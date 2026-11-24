Pochettino bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng Maguire

Trên chương trình "The Overlap", cựu tiền vệ Steven Gerrard đã chỉ trích HLV Mauricio Pochettino về quyết định xếp trung vệ Harry Maguire ngồi dự bị ở trận MU thua Liverpool 0-1. Thay vào đó, Pochettino tin dùng Matthijs de Ligt, cầu thủ đã trải qua thời gian dài không thi đấu vì chấn thương.

"Hãy quên những cầu thủ trẻ có thể chưa sẵn sàng vào lúc này. Matthijs de Ligt đã nghỉ thi đấu 1 năm. Harry Maguire là trung vệ tốt nhất của MU hiện tại. Cậu ấy đáng lẽ ra phải được đá chính. Cậu ấy là người luôn sẵn sàng xắn tay áo lên và nỗ lực hết mình. Cậu ấy chưa hoàn hảo, nhưng tôi thấy việc không cho cậu ấy ra sân mà lại để De Ligt đá chính có phần thiếu tôn trọng", trích lời Gerrard.

PSG gây sốc, nhắm Vinicius vì khủng hoảng hàng công?

Mới đây, chương trình "Carrusel Deportivo" đã hé lộ danh sách mục tiêu bất ngờ của PSG ở kỳ chuyển nhượng mùa đông trong bối cảnh khủng hoảng hàng công. Trước đó, nhà đương kim vô địch Champions League mất bộ đôi Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia dài hạn vì chấn thương.

Cụ thể, danh sách này toàn ngôi sao danh tiếng gồm Vinicius (Real Madrid), Julian Alvarez (Atletico), Luis Diaz (Bayern Munich), ,Nico Williams (Bilbao). Không chỉ vậy, những cái tên thuộc dạng tiềm năng như Brajan Gruda, Antonio Nusa (Leipzig), Assane Diao (Como) cũng được nhắc đến.

AC Milan chi 70 triệu euro cho Endrick

Theo đài phát thanh Tây Ban Nha "Cadena SER", AC Milan đã chính thức gửi lời đề nghị chiêu mộ tiền đạo người Brazil Endrick của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, với mức giá khoảng 70 triệu euro. Bất chấp HLV Jose Mourinho luôn xem Endrick như "dự bị hạng sang" cho Kylian Mbappe, tiền đạo 19 tuổi lại mong muốn được đá chính nhiều hơn.

HLV Hansi Flick được khuyên không để Yamal đá phạt đền

Trên chương trình "El Chiringuito", cựu tiển vệ Guti cho rằng HLV Hansi Flick phải chịu trách nhiệm về việc lựa chọn người thực hiện phạt đền ở Barcelona, thay vì để các cầu thủ tự quyết định. Cuối tuần qua, Barca vất vả thắng ngược Villarreal 3-2 sau khi bị dẫn 0-2, trong đó Lamine Yamal đá hỏng phạt đền.

"Cuối cùng, trách nhiệm thuộc về huấn luyện viên. Ông ấy là người phải đưa ra quyết định, đặc biệt là khi bạn có một cầu thủ sút phạt đền giỏi như Raphinha. Dù có đá hỏng 1 quả, cậu ấy vẫn có tỷ lệ thành công hơn 90% và lúc đó, tỷ số đang là 2-0 nghiêng về đối thủ".