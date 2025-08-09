Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Tin mới nhất bóng đá sáng 9/8: FIFA tính sửa luật Club World Cup, Chelsea gặp khó

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Bản tin bóng đá sáng 9/8: FIFA tính sửa luật Club World Cup và luật mới sẽ khiến Chelsea không được bảo đảm suất dự giải năm 2029.

FIFA tính sửa luật Club World Cup, Chelsea nguy cơ không được dự lần tới

Tờ The Times (Anh) cho biết trong nội bộ FIFA đang có những cuộc thảo luận về luật quy định đội nào được góp mặt ở Club World Cup. Xuất phát từ những phàn nàn xoay quanh việc Liverpool hay Barcelona vắng mặt ở giải vừa qua, FIFA có một số dự thảo thay đổi để áp dụng cho giải năm 2029.

Chelsea vô địch Club World Cup 2025 và theo luật hiện tại, họ được dự giải năm 2029

Chelsea vô địch Club World Cup 2025 và theo luật hiện tại, họ được dự giải năm 2029

Theo nguồn tin, FIFA dự định sẽ tăng số đội tối đa dự giải của mỗi quốc gia lên 3 căn cứ vào điểm thành tích trên bảng xếp hạng UEFA, thay vì 2 như luật hiện tại. Tuy nhiên sự thay đổi đáng chú ý khác là việc FIFA có thể bỏ quy định đội đương kim vô địch được phép dự giải lần tới, như vậy Chelsea sẽ phải thi đấu ở Champions League thường xuyên để tích điểm cho giải năm 2029 như các CLB khác.

Ter Stegen trình bày vấn đề của mình trên Instagram

Giữa lúc Barcelona và thủ môn Marc-Andre Ter Stegen có xung đột quanh việc Barca muốn xóa bỏ đăng ký thi đấu của Ter Stegen ở La Liga, mới đây thủ môn người Đức này đã lên Instagram trình bày về tình thế của mình. Trong đó, Ter Stegen khẳng định việc mình phẫu thuật chữa lưng đã được Barca đồng ý, và việc anh công bố mình sẽ bình phục trong 3 tháng là “thời gian hồi phục tối thiểu”.

Bên cạnh đó, Ter Stegen viết rằng việc mình phẫu thuật không thể ảnh hưởng tới chuyện đăng ký tân binh của Barcelona. Anh sau đó khẳng định tình yêu của mình dành cho CLB Barcelona và các fan.

HLV Glasner có thể rời Crystal Palace

Sự chuẩn bị mùa giải mới của Crystal Palace đang gặp vấn đề khi mới đây, tờ The Times cho biết HLV Oliver Glasner đang cân nhắc khả năng rời đội. Mặc dù giúp CLB đoạt FA Cup mùa trước, hè này Glasner chứng kiến khá nhiều cầu thủ của mình ra đi hoặc có thể bị rao bán, trong khi Palace chưa đưa về cầu thủ nào ông muốn.

Pedri nói về sức mạnh tuyến giữa của Barcelona

Dù Barcelona đang có một hàng tiền vệ rất mạnh, có thể xem là mạnh nhất từ kỷ nguyên của bộ ba Xavi – Iniesta – Busquets, nhưng Pedri nghĩ đạt tới đẳng cấp của các tiền bối vẫn còn là hành trình khá xa. “Có thể sẽ đến một ngày chúng tôi được so sánh ngang hàng với họ ở cả cấp CLB và ĐTQG, nhưng họ đã đặt ra những tiêu chuẩn cực cao mà không chỉ chúng tôi, các CLB mạnh khác cũng chưa đạt tới được”, Pedri nói trong cuộc phỏng vấn cho L’Equipe.

Lukaku lý giải cách đối xử cầu thủ của Conte

Romelu Lukaku trong một cuộc phỏng vấn truyền hình cho biết HLV Antonio Conte sẽ cứng rắn, nhưng luôn công bằng trong cách đối xử với các cầu thủ. “Ông ấy luôn động viên các cầu thủ đá tốt nhất có thể. Còn tùy vào thời điểm, sẽ có lúc Conte rất cứng rắn, nhưng cũng có lúc ông ấy nhẹ nhàng. Cầu thủ nào làm tốt, ông ấy sẽ luôn dành cho họ tình yêu nồng nàn để khiến họ đá tốt hơn nữa”, Lukaku chia sẻ.

Tin mới nhất bóng đá tối 8/8: Real Madrid sẽ thi đấu với sơ đồ 2 tiền đạo

Bản tin bóng đá cập nhật tối 8/8: HLV Xabi Alonso đã quyết định để Real Madrid thi đấu với hệ thống 2 tiền đạo ở mùa giải 2025/26.

Theo Q.D (Tổng hợp)

09/08/2025 00:46 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá
