Báo Tây Ban Nha tố HLV Ancelotti thiên vị Real Madrid, "chơi xấu" Barcelona

Ancelotti bị tố "chơi xấu" Barcelona

Carlo Ancelotti đã rời Real Madrid từ cuối mùa giải trước và chuyển sang dẫn dắt ĐTQG Brazil. Tuy nhiên, ông thầy người Italia vẫn bị tờ Sport của Tây Ban Nha "réo tên" vì liên quan đến việc triệu tập cầu thủ từ Real Madrid và Barcelona. Theo đó, Carlo Ancelotti bị đánh giá là thiên vị với những học trò cũ.

Ancelotti đang bị tố thiên vị trò cũ tại Real Madrid

Tờ Sport đưa ra những lý lẽ khá hợp lý. Đầu tiên, ĐT Brazil đã sớm giành vé dự World Cup 2026 từ hồi tháng 6. Bởi vậy, hai trận đấu trong tháng 9 chỉ mang ý nghĩa thủ tục. HLV người Italia có thể thoải mái triệu tập một số gương mặt mới và để những trụ cột nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, Ancelotti có sự lựa chọn của riêng mình. Ông quyết định không triệu tập bộ ba đang chơi Real Madrid là Vinicius Junior, Rodrygo và Elder Militao. Vinicius bị treo giò một trận nên việc không triệu tập có thể tạm chấp nhận được nhưng không triệu tập bộ đôi còn lại khiến tờ Sport liên tưởng đến việc ông thầy này muốn các học trò cũ có thời gian nghỉ ngơi thoải mái tại Madrid.

Trong khi đó, Ancelotti lại triệu tập Raphinha, một trong ba trụ cột của Barcelona hiện tại. Theo nguồn tin của Sport, tiền vệ này sẽ đá chính cả hai trận đấu "vô thưởng vô phạt", đặc biệt là trong trận đấu với Bolivia (6h30, 10/9).

Brazil sẽ phải đối đầu với đội bóng đang khát khao kiếm 3 điểm để mơ về tấm vé vớt dự World Cup 2025. Cuộc chơi sẽ diễn ra trên SVĐ ở El Alto, nơi có độ cao 4.100m so với mặt nước biển. Đó sẽ là thử thách cực kỳ khắc nghiệt với bất kỳ cầu thủ nào, chưa nói đến việc Raphinha phải bay từ Tây Ban Nha về Nam Mỹ để chơi bóng.

Fan Barca giận dữ

Những người yêu mến Barcelona còn giận dữ hơn khi biết Ancelotti định thử nghiệm đội hình trong trận đấu này. Những cầu thủ chưa được thi đấu trong cuộc đối đầu với Chile sẽ được đẩy lên đá chính, trừ một vài trường hợp trụ cột như Raphinha, Alisson.

Chưa kể đến việc sau khi thi đấu xong, Raphinha lại phải hộc tốc quay về Tây Ban Nha để chuẩn bị thi đấu cho cuộc tiếp đón Valencia của Barcelona (2h, 15/9). Đó quả thật là hành trình gian nan với bất kỳ cầu thủ nào.

Thực tế, chuyện phải chạy đi chạy lại giữa các châu lục, thi đấu ở điều kiện khắc nghiệt không phải là điều lạ đối với các cầu thủ. Ancelotti cũng có quyền sử dụng cầu thủ theo ý của mình. Tuy nhiên, một bên là trò cũ có 2 tuần nghỉ ngơi, còn 1 bên là đối thủ cũ phải "hành xác", điều đó khiến cho rất nhiều người phải đặt câu hỏi.