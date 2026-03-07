HLV Mai Đức Chung lý giải ĐT nữ Việt Nam thua trận vì mất tập trung, nắng nóng

Chiều ngày 7/3, ĐT nữ Việt Nam đã để thua chung cuộc 0-1 trước ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt trận thứ hai của bảng C, vòng chung kết Asian Cup nữ 2026. Thất bại này khiến ĐT nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

ĐT nữ Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc trước ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc).

Sau trận đấu chiều 7/3, HLV Mai Đức Chung đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề của toàn đội, từ thể lực đến sự mất tập trung trong các tình huống quyết định. Chia sẻ sau trận, nhà cầm quân kỳ cựu thừa nhận các học trò đã không có màn trình diễn tốt như kỳ vọng.

“Rõ ràng trận đấu hôm nay đội tuyển Việt Nam thể hiện chưa tốt. Đội bạn cũng xuống sức nhiều ở hiệp hai nhưng chúng tôi không tận dụng được các cơ hội. Tôi xin chúc mừng đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) đã giành chiến thắng. Chúng tôi chỉ sơ xuất một chút thôi, mất tập trung là bị thua”, HLV Mai Đức Chung nói.

Theo nhà cầm quân lão làng Mai Đức Chung, thời tiết nắng nóng là một trong những nguyên nhân khiến các cầu thủ không duy trì được phong độ và thể lực tốt nhất. “Thứ nhất, thời tiết nắng nóng ảnh hưởng lớn đến thể lực các cầu thủ.

Thứ hai, chúng tôi mất bình tĩnh, một số thời điểm không giữ được sự tập trung nên khả năng phối hợp không tốt, bóng chuyền chưa chính xác. Đó là những yếu tố khiến đội gặp khó khăn trong trận đấu này”, ông Mai Đức Chung phân tích.

HLV Mai Đức Chung chỉ ra nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐT nữ Việt Nam.

Dù vậy, HLV Mai Đức Chung cho rằng Đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi khởi sắc hơn trong hiệp hai và tạo ra được một số cơ hội đáng chú ý: “Trong hiệp hai, đội tuyển đã chơi tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên điểm rơi bóng chưa chính xác, sự phối hợp cũng chưa thật sự ăn ý nên các pha tấn công chưa đạt hiệu quả cao”.

Nhà cầm quân này cũng tiết lộ một số trụ cột như Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự hay Dương Thị Vân bị ảnh hưởng khá nhiều bởi thời tiết, dẫn đến tình trạng xuống sức ở giai đoạn cuối trận. Trước câu hỏi về cơ hội đi tiếp tại Asian Cup nữ 2026, HLV Mai Đức Chung cho biết cục diện bảng đấu vẫn còn phức tạp và toàn đội chỉ có thể tập trung tối đa vào trận đấu kế tiếp.

“Hiện tại rất khó để tính toán chính xác vì còn nhiều yếu tố chưa rõ ràng. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một, như đã nói từ đầu giải. Không thể trông chờ các yếu tố bên ngoài mà phải nỗ lực từ chính mình”, ông Mai Đức Chung khẳng định.

Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu thử thách rất lớn mang tên Đội tuyển nữ Nhật Bản vào 16h ngày 10/3. Kết quả của trận đấu này sẽ quyết định khả năng đi tiếp của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại giải đấu năm nay.