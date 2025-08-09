Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Madam Pang đi rao bán áo cứu bóng đá Thái Lan

Sự kiện: Bóng đá Thái Lan Bóng đá

(PLO)- Madam Pang đi rao bán áo đấu để kiếm thêm giải quyết khó khăn cho bóng đá Thái Lan...

Dẫu có được những hợp đồng béo bở cho bóng đá Thái Lan, tuy nhiên Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan - madam Pang đi rao bán áo để kiếm thêm nhằm giúp bóng đá thoát qua cơn khủng hoảng sâu.

Sau khi thua kiện vụ LĐBĐ Thái Lan (FAT) phá hợp đồng với đối tác tập đoàn truyền thông Siam Sport phải đền bù 276 tỉ đồng. Đó là lúc vị tiền nhiệm của madam Pang ngồi ghế chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Somyot.

"Người mẫu" Chanathip giới thiệu áo đấu mà sếp madam Pang đi rao bán kiếm tiền cho bóng đá Thái Lan nhằm vượt qua khủng hoảng. Ảnh: S.S

Sau khi FAT thua kiện, madam Pang cũng tìm được nhiều đối tác ký hợp đồng bán quyền khai thác các giải Thai-League, các cấp độ đội tuyển.

Tuy nhiên FAT đã thua kiện và phải đền bù số tiền cực khủng thì chẳng có gì bù đắp nổi một sớm một chiều. FAT có được những hợp đồng mới nhưng còn phải chia phần, chi trả cho các CLB, chi phí vận hành và cả việc trả lương cho nhiều bộ máy vận hành bóng đá Thái Lan từ các giải nội địa đến đội tuyển quốc gia...

Madam Pang đi rao bán áo đấu cho fan hâm mộ với khẩu hiệu “Người Thái vì sự phát triển của bóng đá Thái Lan”.

Các hoạt động thương mại đầu mùa của bóng đá Thái Lan rầm rộ khi madam Pang đi rao bán áo để tăng thu nhập.Thai- League 1 mùa 2025-2026 được hãng xe điện Trung Quốc BYD tài trợ. Ảnh:B.P

Áo đấu của hãng Warriors được madam Pang rao bán để tìm nguồn lợi nhuận nuôi bóng đá.

Madam Pang cũng không giấu khó khăn mà bóng đá Thái Lan đang đối mặt hiện nay, bà nói: “Bóng đá Thái Lan đang trong cơn khủng khoảng, đầy rẫy khó khăn tôi tin mọi người dân Thái Lan hành động với phương châm “Người Thái vì sự phát triển của bóng đá Thái Lan”.

Sáng ngày 6-8 vừa qua tại ga tàu lửa Hua Lamphang, madam Pang đi rao bán áo thi đấu của đội tuyển Thái Lan.

Warriors là nhãn hàng thể thao nội địa Thái Lan đang được ưu chuộng ở Đông Nam Á, nhất là Lào, Campuchia, Myanmar...

Madam Pang cũng “rao” rất có nét bằng những từ ngữ từ đáy lòng và thật. Madam Pang nói lên những khó khăn của bóng đá Thái Lan hiện nay ở thành tích quốc tế, các đội tuyển thi đấu thiếu ấn tượng, từ đội tuyển quốc gia mất ngôi vô địch AFF Cup vào tay Việt Nam, U-23 Thái Lan thua U-23 Indonesia ở bán kết giải Đông Nam Á, đội tuyển nữ Thái Lan đã bị Ấn Độ đánh bại trên sân nhà, mất cơ hội đi Asian Cup 2026 để tìm vé đi World Cup...

Một khi các đội tuyển mất sạch ngôi vô địch thì thường hệ quả dẫn đến là khó tìm nhà tài trợ. Madam Pang tâm sự rất thật về bóng thực trạng bóng đá Thái Lan hiện nay. Các mẫu áo đấu từng kích cỡ đều được madam Pang rao bán với giá cụ thể và rất dễ tiếp cận để mua.

Trong cơn khó khăn này, madam Pang cũng khuyên các CLB làm chuyện tương tự để tăng thu nhập cho CLB vì phần chia từ giải đấu mùa bóng mới 2025 - 2026 sẽ sụt giảm trầm trọng.

Theo DUY ĐỨC ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/08/2025 11:56 AM (GMT+7)
