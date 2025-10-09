Tin mới nhất bóng đá sáng 9/10: Casemiro tiết lộ bị viết sai tên suốt sự nghiệp

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tiền vệ Casemiro cho biết bản thân bị viết sai tên trong cả sự nghiệp nhưng anh quyết định không đề nghị sửa tên của mình.

Casemiro tiết lộ bị viết sai tên suốt sự nghiệp

Casemiro, tên thật là Carlos Henrique Jose Francisco Venancio Casimiro. Nhưng bắt nguồn từ việc cầu thủ này bị in sai tên vào những ngày đầu chơi cho Sao Paulo, cái tên sai "Casemiro" được duy trì cho tới tận hiện tại. Sau khi thi đấu xuất sắc trong trận đó, tiền vệ người Brazil quyết định giữ nguyên tên sai này.

Casemiro thi đấu với cái tên sai suốt sự nghiệp

Casemiro thi đấu với cái tên sai suốt sự nghiệp

Trong cuộc phỏng vấn với tờ La Repubblica, Casemiro chia sẻ: "Với mọi người, tôi mãi mãi là Casemiro. Tôi là người rất mê tín. Tôi bảo Sao Paulo rằng không cần sửa đâu, mọi thứ thuận lợi. Đó chỉ là lỗi trong một trận đấu, nhưng giờ tôi sẽ mang nó theo mãi mãi".

Palmer gặp chấn thương đáng lo

Chelsea hy vọng Palmer sẽ trở lại sau đợt tập trung ĐTQG trong tháng 10. Nhưng tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn. Tờ Telegraph tiết lộ chấn thương háng của Palmer hiện tại ở mức mãn tính. "The Blues" vẫn giữ kín tình hình sức khỏe của tiền vệ này và có những cuộc thảo luận để giúp Palmer sớm hồi phục.

Napoli từng cân nhắc chiêu mộ Neymar

Theo tờ La Gazzetta dello Sport, Napoli đã nghiêm túc xem xét việc chiêu Neymar ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Chủ tịch Napoli Aurelio de Laurentiis, giám đốc thể thao Giovanni Manna và HLV Antonio Conte đều đồng ý theo đuổi tuyển thủ Brazil. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ khi Napoli biết tin Kevin De Bruyne sẵn sàng rời Man City vào mùa hè đã qua. 

Huijsen rút khỏi đội tuyển Tây Ban Nha

Trung vệ Dean Huijsen của Real Madrid đã rút khỏi đội tuyển Tây Ban Nha do chấn thương. Aymeric Laporte của Athletic Bilbao sẽ thay thế anh. Anh từng được tập trung lên ĐTQG nhưng không thể tập luyện do bị đau cơ. Hiện chưa rõ thời gian anh phải nghỉ thi đấu.

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

09/10/2025 00:33 AM (GMT+7)
