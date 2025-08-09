MU sắm vai "chủ tịch giả nghèo": Vì sao vẫn có 200 triệu bảng mua "bom tấn"?

Man United sắm vai "chủ tịch giả nghèo"

Mùa giải trước, chủ tịch Jim Ratcliffe của Man United khiến rất nhiều người hâm mộ "Quỷ đỏ" lo lắng khi tiết lộ rằng ông đã phải bơm 200 triệu bảng để tránh việc dòng tiền của đội bóng bị đứt gãy. Đội chủ sân Old Trafford cũng liên tục phải cắt giảm chi phí với 2 lần sa thải nhân viên lên tới hàng trăm người.

MU "nghèo" nhưng vẫn bỏ ra hơn 200 triệu bảng mua 3 cầu thủ

HLV Ruben Amorim không được mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, và kết quả tệ hại ở mùa giải 2024/25 khiến nhiều người liên tưởng đến viễn cảnh u ám trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Tuy nhiên, Man United đang khiến người hâm mộ đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Sau khi "chốt" Matheus Cunha (62,5 triệu bảng), "Quỷ đỏ" chiêu mộ thêm cả Mbeumo (71 triệu bảng), và giờ đây, Benjamin Šeško (74 triệu bảng) đã có mặt tại Manchester để chuẩn bị ký hợp đồng. Tính ra, MU sẽ bỏ ra 207 triệu bảng cho 3 cầu thủ này. Chưa dừng lại ở đó, một số nguồn tin cho biết đội chủ sân Old Trafford còn đang đàm phán mua Carlos Baleba từ Brighton.

Nên nhớ rằng đội bóng này chưa bán được cầu thủ nào trong mùa hè này. Garnacho, Antony, Sancho, Malacia vẫn đang ở trạng thái chờ đợi, trong khi Rashford sang Barcelona dưới dạng cho mượn. Bởi vậy, việc Man United có thể vung số tiền lớn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè như vậy khiến nhiều người liên tưởng tới việc "Quỷ đỏ" sắm vai "chủ tịch giả nghèo" trong những tiểu thuyết ngôn tình.

Vậy thực hư câu chuyện ra sao? Liệu Man United có "nghèo" thật không và có vi phạm Luật Công bằng tài chính?

Vai trò quan trọng của Red Football Ltd

Đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu rõ cấu trúc của Man United. CLB hiện tại thuộc quyền sở hữu của công ty Manchester United Plc. Đây là công ty được đăng ký và niêm yết trên thị trường chứng khoán của Mỹ. Tuy nhiên, Ngoại hạng Anh quy định các CLB chỉ có thể nộp báo cáo tài chính của công ty đăng ký tại Anh để xét Luật Công bằng tài chính.

Chủ tịch Ratcliffe cùng các đồng sự đang làm rất tốt nhiệm vụ lèo lái con tàu MU về mặt tài chính

Bởi vậy, Man United không thể sử dụng báo cáo tài chính của Manchester United Plc. Thay vào đó, họ sử dụng báo cáo tài chính của Red Football Ltd, công ty con của Manchester United Plc có trụ sở tại Anh. Sự khác biệt này là rất lớn, vì báo cáo tài chính của Red Football Ltd thường cho thấy khoản lỗ nhỏ hơn nhiều so với công ty mẹ được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York.

Theo báo cáo tài chính năm 2024, lỗ trước thuế của Manchester United Plc trong mùa 2023/24 là 130,7 triệu bảng, nhưng Red Football Ltd chỉ lỗ 36,2 triệu bảng. Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức quy định của Luật Công bằng tài chính (105 triệu bảng/3 năm). Nhờ vậy, Man United vẫn có thể mua sắm thoải mái trong mùa giải 2025/26.

🔹 Vì sao PSR sử dụng báo cáo tài chính của Red Football Ltd? * PSR (Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững) là quy định của Premier League nhằm đảm bảo các CLB không bị thua lỗ quá mức (giới hạn hiện tại là 105 triệu bảng trong vòng 3 năm). * Vì Red Football Ltd là công ty có đăng ký tại Anh, các báo cáo tài chính của công ty này mới được sử dụng để đánh giá tuân thủ PSR, không phải của Manchester United plc niêm yết ở Mỹ. Điều này có lợi cho MU vì: Báo cáo của Red Football Ltd thường ghi nhận khoản lỗ thấp hơn (do không bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá, các khoản chi phi tiền mặt, hay đánh giá lại tài sản đầu tư như ở PLC). Các báo cáo này tập trung vào hoạt động bóng đá cốt lõi, đúng trọng tâm với yêu cầu của PSR. 🔹 Hệ quả của cấu trúc kế toán này: * Việc báo cáo lỗ thấp hơn giúp Manchester United có nhiều không gian tài chính hơn để chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng. * Giảm rủi ro vi phạm các quy định về tài chính của Premier League, nhất là trong bối cảnh nhiều CLB khác đang gặp khó khăn với PSR hoặc FFP. Tuy nhiên, điều này cũng khiến người hâm mộ không thấy được toàn bộ bức tranh tài chính của MU (vì họ thường chỉ theo dõi báo cáo của Manchester United plc).

Tiền mua cầu thủ tới từ đâu?

Trên thực tế, Man United vẫn kiếm được rất nhiều tiền trong mùa giải vừa qua bất chấp thành tích tệ hại. Quỹ lương của đội bóng chỉ chiếm một nửa doanh thu, điều này rất tốt xét về mặt tài chính. Thương hiệu toàn cầu mạnh mẽ và lượng người hâm mộ khổng lồ biến Man United thành một thế lực thương mại, tạo ra doanh thu lớn từ bản quyền truyền hình, tài trợ và bán hàng lưu niệm.

Vào tháng 6, CLB dự báo lợi nhuận cốt lõi hàng năm đạt 180–190 triệu bảng, tăng so với dự đoán trước đó là 145–160 triệu bảng, cùng với việc giảm 20 triệu bảng chi phí lương so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng doanh thu đạt 160,5 triệu bảng, tăng so với 136,7 triệu bảng cùng kỳ, với doanh thu từ ngày thi đấu, thương mại và bản quyền Ngoại hạng Anh đều tăng. Thêm vào đó, "Quỷ đỏ" vừa trả 50 triệu bảng khoản tín dụng xoay vòng nên có thể vay thêm 140 triệu bảng.

Theo The Athletic, Man Utd có thể lỗ tới 141 triệu bảng trong mùa giải 2025/26 mà vẫn không vi phạm quy tắc PSR.

Bởi vậy, mặc dù vẫn phải trả nợ cũ (từ những bản hợp đồng như Andre Onana, Jadon Sancho, Antony, Casemiro và Rasmus Højlund) và tiền chuyển nhượng mới (Cunha, Mbeumo, Šeško), nhưng Man United vẫn có thể trụ vững về mặt dòng tiền.

Tất nhiên, tài chính của Man United đang ngày càng xấu đi là một câu chuyện thật. Họ cần phải cải thiện phong độ trong mùa giải 2025/26 để đẩy doanh thu lên tầm cao mới. Tuy nhiên, vấn đề của đội bóng này chưa quá nghiêm trọng như trường hợp của Barcelona.