Nhận định trận HOT: MU đại chiến Fiorentina, Arsenal so tài Bilbao ở Emirates Cup

MU - Fiorentina: 18h45, 9/8, giao hữu CLB

Trận tranh cúp giao hữu trên sân Old Trafford hứa hẹn sẽ là màn so tài hấp dẫn giữa Manchester United và Fiorentina. Với phong độ ấn tượng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò HLV Ruben Amorim được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc đối đầu này.

MU sẽ có màn so tài đáng chú ý với Fiorentina

MU bước vào mùa giải mới với sự quyết tâm cao và những bước đi táo bạo trên thị trường chuyển nhượng. Dù không góp mặt tại đấu trường châu Âu, "Quỷ đỏ" vẫn chứng minh sức hút khi đưa về hai chân sút nổi bật ở Ngoại hạng Anh mùa trước là Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, cùng thương vụ “bom tấn” Benjamin Sesko đang ở giai đoạn hoàn tất.

Về mặt chuyên môn, MU vừa lên ngôi Premier League Summer Series tại Mỹ, vượt qua những đối thủ khó chịu như West Ham, Bournemouth và Everton, qua đó tạo đà tâm lý vững vàng trước trận tranh cúp.

Ở chiều ngược lại, Fiorentina khép lại mùa giải Serie A ở vị trí thứ 6, giành vé dự Conference League. Hè này, đại diện nước Ý khá trầm lắng trên thị trường chuyển nhượng, với điểm nhấn lớn nhất là bản hợp đồng lão tướng Edin Dzeko.

Trong 4 trận giao hữu, “La Viola” thắng dễ trước hai đội hạng dưới, nhưng sau đó để thua Leicester và hòa Nottingham Forest, cho thấy sự thiếu ổn định khi đối đầu với những đội bóng Anh giàu thể lực.

Một điểm đáng chú ý là trận đấu này đánh dấu màn tái ngộ Old Trafford của thủ thành David De Gea. Tuy nhiên, việc phải đối mặt với hàng công đang vào form của MU sẽ là thử thách cực đại cho cựu thủ môn "Quỷ đỏ".

Thống kê cho thấy, MU và Fiorentina lần lượt chỉ nhận 4 và 2 bàn thua trong 5 trận giao hữu gần đây, minh chứng cho hàng phòng ngự vận hành ổn định. Cùng với việc 3 trận gần nhất của Fiorentina đều khép lại với tối đa 2 bàn thắng, khả năng cao đây sẽ là trận cầu chặt chẽ và không có quá nhiều bàn.

Xét tổng thể, MU đang sở hữu lợi thế sân nhà, lực lượng chất lượng hơn cùng tâm thế sẵn sàng cho danh hiệu tiếp theo trong giai đoạn hè. Nếu duy trì được phong độ và tận dụng tốt cơ hội, "Quỷ đỏ" nhiều khả năng sẽ vượt qua Fiorentina.

Dự đoán: MU 2-0 Fiorentina Đội hình dự kiến MU: Bayindir, Yoro, De Ligt, Shaw, Dalot, Mainoo, Fernandes, Dorgu, Amad Diallo, Matheus Cunha, Mbeumo. Fiorentina: De Gea, Comuzzo, Dodo, Dzeko, Fagioli, Gosens, Gudmundsson, Kean, Ndour, Pongracic, Ranieri.

Arsenal - Athletic Bilbao: 23h, 9/8, giao hữu CLB

Arsenal bước vào trận tranh Emirates Cup năm nay với phong độ chưa thật sự ấn tượng, khi vừa nhận 2 thất bại liên tiếp trước Tottenham và Villarreal.

Arsenal tranh tài với Bilbao ở Emirates Cup

Những vấn đề ở hàng thủ tiếp tục bộc lộ khi đội bóng của HLV Mikel Arteta để lọt lưới 4 bàn trong 2 trận, một phần đến từ sự thiếu tập trung và lúng túng ở khâu phòng ngự. Trên hàng công, bản hợp đồng mới Viktor Gyokeres vẫn chưa tạo ra dấu ấn đáng kể trong những lần ra sân đầu tiên.

Dẫu vậy, "Pháo thủ" vẫn có lý do để lạc quan ở màn tiếp đón Athletic Bilbao. Sự trở lại của trung vệ Gabriel sau chấn thương, dù mới chỉ thi đấu 30 phút trước Villarreal, đã giúp hàng thủ đội chủ sân Emirates chắc chắn hơn. Nhiều khả năng cầu thủ người Brazil sẽ đá chính bên cạnh William Saliba, mang lại sự vững chãi cho tuyến phòng ngự.

Một điểm sáng khác nằm ở tài năng trẻ Max Dowman – cầu thủ mới 15 tuổi nhưng đã thể hiện kỹ thuật cá nhân và khả năng đột phá ấn tượng, góp công lớn trong việc mang về 2 quả phạt đền ở các trận gần đây. Trong bối cảnh các đàn anh chơi mờ nhạt, Dowman hoàn toàn có thể trở thành nhân tố tạo khác biệt.

Ở phía đối diện, Athletic Bilbao đang trải qua chuỗi phong độ đáng thất vọng. Hai thất bại trước cùng một đối thủ Liverpool với tổng tỷ số 3-7 đã nối dài mạch thua của đội bóng xứ Basque lên con số 5, bao gồm cả những trận gục ngã trước Alaves, PSV và Racing. Hàng công của Bilbao cũng gặp vấn đề khi ngôi sao sáng nhất Nico Williams chưa ghi bàn nào trong mùa hè này.

Xét về lịch sử, Arsenal đã toàn thắng trong 3 trận tranh Emirates Cup gần nhất, lần lượt vượt qua Sevilla, Monaco và Lyon. Với lợi thế sân nhà, lực lượng chất lượng hơn và sự ủng hộ từ các cổ động viên, nhiều khả năng thầy trò Arteta sẽ đánh bại Bilbao để giành chức vô địch Emirates Cup lần thứ 9.