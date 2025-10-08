Sếp lớn MU thăm dò ý kiến dàn sao về tương lai Amorim, kết quả ra sao?

⚽ Dàn sao MU tiếp tục ủng hộ HLV Amorim

Trận thắng Sunderland 2-0 của MU ở vòng 7 Ngoại hạng Anh đã phần nào giảm áp lực đè nặng lên HLV Ruben Amorim suốt thời gian dài.

Ngay sau trận đấu, tiền vệ Mason Mount khẳng định: “Phòng thay đồ 100% ủng hộ HLV”. Trung vệ Matthijs de Ligt trước đó cũng lên tiếng bênh vực Amorim sau trận thua Brentford 1-3. Những phát biểu này được coi là tín hiệu cho thấy niềm tin của cầu thủ dành cho HLV vẫn còn nguyên vẹn.

HLV Amorim vẫn được các cầu thủ MU tin tưởng

🗣️ Sếp lớn dò hỏi cầu thủ MU về Amorim

Theo nguồn tin từ ESPN, Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã nói chuyện trực tiếp với một số cầu thủ MU, bao gồm cả đội trưởng Bruno Fernandes và nhóm lãnh đạo. Dù các cuộc trò chuyện không mang tính chính thức hay thăm dò tương lai của Amorim, phản hồi thu được được cho là “tích cực”.

Không khí trong đội bóng và thái độ của các cầu thủ đối với nhà cầm quân 40 tuổi được mô tả "ổn định và đầy thiện chí". Đây được xem là cơ sở quan trọng để ban lãnh đạo tiếp tục đặt niềm tin vào vịAmorim, trong bối cảnh ông còn hợp đồng đến năm 2027.

🧑‍⚖️ Amorim bị "soi kĩ"

Trong trường hợp cần định đoạt tương lai của Amorim, tiếng nói cuối cùng vẫn thuộc về Sir Jim Ratcliffe và Joel Glazer. Tuy nhiên bộ đôi Berrada - Wilcox sẽ đóng vai trò tham vấn trong quá trình này. Họ đều được Ratcliffe bổ nhiệm sau khi ông trở thành cổ đông thiểu số của CLB vào tháng 2/2024.

Kể từ khi tiếp quản vị trí, Berrada và Wilcox đã tham gia tích cực vào các hoạt động nội bộ nhằm nắm bắt hình phòng thay đồ. Cả hai đều có văn phòng riêng đặt tại trung tâm huấn luyện Carrington – cơ sở vừa được đầu tư nâng cấp với chi phí 50 triệu bảng.

HLV Amorim đang bị soi xét từ mọi phía

🏟️ Sự hiện diện tại Carrington giúp gắn kết lãnh đạo và cầu thủ

Việc lãnh đạo cấp cao MU có mặt thường xuyên tại Carrington giúp tạo điều kiện cho các cuộc trao đổi giữa ban huấn luyện, cầu thủ và lãnh đạo diễn ra thuận lợi hơn. Từ tháng 8, thời điểm toàn đội chuyển trở lại toà nhà chính sau khi cải tạo, các tương tác tại các khu vực sinh hoạt chung cũng trở nên thường xuyên hơn.

Điều này đánh dấu sự thay đổi so với thời cựu Giám đốc điều hành Richard Arnold – người chủ yếu làm việc tại Old Trafford và ít xuất hiện tại trung tâm huấn luyện.