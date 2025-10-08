Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Real Madrid đón tin dữ: Huijsen chấn thương, có kịp đá Siêu kinh điển?

Một thông tin không mấy vui vẻ vừa đến với Real Madrid khi trung vệ trụ cột Dean Huijsen đã dính chấn thương cơ và buộc phải rời trại tập trung của đội tuyển Tây Ban Nha.

  

Sao Real Madrid rời tuyển Tây Ban Nha vì chấn thương

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) thông báo: “Dean Huijsen đã được rút khỏi danh sách đội tuyển Tây Ban Nha do chấn thương, trước thềm hai trận vòng loại World Cup 2026 gặp Georgia (tại Elche) và Bulgaria (tại Valladolid)”.

Huijsen đang là trụ cột nơi hàng thủ Real Madrid

Huijsen đang là trụ cột nơi hàng thủ Real Madrid

RFEF cũng thông tin thêm: “Trung vệ thuộc biên chế Real Madrid đã có mặt tại trại tập trung vào tối 6/10 với dấu hiệu mệt mỏi cơ bắp. Anh không tham gia buổi tập hôm 7/10, và sau khi tình hình không cải thiện, các cuộc kiểm tra y tế sáng 8/10 xác nhận Huijsen đã dính chấn thương cơ”.

Real Madrid đã được thông báo về kết quả kiểm tra, và Huijsen chính thức được phép rời đội tuyển để trở về CLB chủ quản điều trị. HLV Luis De La Fuente đã quyết định triệu tập trung vệ Aymeric Laporte của Athletic Bilbao để thay thế Huijsen trong đợt tập trung này.

Chấn thương không đáng lo ngại

Theo nhà báo Fabrizio Romano, chấn thương cơ của Huijsen không được đánh giá là nghiêm trọng. Sau khi bản hợp đồng mùa hè trị giá 59,5 triệu euro trở lại Real Madrid, đội ngũ y tế của “Kền kền trắng” sẽ tiến hành kiểm tra chi tiết để xác định chính xác mức độ chấn thương.

Dự kiến, Huijsen chỉ phải nghỉ thi đấu khoảng 1-2 tuần, đồng nghĩa anh có thể tái xuất trong màu áo Real Madrid ngay sau khi loạt trận “FIFA Days” khép lại.

Đây là thông tin khiến các CĐV Real Madrid cảm thấy nhẹ nhõm phần nào bởi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ chạm trán Barcelona trong trận Siêu kinh điển diễn ra vào ngày 26/10 tới. Real Madrid đang dẫn đầu BXH La Liga và hơn đại kình địch 2 điểm. 

Sau khi gia nhập Real Madrid từ Bournemouth ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Huijsen nhanh chóng chiếm suất đá chính trong đội hình của HLV Xabi Alonso. Trung vệ trẻ người Tây Ban Nha đã có 9 lần ra sân của “Kền kền trắng” trên mọi đấu trường từ đầu mùa, đóng góp 1 kiến tạo và bị truất quyền thi đấu 1 lần.

Sỹ Ánh

