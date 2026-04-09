Trợ lý HLV Carrick tiết lộ vì sao MU vẫn mơ vô địch Ngoại hạng Anh mùa này

Từ khi Michael Carrick tiếp quản MU vào giữa tháng 1 thay thế Ruben Amorim, MU đã có sự hồi sinh phong độ mạnh mẽ để leo lên tận thứ 3 trên BXH Premier League. Sự sa sút của Aston Villa, Chelsea và Liverpool khiến MU rất sáng cửa đoạt vé dự Champions League mùa sau, và cơ hội của họ càng tăng vọt sau khi Arsenal bảo đảm cho Premier League có 5 suất đi Cúp C1.

Đây không chỉ là thành quả của Carrick mà cả các trợ lý của ông cũng đóng vai trò lớn. Trong một cuộc phỏng vấn cho trang chủ đội bóng, trợ lý Steve Holland cho biết đội đã rất cố gắng trong việc hướng sự chú ý của các cầu thủ vào việc giành chiến thắng từng trận, thay vì lo lắng theo dõi những gì đối phương làm.

“Tôi nghĩ ngôn ngữ mà tôi muốn dùng để nói về trọng tâm của ban huấn luyện, đó là hãy cố gắng về đích cao nhất có thể. Thách thức bao giờ cũng nên như vậy, về đích càng cao càng tốt. Chúng tôi nói chuyện với các cầu thủ về việc làm thế nào để thắng trận tiếp theo, chứ không quan sát xem các đội xếp trên và xếp dưới mình đá thế nào”, Holland nói.

“Tất nhiên khi đặt vào bối cảnh hiện tại, về đích trong nhóm dự Champions League sẽ là kết quả rất tốt cho chúng tôi, và cũng là kết quả thực tế nhất. Tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích cầu thủ nghĩ như vậy”.

MU sẽ trải qua 24 ngày không thi đấu trước khi trở lại cho mặt trận Premier League, và Holland nói khi ông không khuyến khích các cầu thủ an lòng với một mục tiêu cụ thể, ý của ông chính là phải có tham vọng vô địch. Arsenal đang hơn MU tận 15 điểm nhưng điều đó không có ảnh hưởng đến cách nghĩ trên.

“Chúng tôi phải luôn nhắm đến vị trí cao nhất, đó đã luôn là mục tiêu của CLB này trong phần lớn chiều dài lịch sử. Chúng tôi hy vọng mùa giải sau sẽ là một mùa giải đặc biệt, nhưng dù là mùa giải nào thì mục tiêu cũng phải là phấn đấu cho thứ hạng cao nhất”, Holland bình luận.

MU đang tập huấn ngắn ngày tại Dublin (Ireland) và mới đây HLV Carrick đã giải thích vì sao ông không cho tổ chức tập ở Carrington như thường lệ. "Carrington là một nơi tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ giờ đây cần một chút tươi mới, một chút tập trung hơn, khi mọi người được tập hợp lại và dành thời gian ở đây", ông chia sẻ.

"Ăn trưa và ăn tối cùng nhau, và tham gia một vài hoạt động để chúng ta có thể kết nối và duy trì tinh thần đồng đội, cả cầu thủ và nhân viên. Và sau đó đến làm việc, tập luyện, chuẩn bị, cố gắng cải thiện và sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới".