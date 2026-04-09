Tin mới nhất bóng đá sáng 9/4: Liverpool và Barca tranh giành sao Italia 45 triệu euro

Liverpool và Barca tranh giành sao Italia 45 triệu euro

Liverpool và Barcelona đang cùng tham gia cuộc đua chiêu mộ hậu vệ phải Marco Palestra, hiện thuộc biên chế Atalanta và đang thi đấu cho Cagliari Calcio theo dạng cho mượn. Nguồn tin từ Daily Mail cho biết nhiều đội bóng lớn như Arsenal, Manchester United và Chelsea cũng theo dõi sát sao cầu thủ 21 tuổi. Mức giá chuyển nhượng dự kiến rơi vào khoảng 45 triệu euro, trong bối cảnh Liverpool muốn bổ sung một hậu vệ phải thiên về phòng ngự.

Liverpool - Real Madrid tính trao đổi cầu thủ

Theo Football365, Liverpool và Real Madrid có thể tạo nên thương vụ trao đổi gây chấn động với Alexis Mac Allister và Eduardo Camavinga. Hai CLB được cho là đã tiến hành tìm hiểu sâu về hồ sơ của nhau, cho thấy mức độ nghiêm túc của kế hoạch.

Liverpool muốn bổ sung chất thép phòng ngự nơi tuyến giữa bằng Camavinga, trong khi Real Madrid đánh giá cao khả năng điều tiết và tố chất thủ lĩnh của Mac Allister. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là một trong những thương vụ đáng chú ý nhất kỳ chuyển nhượng hè.

Olmo từ chối Saudi Arabia, ưu tiên châu Âu

Tiền vệ Dani Olmo đã chính thức bác bỏ khả năng chuyển sang Saudi Arabia trong thời gian tới. Ngôi sao thuộc biên chế Barcelona khẳng định mục tiêu hàng đầu là tiếp tục thi đấu tại châu Âu, nơi anh có thể duy trì phong độ đỉnh cao và cạnh tranh ở các giải đấu lớn. Động thái này cho thấy Olmo vẫn đặt nặng yếu tố chuyên môn và danh hiệu, thay vì bị hấp dẫn bởi những lời đề nghị tài chính hậu hĩnh từ Trung Đông.

HLV Nagelsmann bị cho là “chặn cửa” Neuer

Huyền thoại Lothar Matthaus nhận định HLV Julian Nagelsmann đang ngăn cản cơ hội trở lại đội tuyển Đức của Manuel Neuer. Dù thủ thành kỳ cựu vẫn duy trì phong độ ấn tượng ở tuổi 40, Matthaus cho rằng mối quan hệ giữa hai người đã rạn nứt từ thời còn làm việc tại Bayern Munich. Đặc biệt, quyết định sa thải HLV thủ môn Toni Tapalovic được xem là nguyên nhân chính khiến Neuer không còn nhận được sự tin tưởng từ Nagelsmann.

Ugarte đối diện tương lai bất định tại MU

Manchester United đang lên kế hoạch cải tổ mạnh mẽ tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng hè, mở ra khả năng chia tay Manuel Ugarte. Tiền vệ người Uruguay gia nhập từ PSG năm 2024 với giá 52 triệu bảng nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng và thường xuyên phải ngồi dự bị.

Trong bối cảnh Casemiro sẽ rời đi khi hết hợp đồng, MU cần những phương án chất lượng hơn để phục vụ tham vọng trở lại Champions League. Hiện đã có hai CLB Premier League bày tỏ sự quan tâm tới Ugarte.

Gerrard tiến cử Olise thay Salah

Phát biểu trên TalkSPORT, huyền thoại Steven Gerrard cho rằng Michael Olise là ứng viên lý tưởng thay thế Mohamed Salah tại Liverpool. Ngôi sao người Pháp, hiện khoác áo Bayern Munich, đang có phong độ ấn tượng với 16 bàn thắng và 28 kiến tạo sau 40 trận trên mọi đấu trường. Gerrard đánh giá cao khả năng sáng tạo và hiệu quả của Olise, tin rằng anh có thể kế thừa vai trò đầu tàu hàng công nếu Salah rời Anfield trong tương lai gần.