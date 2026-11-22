Van Dijk dè chừng MU

Trả lời phỏng vấn trên website chính thức của Liverpool, trung vệ Virgil Van Dijk đã bày tỏ sự háo hức trước thềm đại chiến MU (23h30, 22/11). Dù vậy, ngôi sao 35 tuổi cũng đề cao cảnh giác trong bối cảnh đối thủ vừa bổ nhiệm tân HLV trưởng Mauricio Pochettino:

"Một số trận đấu đáng nhớ nhất mà tôi từng tham gia với tư cách cầu thủ Liverpool là những trận gặp MU, và tôi rất mong chờ bầu không khí đặc biệt khác tại Anfield. Đây là những trận đấu mà mọi người đều muốn tham gia. Tôi không cần phải nói quá nhiều về lịch sử và sự kình địch giữa hai câu lạc bộ, tôi chỉ biết rằng các bạn sẽ hào hứng như chúng tôi, các cầu thủ, khi được ra sân và làm việc

Đây sẽ là một trận đấu khó khăn, không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng tôi biết mình đang đối đầu với đội bóng có huấn luyện viên mới, họ sẽ rất quyết tâm thi đấu tốt, và chúng tôi cần phải sẵn sàng nỗ lực hết mình nếu muốn giành được kết quả như mong muốn".

HLV Villarreal hé lộ kế hoạch "bắt chết" Yamal

Trả lời phỏng vấn Mundo Deportivo trước trận gặp Barcelona, HLV Inigo Perez của Villarreal cho biết không yêu cầu toàn đội tập trung theo kèm Lamine Yamal nhưng vẫn sẽ đề cao cảnh giác với tiền đạo này: "Tôi không nghĩ Villarreal chỉ nên tập trung vào Yamal. Tuy nhiên, các hậu vệ đều biết rằng phải gây áp lực cho cậu ấy mạnh mẽ hơn nữa, và điều đó đòi hỏi kĩ năng phòng ngự xuất sắc. Nếu muốn thắng, bước đầu tiên là phòng thủ, nhưng bước thứ hai là tấn công mạnh mẽ hơn nữa".

Cựu sao Juventus so sánh Ronaldo, Messi và Neymar

Xuất hiện trên chương trình Bola da Vez của ESPN, cựu tiền vệ Juventus, Arthur Melo đã hé lộ tính cách của bộ ba siêu sao Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Neymar. Melo là cầu thủ hiếm hoi từng sát cánh cùng Messi, Neymar (tại Barceona) lẫn Ronaldo (Juventus):

"Messi thoải mái hơn trong phòng thay đồ, là một người kín đáo hơn, anh ấy sẽ không mang theo loa đến để pha trò. Neymar thì ngược lại: khi anh ấy đến, mọi người đều biết anh ấy ở đó, anh ấy pha trò với người này, rồi người khác. Cristiano cũng vậy, anh ấy hay đùa với mọi người, anh ấy thích người Brazil. Anh ấy có sự chuyên nghiệp mà tôi chưa từng thấy ở bất cứ ai khác. Người ta gọi anh ấy là robot vì anh ấy thực sự là một robot".

Mẹ Messi chỉ định Nico Paz kế thừa M10

Chia sẻ với đài Radio La Red ở Argentina, ông Fabian Paz, chú của Nico Paz tiết lộ tiền vệ thuộc biên chế Como đã được "chỉ định" làm người kế nhiệm Lionel Messi ở đội tuyển Argentina. Thú vị hơn, người đích thân lựa chọn Nico Paz là bà Celia Cuccittini, mẹ của Messi: "Nico kể rằng bà ấy đã đến bắt tay anh ấy và nói: 'Cậu là người kế nhiệm con trai tôi' trong đội tuyển Argentina'.