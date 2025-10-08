Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Sao Việt kiều làm "cán bộ" ở ĐT Việt Nam, thầy Kim đón tin vui trước ngày đấu Nepal

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam Việt Nam - Nepal Asian Cup 2027

Thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho cuộc tiếp đón ĐT Nepal ở bảng F của vòng loại Asian Cup 2027 (19h30 ngày 8/10).

Chiều ngày 8/10, ĐT Việt Nam có buổi tập chính thức làm quen sân vận động Gò Đậu, chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

Chiều ngày 8/10, ĐT Việt Nam có buổi tập chính thức làm quen sân vận động Gò Đậu, chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

Buổi tập của thầy trò HLV Kim Sang Sik diễn ra từ lúc 17h trong bầu không khí vô cùng hứng khởi.

Buổi tập của thầy trò HLV Kim Sang Sik diễn ra từ lúc 17h trong bầu không khí vô cùng hứng khởi.

HLV Kim Sang Sik đón tin không thể vui hơn về tình hình lực lượng của ĐT Việt Nam ở buổi tập này.

HLV Kim Sang Sik đón tin không thể vui hơn về tình hình lực lượng của ĐT Việt Nam ở buổi tập này.

Bộ đôi Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Đức Chiến đã trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội sau thời gian chỉ tập hồi phục ở khách sạn.

Bộ đôi Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Đức Chiến đã trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội sau thời gian chỉ tập hồi phục ở khách sạn.

Theo ghi nhận, Tiến Dũng và Đức Chiến đã hoàn toàn khỏe mạnh và có thể ra sân đấu Nepal vào ngày 9/10.

Theo ghi nhận, Tiến Dũng và Đức Chiến đã hoàn toàn khỏe mạnh và có thể ra sân đấu Nepal vào ngày 9/10.

Ngoài ra, ĐT Việt Nam đã chính thức “chốt” thành phần ban cán sự trong ngày 8/10.

Ngoài ra, ĐT Việt Nam đã chính thức “chốt” thành phần ban cán sự trong ngày 8/10.

Cụ thể, đội trưởng ĐT Việt Nam vẫn là Đỗ Duy Mạnh. Trong khi hai đội phó là Nguyễn Hoàng Đức và Cao Pendant Quang Vinh.

Cụ thể, đội trưởng ĐT Việt Nam vẫn là Đỗ Duy Mạnh. Trong khi hai đội phó là Nguyễn Hoàng Đức và Cao Pendant Quang Vinh.

Quang Vinh tỏ ra khá phấn khích trong lần đầu tiên được bầu làm “cán bộ” ở ĐT Việt Nam.

Quang Vinh tỏ ra khá phấn khích trong lần đầu tiên được bầu làm “cán bộ” ở ĐT Việt Nam.

Buổi tập của thầy trò HLV Kim Sang Sik diễn ra trong khoảng thời gian 1 tiếng, các tuyển thủ Việt Nam tỏ ra hết sức thoải mái, sẵn sàng cho mục tiêu giành 3 điểm trước Nepal vào lúc 19h30 ngày 9/10 trên sân Gò Đậu.

Buổi tập của thầy trò HLV Kim Sang Sik diễn ra trong khoảng thời gian 1 tiếng, các tuyển thủ Việt Nam tỏ ra hết sức thoải mái, sẵn sàng cho mục tiêu giành 3 điểm trước Nepal vào lúc 19h30 ngày 9/10 trên sân Gò Đậu.

Họp báo ĐT Việt Nam - Nepal: HLV Nepal hy vọng có 1 điểm, thầy Kim từ chối nói về Malaysia

HLV Kim Sang Sik từ chối bình luận về bê bối của Malaysia trong khi HLV Nepal hy vong kiếm được 1 điểm.

Theo Anh Khoa

Nguồn: [Link nguồn]

08/10/2025 19:48 PM (GMT+7)
