Vợ Hồng Sơn muốn Anh Thơ dạy đấu vật, "Quỷ lùn" hết dám đấu với đô vật nữ?

Đã làm mọi cách để “trừng phạt” chồng, nhưng vợ của đô vật Đào Hồng Sơn dường như vẫn chưa thể ngăn cản hoàn toàn việc anh thường xuyên lên sới đấu với các nữ đô vật. Mới đây, cô quyết định dùng một “chiêu” mới, nhờ chính hot girl Anh Thơ, người từng nhiều lần giao đấu với Hồng Sơn dạy mình học vật để… trị chồng.

Vợ Hồng Sơn (bên trái) nhờ Anh Thơ (giữa) dạy vật để ngăn cản triệt để việc chồng mình trốn đi vật với nữ

Màn “bắt tay” bất ngờ giữa vợ Hồng Sơn và Anh Thơ

Trong clip mới được đăng tải trên mạng xã hội, câu chuyện hậu trường của bộ ba Đào Hồng Sơn, vợ anh và hot girl làng vật Anh Thơ tiếp tục mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

Theo nội dung clip, vợ của Hồng Sơn tỏ ra khá “bức xúc” khi chồng thường xuyên tham gia những trận vật giao lưu với các nữ đô vật. Sau khi thử nhiều cách “quản chồng” nhưng chưa hiệu quả, cô quyết định nhờ tới Anh Thơ, người từng nhiều lần so tài với Hồng Sơn trên sới.

Với giọng điệu hài hước, vợ Hồng Sơn nói: “Em dạy vật cho chị, để chị vật ông (Hồng Sơn) này, cho ông đỡ trốn đi vật với gái”.

Lời đề nghị khiến nhiều người bật cười. Không chần chừ, Anh Thơ lập tức đồng ý và thậm chí còn tỏ ra sẵn sàng “huấn luyện” ngay tại chỗ. Trước tình huống bất ngờ này, Hồng Sơn chỉ còn biết cười trừ và “đầu hàng”: “Thua, thua… lấm lưng trắng bụng luôn rồi!”.

Dù mang màu sắc dàn dựng giải trí, đoạn clip vẫn khiến người xem thích thú bởi sự tung hứng tự nhiên giữa ba nhân vật quen thuộc của cộng đồng mạng.

Clip tiếp tục hút tương tác trên mạng xã hội

Trên trang cá nhân, Đào Hồng Sơn đăng lại video kèm dòng trạng thái hài hước: “Không biết ai là gà ai là thóc anh em ạ”.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận. Nhiều người xem cho rằng bộ ba tiếp tục tạo ra một nội dung giải trí nhẹ nhàng, phù hợp không khí đầu xuân.

Một số bình luận tiêu biểu:

- “Anh Thơ nhìn rất săn chắc, đúng chất dân võ vật, có thể dễ dàng huấn luyện vợ Hồng Sơn”.

- “Cho vợ đi học vật rồi ra sới thi đấu luôn cho vui”.

- “Nếu vợ học xong thì chắc anh Sơn bị "vật" cả ngày mất”.

Nội dung giải trí gắn với hình ảnh quen thuộc của Hồng Sơn

Thời gian gần đây, Đào Hồng Sơn, thường được cộng đồng mạng gọi vui là “Quỷ lùn làng vật” thường xuyên đăng tải các clip hậu trường mang màu sắc hài hước về cuộc sống gia đình và những trận vật giao lưu.

Những video này thường xoay quanh các tình huống “dở khóc dở cười” khi anh thi đấu với các nữ đô vật, đặc biệt là Anh Thơ. Việc đưa vợ mình vào các clip cũng khiến nội dung trở nên gần gũi hơn với khán giả.

Nhiều người cho rằng đây là cách giúp hình ảnh môn vật dân gian tiếp cận rộng hơn với cộng đồng mạng, đặc biệt là trong dịp đầu năm, thời điểm nhiều lễ hội vật truyền thống diễn ra ở miền Bắc.

Dù chỉ là một clip giải trí ngắn, màn “liên minh” giữa vợ Hồng Sơn và hot girl Anh Thơ vẫn tạo nên một câu chuyện hậu trường thú vị. Sự tung hứng hài hước của bộ ba mang đến tiếng cười nhẹ nhàng cho khán giả trên mạng xã hội.

Còn việc vợ Hồng Sơn có thật sự học vật để “trị chồng” hay không thì vẫn là câu chuyện vui phía sau hậu trường.