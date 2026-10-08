Tin mới nhất bóng đá sáng 8/10: HLV Al Nassr nói về vụ Ronaldo ở ĐT Bồ Đào Nha

HLV Al Nassr nói về lùm xùm của Ronaldo ở ĐT Bồ Đào Nha

Trả lời truyền thông Saudi Arabia, HLV Ange Postecoglou đã từ chối nói về vụ lùm xùm của Cristiano Ronaldo liên quan tới hành động rời khỏi trại tập trung cùng ĐT Bồ Đào Nha, cũng như mâu thuẫn với HLV trưởng Jorge Jesus:

HLV Postecoglou không hài lòng khi bị hỏi về lùm xùm của Ronaldo

"Về đội tuyển quốc gia và vụ việc của Ronaldo, tôi từng là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia và tôi rất ghét khi huấn luyện viên câu lạc bộ bình luận về các sự kiện của đội tuyển quốc gia. Ronaldo đã thi đấu hết mình cùng chúng tôi, tinh thần của cậu ấy rất cao, và giờ tôi là huấn luyện viên của cậu ấy tại Al Nassr, cậu ấy là một sự bổ sung tuyệt vời cho chúng tôi, và tôi không muốn bàn về những gì đã xảy ra với đội tuyển quốc gia của cậu ấy".

Donnarumma được Man City trấn an về tương lai

Trả lời phỏng vấn Radio Napoli Centrale, Enzo Raiola, người đại diện của Gianluigi Donnarumma tiết lộ Man City đã trấn an thủ môn người Italia, đồng thời đảm bảo đội bóng không có vấn đề gì sau khi bị tuyên bố vi phạm 114 cáo buộc tài chính Ngoại hạng Anh:

"Vụ lùm xùm ở Man City, liệu nó có thể thay đổi được gì không? Không, nó sẽ không thay đổi gì đối với chúng tôi hay đối với Gigio. Thỉnh thoảng lại có vài câu chuyện được đưa ra. Câu lạc bộ đã nói chuyện với Gigio, mọi người đều bình tĩnh. Giờ thì có những trận đấu quan trọng với Liverpool và PSG, rồi công lý thể thao sẽ được thực thi. Nhưng Gigio đã nhận được sự đảm bảo từ Man City".

Mbappe trở lại tập luyện, Real thở phào

Theo Marca, Kylian Mbappe đã xuất hiện trong buổi tập mới nhất của Real Madrid và được ban huấn luyện theo dõi đặc biệt. Thậm chí, ngôi sao người Pháp hiện có thể góp mặt ngay trong trận đấu cuối tuần này với Villarreal tại sân Bernabeu. Trước đó, Mbappe dính chấn thương đầu gối trong trận thắng 1-0 của ĐT Pháp trước Thổ Nhĩ Kỳ tại UEFA Nations League.

Cựu tiền vệ David Silva tái xuất sân cỏ sau 3 năm giải nghệ

Mới đây, tiền vệ tài hoa một thời, David Silva đã bất ngờ thông báo trở lại sân cỏ để khoác áo Sha Tin, đội bóng thuộc giải Ngoại hạng Anh Hong Kong (Trung Quốc). Silva, 40 tuổi, treo giày từ cách đây hơn 3 năm vì chấn thương đứt dây chằng chéo trước nghiêm trọng. Trong quá khứ, anh gặt hái thành công rực rỡ ở Valencia, Man City và ĐT Tây Ban Nha.