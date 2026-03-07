Tuyển nữ Iran bị gọi là 'những kẻ phản quốc thời chiến'

Mohammad Reza Shahbazi, người dẫn chương trình Footnote trên kênh truyền hình nhà nước Iran và được xem là tiếng nói cứng rắn của chính quyền, tuyên bố tuyển nữ Iran nên bị coi là phản quốc. Theo luật Iran, tội phản quốc có thể bị xử tử.

"Những kẻ phản quốc trong thời chiến phải bị xử lý nghiêm khắc hơn", Shahbazi nói, theo bản dịch trên nền tảng X. Ông cho rằng bất kỳ ai "chống lại đất nước trong điều kiện chiến tranh" cần bị trừng phạt nặng nề, nhắc đến việc đội tuyển nữ không hát quốc ca trước trận gặp Hàn Quốc tại Asian Cup 2026.

Theo Shahbazi, công chúng và chính quyền cần xem hành động của các cầu thủ như "phản quốc thời chiến", ám chỉ rằng sự việc này không chỉ là hành động phản đối đơn thuần.

Cầu thủ nữ Iran chụp ảnh trước trận gặp Hàn Quốc trên sân Gold Coast, bang Queensland (Australia), lượt đầu bảng A Asian Cup nữ tối 2/3/2026. Ảnh: AP

Trước giờ bóng lăn trên sân Gold Coast tại bang Queensland (Australia) ngày 2/3, toàn bộ cầu thủ Iran đứng thẳng, hướng về phía trước khi quốc ca vang lên nhưng không ai hát. Một số cầu thủ còn nói gì đó với nhau. Ban huấn luyện và nhóm cầu thủ dự bị cũng im lặng, còn HLV Marziyeh Jafari mỉm cười. Sự việc diễn ra hai ngày sau khi lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei được cho là thiệt mạng trong một cuộc không kích do Mỹ và Israel thực hiện.

Thời gian này, các cầu thủ Iran đã không thể liên lạc với gia đình ở quê nhà do Iran áp đặt lệnh cắt internet trên toàn quốc trong bối cảnh xung đột leo thang.

Đến trận tiếp theo gặp chủ nhà Australia, Iran hát quốc ca trở lại. Tuy nhiên, một số người cho rằng các cầu thủ "bị ép buộc". Trận này, Iran thua 0-4, hết cửa cạnh tranh vé vào tứ kết.

Các cầu thủ Iran hát quốc ca và chào cờ trước trận thua Australia 0-4 ở lượt hai bảng A Asian Cup nữ 2026, trên sân Gold Coast ở Australia ngày 5/3/2026. Ảnh: AFP

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người gốc Iran tại Australia kêu gọi bảo vệ các cầu thủ vì cho rằng họ "đang đối mặt nguy hiểm và bị đe dọa phải hát quốc ca và chào cờ".

Trên mạng xã hội, nhà báo Iran Ali Bornaei kêu gọi Ngoại trưởng Australia Penny Wong cấp quy chế tị nạn khẩn cấp cho đội tuyển. "Những VĐV này có thể đối mặt với việc bị bắt giữ hoặc thậm chí bị xử tử nếu buộc phải trở về", Bornaei viết, cho rằng Australia không nên để các cầu thủ nữ quay về một đất nước coi việc phản đối im lặng là tội có thể bị treo cổ.

Nhiều người cũng gắn thẻ Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke.

Cựu tuyển thủ Australia và nhà hoạt động nhân quyền Craig Foster thì đề nghị Liên đoàn bóng đá Thế giới FIFA lên tiếng. Theo ông, nguy cơ với các cầu thủ Iran và gia đình họ không kết thúc sau giải đấu. Foster kêu gọi FIFA và AFC khẳng định mọi cầu thủ đều có quyền lựa chọn cách phản ứng hoặc không phản ứng với quốc ca của quốc gia mình.

Hiệp hội cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp toàn cầu FIFPRO kêu gọi AFC và FIFA thực hiện nghĩa vụ về nhân quyền và có các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho đội tuyển Iran sau những phát ngôn của Shahbazi. "Những phát biểu này làm gia tăng đáng kể lo ngại về sự an toàn của các cầu thủ nếu họ phải trở về Iran sau giải đấu", khu vực châu Á - châu Đại Dương của FIFPRO cho biết.

Tổ chức này kêu gọi AFC và FIFA khẩn trương làm việc với Liên đoàn Bóng đá Iran, Chính phủ Australia và các cơ quan liên quan để đảm bảo mọi nỗ lực được thực hiện nhằm bảo vệ an toàn cho các cầu thủ.