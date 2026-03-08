Real Madrid "xem giò" Tonali, tranh đua với Man City - Arsenal

Tờ The Sun (Anh) đưa tin các tuyển trạch viên của Real Madrid đã đến theo dõi trận đấu giữa Newcastle và Man City tại vòng 5 FA Cup. Ở trận này, Man City đánh bại Newcastle với tỷ số 3-1.

Tuyển trạch viên của Real Madrid đến đó với 2 mục đích. Đầu tiên là theo dõi nửa xanh thành Manchester thi đấu để chuẩn bị cho cuộc chạm trán với đối thủ này ở Cúp C1 (3h, 12/3). Ngoài ra, họ còn muốn xem màn trình diễn của Tonali.

Tonali không thể giúp Newcastle gây bất ngờ trước Man City

Hiện Tonali nằm trong tầm ngắm của Real Madrid. Anh thuộc diện ưu tiên chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Man City và Arsenal cũng quan tâm ngôi sao người Italia. Các đội bóng này sẵn sàng bỏ ra số tiền 100 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ sinh năm 2000.

Newcastle từng bán Alexander Isak với giá kỷ lục Anh 130 triệu bảng cho Liverpool vào năm ngoái. Chính vì vậy, "Chích chòe" quyết tâm không để mất thêm ngôi sao nào.

Tonali đang hưởng lương 150.000 bảng/tuần và hợp đồng có thời đến năm 2030. Newcastle muốn gia hạn thêm nhưng nếu họ không giành quyền dự Cúp châu Âu vào mùa giải tới, cuộc thảo luận với Tonali sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.

Hiện Tonali có quan hệ thân thiết với HLV Pep Guardiola, từ đó dấy lên việc chiến lược gia người Tây Ban Nha tính lôi kéo anh về Man City. Sau trận thua của Newcastle trước Man City vừa qua, HLV Guardiola được bắt gặp trò chuyện với Tonali trên sân.

Cặp đôi này cũng từng có cuộc trò chuyện thân mật với nhau sau thất bại chung cuộc 5-1 sau 2 lượt trận của Newcastle trước Man City ở bán kết League Cup.