khách tại Hungary được dự báo không mấy dễ dàng ở bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Szoboszlai và các đồng đội Hungary không bảo toàn được chiến thắng trước Ireland

Hungary được xem là đối thủ mạnh nhất trong bảng này của Bồ Đào Nha, dù vậy họ đã ra quân không được như ý. Dẫn trước 2-0 sau 15 phút đầu, Hungary vẫn đánh rơi chiến thắng ở cuối trận và bị cầm hòa 2-2 bởi Ireland. Điều này khiến sức ép cho trận gặp Bồ Đào Nha trở nên lớn hơn với Hungary.

Đội chủ nhà đã không lọt vào vòng chung kết World Cup kể từ tận năm 1986, nhưng họ đã dự EURO ở 3 kỳ gần nhất. Dẫn dắt bởi HLV Marco Rossi, Hungary hiện đang sở hữu một tập thể có khá nhiều cầu thủ đang đá ở các giải lớn ở châu Âu, dẫn đầu bởi thủ quân Dominik Szoboszlai của Liverpool.

Bất lợi cho HLV Rossi là tiền đạo Roland Sallai, người đã ghi bàn ở trận gặp Ireland, đã bị treo giò sau thẻ đỏ ở đầu hiệp 2 trận đấu đó. Dự kiến Barna Tóth sẽ là người thay thế cho Sallai, nhưng tiền đạo đang đá trong nước này mới chỉ 1 lần khoác áo tuyển và chưa ghi được bàn nào.

Felix và Ronaldo cùng lập cú đúp trước Armenia

Bồ Đào Nha chỉ mất khoảng hơn 30 phút tại Armenia để an bài trận đấu, và Cristiano Ronaldo lẫn Joao Felix vẫn đủ thời gian để lập cú đúp trước khi được thay ra dưỡng sức cho trận gặp Hungary. HLV Roberto Martinez hiểu rõ khả năng của Hungary nên ông đã cho các trụ cột ra nghỉ khá sớm để bảo tồn thể lực.

Phong độ của Bồ Đào Nha năm nay đang tốt khi họ đã đăng quang UEFA Nations League hồi tháng 6. “Seleccao” đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp ở mọi đấu trường, và cá nhân Ronaldo đã ghi 10 bàn ở 10 trận chính thức gần nhất, bao gồm 5 bàn trong 4 trận đã qua.

Nhiều khả năng HLV Martinez sẽ không thay đổi sơ đồ quá nhiều, với chỉ vị trí của Pedro Neto có khả năng bị thay thế. Với hỏa lực của mình, Bồ Đào Nha đủ sức giành thắng lợi dù họ sẽ cần chút kiên nhẫn trước hàng phòng ngự khá khó chịu của Hungary.

Đội hình dự kiến: Hungary: Dibusz; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Styles; Bolla, A. Toth, Szoboszlai, B. Toth; Vargas. Bồ Đào Nha: Costa; Cancelo, Dias, Inacio, Mendes; J. Neves, Vitinha, Fernandes; B. Silva, Ronaldo, Felix. Dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 1-0.

Serbia – Anh: 1h45, 10/9, bảng K

ĐT Anh đang có thành tích toàn thắng 5 trận ở vòng loại trước thềm chuyến đi tới Serbia, đội đang kém họ 5 điểm. Tuy nhiên Serbia vẫn chưa thua, và họ đá ít hơn 1 trận so với Anh, nên đây sẽ là cơ hội cho đội chủ nhà lật ngược thế cờ trong cuộc đua tranh vé.

Ghi bàn không nhiều nhưng Serbia chưa để lọt lưới lần nào ở vòng loại World Cup

Sau khi hòa không bàn thắng trước Albania, Serbia đã đánh bại Andorra và Latvia để giành 7 điểm. Họ đã ghi 4 bàn và chưa thủng lưới, lối chơi của họ đề cao phòng ngự chặt chẽ. Mặc dù Serbia đặt mục tiêu ít nhất lấy suất playoff, nhưng một chiến thắng trước Anh đêm nay sẽ khiến họ có cơ sở mơ đến vé vào thẳng.

Serbia không quá lạ gì các cầu thủ Anh, khi họ đã gặp nhau ở vòng bảng EURO 2024 và Anh thắng tối thiểu nhờ công của Jude Bellingham. Trận này Serbia dự kiến sẽ dùng cả Aleksandar Mitrovic ở hàng tiền đạo lẫn Nikola Milenkovic ở vị tri trung vệ, tập hợp những nhân sự tốt nhất có thể cho màn đụng độ “Tam Sư”.

Anh thắng Andorra 2-0 và màn thể hiện không mấy thuyết phục này vẫn mang lại số điểm tối đa cho đội bóng của HLV Thomas Tuchel kể từ đầu chiến dịch. Cũng như Serbia, họ chưa thủng lưới bàn nào và hiện vẫn đang thể hiện sự vững chắc ở tuyến sau.

Declan Rice (phải) ghi bàn giúp ĐT Anh thắng Andorra

Dù vậy lối chơi của ĐT Anh trước Andorra có thể sẽ dẫn tới một số thay đổi trước Serbia. Tuchel dự kiến sẽ thay cả Rashford và Eze để đưa Anthony Gordon và Morgan Rogers và thi đấu, ngoài ra Ezri Konsa cũng sẽ có cơ hội đá thay Dan Burn. Kane vẫn đá cắm, và những Madueke cùng Elliot Anderson sẽ tiếp tục xuất phát sau những màn trình diễn ấn tượng của họ.

Serbia sẽ là một thử thách rất đáng gờm cho ĐT Anh bởi lối chơi cẩn trọng và họ còn có Mitrovic đá tiền đạo. Một kết quả hòa dễ xảy ra.