Sao Việt kiều làm "cán bộ" ở ĐT Việt Nam, thầy Kim đón tin vui trước ngày đấu Nepal

Chiều ngày 8/10, ĐT Việt Nam có buổi tập chính thức làm quen sân vận động Gò Đậu, chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

Buổi tập của thầy trò HLV Kim Sang Sik diễn ra từ lúc 17h trong bầu không khí vô cùng hứng khởi.

HLV Kim Sang Sik đón tin không thể vui hơn về tình hình lực lượng của ĐT Việt Nam ở buổi tập này.

Bộ đôi Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Đức Chiến đã trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội sau thời gian chỉ tập hồi phục ở khách sạn.

Theo ghi nhận, Tiến Dũng và Đức Chiến đã hoàn toàn khỏe mạnh và có thể ra sân đấu Nepal vào ngày 9/10.

Ngoài ra, ĐT Việt Nam đã chính thức “chốt” thành phần ban cán sự trong ngày 8/10.

Cụ thể, đội trưởng ĐT Việt Nam vẫn là Đỗ Duy Mạnh. Trong khi hai đội phó là Nguyễn Hoàng Đức và Cao Pendant Quang Vinh.

Quang Vinh tỏ ra khá phấn khích trong lần đầu tiên được bầu làm “cán bộ” ở ĐT Việt Nam.

Buổi tập của thầy trò HLV Kim Sang Sik diễn ra trong khoảng thời gian 1 tiếng, các tuyển thủ Việt Nam tỏ ra hết sức thoải mái, sẵn sàng cho mục tiêu giành 3 điểm trước Nepal vào lúc 19h30 ngày 9/10 trên sân Gò Đậu.