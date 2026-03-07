HLV Mai Đức Chung lý giải ĐT nữ Việt Nam thua trận vì mất tập trung, nắng nóng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs Công An TP Hồ Chí Minh 07/03/26 - Trực tiếp
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
0
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
1
Ninh Bình vs SHB Đà Nẵng 07/03/26 - Trực tiếp
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
1
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
0
Sông Lam Nghệ An vs Hải Phòng 07/03/26 - Trực tiếp
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
0
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
0
Mansfield Town vs Arsenal
Logo Mansfield Town - MAN Mansfield Town
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Freiburg vs Bayer Leverkusen
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Atlético de Madrid vs Real Sociedad
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Köln vs Borussia Dortmund
Logo Köln - KOE Köln
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Wrexham vs Chelsea
Logo Wrexham - WRE Wrexham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Juventus vs Pisa
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Athletic Club vs Barcelona
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Newcastle United vs Manchester City
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
PVF-CAND vs Thép Xanh Nam Định
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Hà Nội vs Công An Hà Nội
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Getafe vs Real Betis
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Leeds United vs Norwich City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Norwich City - NOR Norwich City
-
Milan vs Inter Milan
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Bayern Munich
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

HLV Mai Đức Chung lý giải ĐT nữ Việt Nam thua trận vì mất tập trung, nắng nóng

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam

Thất bại 0-1 trước ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt trận thứ hai bảng C vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 khiến ĐT nữ Việt Nam rơi vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung thẳng thắn thừa nhận đội tuyển đã chơi chưa tốt, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân khiến các học trò không thể giành kết quả thuận lợi.

Chiều ngày 7/3, ĐT nữ Việt Nam đã để thua chung cuộc 0-1 trước ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt trận thứ hai của bảng C, vòng chung kết Asian Cup nữ 2026. Thất bại này khiến ĐT nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

ĐT nữ Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc trước ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc).

ĐT nữ Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc trước ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc).

Sau trận đấu chiều 7/3, HLV Mai Đức Chung đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề của toàn đội, từ thể lực đến sự mất tập trung trong các tình huống quyết định. Chia sẻ sau trận, nhà cầm quân kỳ cựu thừa nhận các học trò đã không có màn trình diễn tốt như kỳ vọng.

“Rõ ràng trận đấu hôm nay đội tuyển Việt Nam thể hiện chưa tốt. Đội bạn cũng xuống sức nhiều ở hiệp hai nhưng chúng tôi không tận dụng được các cơ hội. Tôi xin chúc mừng đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) đã giành chiến thắng. Chúng tôi chỉ sơ xuất một chút thôi, mất tập trung là bị thua”, HLV Mai Đức Chung nói.

Theo nhà cầm quân lão làng Mai Đức Chung, thời tiết nắng nóng là một trong những nguyên nhân khiến các cầu thủ không duy trì được phong độ và thể lực tốt nhất. “Thứ nhất, thời tiết nắng nóng ảnh hưởng lớn đến thể lực các cầu thủ.

Thứ hai, chúng tôi mất bình tĩnh, một số thời điểm không giữ được sự tập trung nên khả năng phối hợp không tốt, bóng chuyền chưa chính xác. Đó là những yếu tố khiến đội gặp khó khăn trong trận đấu này”, ông Mai Đức Chung phân tích.

HLV Mai Đức Chung chỉ ra nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐT nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung chỉ ra nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐT nữ Việt Nam.

Dù vậy, HLV Mai Đức Chung cho rằng Đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi khởi sắc hơn trong hiệp hai và tạo ra được một số cơ hội đáng chú ý: “Trong hiệp hai, đội tuyển đã chơi tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên điểm rơi bóng chưa chính xác, sự phối hợp cũng chưa thật sự ăn ý nên các pha tấn công chưa đạt hiệu quả cao”.

Nhà cầm quân này cũng tiết lộ một số trụ cột như Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự hay Dương Thị Vân bị ảnh hưởng khá nhiều bởi thời tiết, dẫn đến tình trạng xuống sức ở giai đoạn cuối trận. Trước câu hỏi về cơ hội đi tiếp tại Asian Cup nữ 2026, HLV Mai Đức Chung cho biết cục diện bảng đấu vẫn còn phức tạp và toàn đội chỉ có thể tập trung tối đa vào trận đấu kế tiếp.

“Hiện tại rất khó để tính toán chính xác vì còn nhiều yếu tố chưa rõ ràng. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một, như đã nói từ đầu giải. Không thể trông chờ các yếu tố bên ngoài mà phải nỗ lực từ chính mình”, ông Mai Đức Chung khẳng định.

Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu thử thách rất lớn mang tên Đội tuyển nữ Nhật Bản vào 16h ngày 10/3. Kết quả của trận đấu này sẽ quyết định khả năng đi tiếp của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại giải đấu năm nay.

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Đài Loan (TQ) - Việt Nam: Nghẹt thở cuối trận (Asian Cup) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Đài Loan (TQ) - Việt Nam: Nghẹt thở cuối trận (Asian Cup) (Hết giờ)

(Lượt trận thứ 2 bảng C giải bóng đá nữ vô địch châu Á) ĐT nữ Việt Nam bị VAR từ chối một quả phạt đền ở những giây bù giờ cuối trận.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/03/2026 16:07 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển nữ Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN