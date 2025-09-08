Saudi Arabia và Trung Quốc hỏi mua Tottenham sau khi chủ tịch Levy từ chức

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tottenham đã nhận được lời hỏi mua tới từ Saudi Arabia và Tottenham, không lâu sau khi chủ tịch Daniel Levy ra đi.

   

Saudi Arabia cũng muốn thâu tóm Tottenham?

Tottenham gần đây đã chia tay, hay đúng hơn là sa thải, với chủ tịch lâu năm Daniel Levy sau hơn 2 thập kỷ lãnh đạo CLB. Levy được xem là đã làm rất tốt để đưa đội bóng này thoát khỏi cuộc khủng hoảng diễn ra cuối những năm 1990, khi Tottenham đối mặt với phá sản trong khi nội bộ mâu thuẫn cả từ cấp lãnh đạo tới các cầu thủ.

Amanda Staveley, người đứng đầu vụ mua Newcastle của Saudi Arabia và được cho là đứng đằng sau vụ hỏi mua Tottenham mới đây

Amanda Staveley, người đứng đầu vụ mua Newcastle của Saudi Arabia và được cho là đứng đằng sau vụ hỏi mua Tottenham mới đây

Việc Levy ra đi đã đặt ra câu hỏi phải chăng Tottenham sắp đổi chủ, bởi dù được sở hữu bởi gia đình tỷ phú Joe Lewis, trong thời gian dài Lewis thực tế đã chẳng đầu tư dù chỉ một đồng vào CLB (đó là lý do vì sao Tottenham cần Levy để làm ăn có lãi). Mới đây, nhà báo Sami Mokbel của BBC cho hay đúng là đã có 2 bên đặt vấn đề mua lại Tottenham.

Mokbel cho biết một bên bao gồm nhóm doanh nhân đến từ Trung Quốc đứng đầu bởi Roger Kennedy và Wing-Fai Ng. Bên thứ 2 đáng chú ý hơn, đó là công ty PCP International Finance trước đây từng là công ty của Amanda Staveley, người chính là cổ đông của Newcastle và đã đứng đầu quá trình mua lại CLB này.

Việc PCP International Finance tham gia và mối liên kết của công ty này với bà Staveley đã khiến dư luận Anh đồn rằng thực chất chính là Saudi Arabia giấu mặt mua lại Tottenham qua một bên thứ 3. Do UEFA gần đây làm chặt với các CLB có chung chủ (như vụ Crystal Palace mất suất dự Europa League) nên các tập đoàn lớn muốn mua các CLB bóng đá giờ dựa vào những bên thứ 3 để làm ăn.

Tương lai mờ mịt

Tottenham đã ra thông cáo xác nhận 2 sự tiếp cận này, nhưng họ đồng thời khẳng định CLB không phải để bán và số cổ phần 87% ở Tottenham của nhà Lewis sẽ không chuyển cho ai. 2 con của tỷ phú Joe Lewis đang từng bước nắm các vị trí điều hành quan trọng tại Tottenham và họ không có dấu hiệu sẽ từ bỏ quyền lực.

Tỷ phú Joe Lewis (trái) và Daniel Levy

Tỷ phú Joe Lewis (trái) và Daniel Levy

Mokbel cách đây không lâu đã cho biết lý do của sự thay đổi quyền lực ở Tottenham là bởi nhà Lewis “quan ngại” về việc Tottenham không có nhiều thành công trong kỷ nguyên của Levy. Danh hiệu Europa League 2024/25 là danh hiệu đầu tiên của CLB sau gần 2 thập kỷ nhưng đội bóng về đích ở nửa dưới BXH Premier League.

Tuy nhiên không ít fan Tottenham đã tỏ ra hoài nghi về điều đó. Như đã đề cập, nhà Lewis không thèm bỏ 1 đồng nào vào hoạt động của CLB trong hơn 20 năm qua khiến Levy phải xoay sở, và mùa trước báo cáo tài chính (công khai) của Tottenham cho thấy họ đã thua lỗ. Sẽ không ngạc nhiên nếu nhà Lewis vẫn mạnh tay chi tiền để nhắm tới thành tích cao hơn cho Tottenham.

Ngay cả thông tin nhà Lewis từ chối không bán Tottenham cũng bị nhiều fan Tottenham ngờ vực. Từ trước khi Levy ra đi, Tottenham đã bổ nhiệm cựu CEO của Citi Private Bank, Peter Charrington, vào vị trí giám đốc ở CLB. Việc một nhân vật chẳng có kinh nghiệm gì về bóng đá được giao chức vụ này khiến nhiều người cho rằng Tottenham không sớm thì muộn sẽ được bán, chỉ là lúc này nhà Lewis chưa có được mức giá ưng ý.

Theo Q.D (Tổng hợp)

