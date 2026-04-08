10 bộ ba tấn công hay nhất châu Âu: Kane & đồng đội không có đối thủ

Mùa giải 2025/26 của bóng đá châu Âu đang bước vào 2 tháng cuối đầy hấp dẫn và cho đến lúc này, vị thế của các CLB ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu đã được xác lập. Nếu họ còn cửa tranh các chức vô địch ở trong và ngoài nước, đó là nhờ công lớn của các tiền đạo, và những đội mạnh nhất cũng đang sở hữu những ngôi sao tấn công hiệu quả nhất.

Bộ ba tấn công số 1 châu Âu: Kane - Olise - Diaz

Điều đáng chú ý là mùa này đã có không ít đội bóng sử dụng 3 tiền đạo và ghi bàn một cách phóng khoáng nhờ sự phối hợp giữa 3 cầu thủ. Dưới đây là nhưng bộ ba tấn công hay nhất của bóng đá châu Âu trong mùa giải này, chỉ tính số bàn thắng ghi được ở giải VĐQG.

Marseille – Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Gouiri (30 bàn)

Greenwood đã có 15 bàn, Aubameyang có 8 bàn và Amine Gouiri có 7 bàn. Bộ ba này đã ghi tới 55% số bàn thắng của Marseille từ đầu mùa tại Ligue 1. Greenwood dạt phải và Gouiri dạt trái trong khi Aubameyang chơi ở giữa, trong 3 cầu thủ này Gouiri là kém ổn định nhất và hay phải cạnh tranh vị trí với Igor Paixao.

Leipzig – Christoph Baumgartner, Yan Diomande, Romulo (30 bàn)

Baumgartner đã có 12 bàn, Diomande có 10 bàn trong khi Romulo ghi 8 bàn, bộ ba này chiếm 55% số bàn thắng của Leipzig tại Bundesliga. Điều đáng chú ý ở đây là Baumgartner thường đá tiền vệ lệch trái trong 3 tiền vệ Leipzig chứ không phải tiền đạo, Antonio Nusa mới là người đá tiền đạo trái nhưng thiên về kiến thiết hơn là dứt điểm.

Lens – Odsonne Edouard, Wesley Said, Florian Thauvin (31 bàn)

Cuộc đua vô địch Ligue 1 của Lens đang phụ thuộc vào phong độ ghi bàn của Edouard (12 bàn), trong khi Said đã có 10 bàn và Thauvin có 9 bàn, 3 người họ chiếm tới 57% số bàn thắng từ đầu mùa của đội. Lens thường đá 3-4-2-1 và trong cách bố trí này, Said với Thauvin chơi dạt vào trong đằng sau Edouard, trong đó Thauvin thường đóng vai kiến thiết nhiều hơn so với 2 đồng đội còn lại.

Chelsea – Joao Pedro, Cole Palmer, Enzo Fernandez (31 bàn)

Joao Pedro sau khởi đầu chậm đã có 14 bàn, Palmer có 9 bàn trong khi Enzo đã có 8 bàn, bộ ba này chiếm 58% số bàn thắng của Chelsea. Thực tế mùa này chỉ Joao Pedro có sự ổn định vị trí phần nào khi đá cắm từ khoảng đầu năm đến nay, trong khi Palmer khi thì ở giữa và có lúc dạt phải, còn Enzo khi thì đá tiền vệ lùi nhưng có lúc đá như “số 10”.

Brentford – Igor Thiago, Kevin Schade, Dan Ouattara (31 bàn)

Bộ ba bất ngờ này đã chiếm tới 67% số bàn thắng của Brentford, trong đó Thiago ghi tận 19 bàn còn Schade có 7 bàn và Ouattara 5 bàn. Brentford đá 4-2-3-1 với Schade và Ouattara ở 2 cánh, vai trò của Mikkel Damsgaard cũng không thể bị bỏ qua khi hộ công người Đan Mạch thường là người kiến thiết tình huống cho Thiago.

Man City – Erling Haaland, Phil Foden, Antoine Semenyo (34 bàn)

Haaland đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League với 22 bàn trong khi Foden bị bỏ khá xa (7 bàn) và Semenyo chỉ 5 bàn, bộ ba này chiếm 56% tổng bàn thắng của Man City. Thực tế Semenyo mới gia nhập từ tháng 1 nên 5 bàn đã là khá nhiều, còn Foden gần đây đã mất phong độ nên chỉ Haaland là người xuất hiện thường trực trên hàng công từ đầu mùa giải.

Stuttgart – Denis Undav, Ermedin Demirovic, Jamie Leweling (34 bàn)

Stuttgart đã ghi 56 bàn ở Bundesliga thì bộ ba tấn công của họ đã chiếm tới 60% số bàn thắng, trong đó Undav có 18 bàn, Demirovic có 9 bàn và Leweling 6 bàn. Undav hay đá cặp với Demirovic trong những sơ đồ dùng 2 tiền đạo trong khi Leweling dạt trái và có xu hướng kiến thiết nhiều hơn.

Stuttgart sở hữu một trong những hàng công ấn tượng nhất châu Âu mùa này

Barcelona – Lamine Yamal, Ferran Torres, Lewandowski (38 bàn)

Yamal đã có 14 bàn trong khi Torres và Lewandowski cùng có 12 bàn, bộ ba này chiếm 47,5% số bàn thắng của Barca ở La Liga. Thực tế Torres và Lewandowski xoay vòng cho nhau chứ không đá cùng nhau, Raphinha mới là người còn lại của bộ ba tấn công đá chính và đã có 11 bàn.

Real Madrid – Kylian Mbappe, Vinicius, Arda Guler (39 bàn)

Nói Real Madrid có bộ ba cũng chẳng đúng lắm khi hàng công của họ gần như chỉ xoay quanh Mbappe và Vinicius, trong đó Mbappe ghi 23 bàn và Vinicius 11 bàn. Có thể xếp Guler vào cho đủ bộ nhưng Guler ghi có 4 bàn, cũng không cao hơn Federico Valverde, Gonzalo Garcia hay Jude Bellingham, dù vậy Guler đá cao hơn Valverde và Bellingham cũng như đã ra sân nhiều hơn Garcia. Vị trí là vấn đề lớn của bộ ba này khi Guler giống một “số 10” hơn là tiền đạo cánh, còn Mbappe là một tiền đạo cánh nhưng hay đá cắm.

Bayern Munich – Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise (57 bàn)

Bayern đã chạm mốc 100 bàn và không cần phải nhẩm phần trăm mà bộ ba Kane – Diaz – Olise đóng góp. Kane đã có 31 bàn trong khi Diaz có 15 bàn và Olise ghi 11 bàn. Kane trong vai trò đá cắm là trung điểm hàng công với Diaz và Olise mỗi người 1 cánh, nhưng không thể bỏ qua Serge Gnabry (8 bàn) yểm trợ từ vị trí hộ công.