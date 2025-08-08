Tin mới nhất bóng đá sáng 8/8: Barcelona tước băng đội trưởng của Ter Stegen

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 8/8: Barcelona tước băng đội trưởng của Ter Stegen

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Barcelona
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bản tin bóng đá cập nhật sáng 8/8: Barcelona đã quyết định tước băng đội trưởng của thủ môn Marc Andre Ter Stegen sau khi tiến hành thủ tục kỷ luật đối với tuyển thủ Đức.

Barcelona tước băng đội trưởng của Ter Stegen

Trong thông báo mới nhất, Barcelona xác nhận đã tạm thời tước băng đội trưởng của thủ môn Marc Andre Ter Stegen trong thời gian chờ xử lý hồ sơ kỷ luật nội bộ. Trung vệ Ronald Araujo, người hiện là đội phó, sẽ đảm nhận vai trò đội trưởng tạm quyền.

Mối căng thẳng giữa&nbsp;Barcelona và Ter Stegen đã bước sang giai đoạn mới

Mối căng thẳng giữa Barcelona và Ter Stegen đã bước sang giai đoạn mới

Mâu thuẫn giữa Ter Stegen và Barcelona xuất phát từ việc thủ thành người Đức không đồng ý cho CLB chia sẻ dữ liệu y tế của mình với La Liga. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng đăng ký cầu thủ mới của đội bóng xứ Catalunya, tùy thuộc vào thời gian Ter Stegen phải nghỉ thi đấu.

Trên mạng xã hội, Ter Stegen mới đây xác nhận anh sẽ vắng mặt trong 3 tháng. Trong khi đó, theo quy định của La Liga, một cầu thủ chỉ được xem là “vắng mặt dài hạn” nếu thời gian nghỉ thi đấu tối thiểu là 4 tháng.

MU được dự đoán hạng 9 Ngoại hạng Anh

MU được cựu danh thủ Chelsea Joe Cole dự đoán sẽ chỉ cán đích ở vị trí thứ 9 tại Premier League mùa giải 2025/26. Dù tin rằng đội bóng của HLV Ruben Amorim sẽ cải thiện so với mùa trước, Cole vẫn cho rằng “Quỷ đỏ” sẽ tiếp tục ngụp lặn ở giữa BXH.

Joe Cole đặt niềm tin vào việc Liverpool sẽ bảo vệ thành công ngôi vương Premier League, còn Man City về nhì và Chelsea cán đích ở vị trí thứ ba. Arsenal, theo dự đoán của Cole, sẽ chỉ đứng thứ tư và nhiều khả năng sẽ không còn là ứng viên thực sự cho chức vô địch, sau 3 mùa về nhì liên tiếp.

8 sao Barcelona chưa được đăng ký với La Liga

Chỉ còn 8 ngày nữa là La Liga 2025/26 chính thức khởi tranh, nhưng Barcelona vẫn chưa thể đăng ký thi đấu cho 8 cầu thủ. Danh sách gồm: Joan Garcia, Szczesny, Gerard Martin, Hector Fort, Marc Bernal, Marcus Rashford, Roony Bardghji và Oriol Romeu, trong đó Romeu gần như chắc chắn sẽ rời Barcelona trong thời gian tới.

Đây rõ ràng là một vấn đề đau đầu với HLV Hansi Flick, khi ông vẫn chưa biết chắc mình có thể sử dụng những ai trong chuyến làm khách tại Mallorca ở trận ra quân.

Aston Villa “trói chân” trụ cột

Hậu vệ trái Lucas Digne trở thành cái tên mới nhất cam kết tương lai với Aston Villa sau khi đồng ý gia hạn hợp đồng đến năm 2028. Tuyển thủ Pháp là cầu thủ thứ ba sau Tyrone Mings và Boubacar Kamara đạt được thỏa thuận gia hạn với đội chủ sân Villa Park trong mùa hè này. Ở tuổi 32, Digne là cầu thủ ngoài thủ môn lớn tuổi thứ hai trong đội hình Aston Villa, chỉ sau Mings. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch của HLV Unai Emery.

Aston Villa hiện cũng đang xem xét đề nghị bản hợp đồng mới cho Morgan Rogers, chỉ 9 tháng sau khi anh gia nhập đội bóng. Ngoài ra, khả năng Jacob Ramsey ký gia hạn cũng được cân nhắc, nếu anh không rời CLB trước khi kỳ chuyển nhượng kết thúc.

8

PSG - Tottenham Hotspur 14.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 14/08
Thể lệ
Siêu máy tính dự đoán MU có nguy cơ xuống hạng cao hơn vô địch Ngoại hạng Anh
Siêu máy tính dự đoán MU có nguy cơ xuống hạng cao hơn vô địch Ngoại hạng Anh

Liverpool được dự đoán sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch Ngoại hạng Anh sau mùa hè chi tiêu rầm rộ. Ngược lại, MU có nguy cơ… xuống hạng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/08/2025 23:14 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN