Tin mới nhất bóng đá sáng 22/4: MU nhắm sao Real, Arsenal quyết chiêu mộ Nico Williams

Manchester United đã đưa tiền vệ Aurelien Tchouameni của Real Madrid vào danh sách rút gọn nhằm thay thế Casemiro trong mùa hè này, theo The Telegraph. Ngôi sao người Pháp có thể được phép rời Bernabeu cùng Eduardo Camavinga, khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha muốn chiêu mộ Rodri từ Manchester City. Tuy nhiên, hợp đồng của Tchouameni còn thời hạn đến năm 2028 và mức phí chuyển nhượng dự kiến không dưới 60 triệu euro.

Arsenal đang gia tăng sự quan tâm tới Nico Williams, trong bối cảnh cầu thủ chạy cánh này chuẩn bị trở lại thi đấu cho Athletic Bilbao sau thời gian dài chấn thương háng. TEAMtalk cho biết tuyển thủ Tây Ban Nha nhận được sự ủng hộ từ nhiều nhân vật tại Emirates, bao gồm giám đốc thể thao Andrea Berta. Dù Barcelona vẫn theo sát Williams, ưu tiên chuyển nhượng khác có thể giúp “Pháo thủ” chiếm lợi thế trong cuộc đua.

Ban lãnh đạo Liverpool đã thông qua kế hoạch chiêu mộ tài năng trẻ Yan Diomande từ RB Leipzig như phương án thay thế Mohamed Salah, người sẽ ra đi tự do hè này, theo Florian Plettenberg. Dù mới thi đấu đỉnh cao từ cuối năm 2024, cầu thủ 19 tuổi đã gây ấn tượng tại Bundesliga. Paris Saint-Germain cũng nhập cuộc, trong khi Leipzig định giá khoảng 80 triệu euro.

Newcastle United sẵn sàng để Anthony Gordon ra đi trong mùa hè này, nhưng chỉ khi nhận đủ 75 triệu bảng, theo The Times. Tuyển thủ Anh đang được Bayern Munich đặc biệt quan tâm, đồng thời lọt vào tầm ngắm của Liverpool và Arsenal.

Trung vệ John Stones nhiều khả năng sẽ trở thành cái tên tiếp theo rời Manchester City khi hợp đồng đáo hạn vào mùa hè này, theo Fabrizio Romano. Gắn bó với CLB từ năm 2016 sau khi chuyển đến từ Everton, cầu thủ 31 tuổi chuẩn bị chia tay Etihad cùng Bernardo Silva theo dạng tự do. Mùa này, Stones chỉ ra sân 15 trận do liên tục gặp chấn thương.

Barcelona muốn gia hạn hợp đồng với Robert Lewandowski đến năm 2027 nhưng kèm điều kiện giảm lương, theo Florian Plettenberg. Trong khi đó, Chicago Fire và một số CLB tại Saudi Pro League vẫn đang chờ cơ hội tiếp cận tiền đạo người Ba Lan.