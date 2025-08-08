Tin mới nhất bóng đá sáng 8/8: Barcelona tước băng đội trưởng của Ter Stegen

Barcelona tước băng đội trưởng của Ter Stegen

Trong thông báo mới nhất, Barcelona xác nhận đã tạm thời tước băng đội trưởng của thủ môn Marc Andre Ter Stegen trong thời gian chờ xử lý hồ sơ kỷ luật nội bộ. Trung vệ Ronald Araujo, người hiện là đội phó, sẽ đảm nhận vai trò đội trưởng tạm quyền.

Mối căng thẳng giữa Barcelona và Ter Stegen đã bước sang giai đoạn mới

Mâu thuẫn giữa Ter Stegen và Barcelona xuất phát từ việc thủ thành người Đức không đồng ý cho CLB chia sẻ dữ liệu y tế của mình với La Liga. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng đăng ký cầu thủ mới của đội bóng xứ Catalunya, tùy thuộc vào thời gian Ter Stegen phải nghỉ thi đấu.

Trên mạng xã hội, Ter Stegen mới đây xác nhận anh sẽ vắng mặt trong 3 tháng. Trong khi đó, theo quy định của La Liga, một cầu thủ chỉ được xem là “vắng mặt dài hạn” nếu thời gian nghỉ thi đấu tối thiểu là 4 tháng.

MU được dự đoán hạng 9 Ngoại hạng Anh

MU được cựu danh thủ Chelsea Joe Cole dự đoán sẽ chỉ cán đích ở vị trí thứ 9 tại Premier League mùa giải 2025/26. Dù tin rằng đội bóng của HLV Ruben Amorim sẽ cải thiện so với mùa trước, Cole vẫn cho rằng “Quỷ đỏ” sẽ tiếp tục ngụp lặn ở giữa BXH.

Joe Cole đặt niềm tin vào việc Liverpool sẽ bảo vệ thành công ngôi vương Premier League, còn Man City về nhì và Chelsea cán đích ở vị trí thứ ba. Arsenal, theo dự đoán của Cole, sẽ chỉ đứng thứ tư và nhiều khả năng sẽ không còn là ứng viên thực sự cho chức vô địch, sau 3 mùa về nhì liên tiếp.

8 sao Barcelona chưa được đăng ký với La Liga

Chỉ còn 8 ngày nữa là La Liga 2025/26 chính thức khởi tranh, nhưng Barcelona vẫn chưa thể đăng ký thi đấu cho 8 cầu thủ. Danh sách gồm: Joan Garcia, Szczesny, Gerard Martin, Hector Fort, Marc Bernal, Marcus Rashford, Roony Bardghji và Oriol Romeu, trong đó Romeu gần như chắc chắn sẽ rời Barcelona trong thời gian tới.

Đây rõ ràng là một vấn đề đau đầu với HLV Hansi Flick, khi ông vẫn chưa biết chắc mình có thể sử dụng những ai trong chuyến làm khách tại Mallorca ở trận ra quân.

Aston Villa “trói chân” trụ cột

Hậu vệ trái Lucas Digne trở thành cái tên mới nhất cam kết tương lai với Aston Villa sau khi đồng ý gia hạn hợp đồng đến năm 2028. Tuyển thủ Pháp là cầu thủ thứ ba sau Tyrone Mings và Boubacar Kamara đạt được thỏa thuận gia hạn với đội chủ sân Villa Park trong mùa hè này. Ở tuổi 32, Digne là cầu thủ ngoài thủ môn lớn tuổi thứ hai trong đội hình Aston Villa, chỉ sau Mings. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch của HLV Unai Emery.

Aston Villa hiện cũng đang xem xét đề nghị bản hợp đồng mới cho Morgan Rogers, chỉ 9 tháng sau khi anh gia nhập đội bóng. Ngoài ra, khả năng Jacob Ramsey ký gia hạn cũng được cân nhắc, nếu anh không rời CLB trước khi kỳ chuyển nhượng kết thúc.