Khi người ta đã khoác áo ĐTQG rồi, thì đừng phân biệt nhập tịch hay không

Các cầu thủ nhập tịch ở ĐT Việt Nam có đáng bị chỉ trích?

Sau thất bại của ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026, giống như sau mọi lần thất bại khác, truyền thông bắt đầu làm công việc thuần thục nhất của mình, đó là mổ xẻ nguyên nhân gây ra thất bại.

Lần này, mũi dùi được chĩa vào những cầu thủ nhập tịch, cụ thể là vào Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc, 2 cầu thủ đã thi đấu không tốt trong hiệp 1 trận gặp ĐT Pakistan. Và hiện tại, cùng với Nguyễn Xuân Son, cả 3 cầu thủ nhập tịch được gọi lên đội tuyển đều đang bị chấn thương, tất nhiên là chấn thương khi đang nỗ lực cống hiến cho ĐTQG chứ không phải chấn thương khi đang đá cho CLB đang trả lương cho họ.

Bộ 3 nhập tịch Nguyễn Xuân Son - Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên. Ảnh: FBNV.

Có ý kiến trực diện cho rằng Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc không đủ chất lượng để đá cho ĐT Việt Nam. Nhưng nếu chúng ta giở lại, thì ở những thời điểm ĐT Việt Nam thi đấu thành công, các cầu thủ nhập tịch này ghi bàn thắng cho ĐTQG, có rất nhiều bài báo ca ngợi họ là những ngôi sao, là niềm hy vọng của ĐT Việt Nam. Trong bóng đá, làm gì có ai đá lúc nào cũng hay, cầu thủ nào thì cũng có lúc phong độ cao, phong độ thấp, nhập tịch hay không cũng thế thôi.

Có ý kiến ít trực diện hơn, cho rằng chỉ nên nhập tịch những cầu thủ có chất lượng. Ý kiến này quá đúng, không nhập thì thôi, đã nhập phải chất lượng, không cần nhập nhiều. Vì cũng đã có rất nhiều phân tích liên quan đến mặt trái của vấn đề nhập tịch cầu thủ, giống như với việc sử dụng quá nhiều cầu thủ ngoại trong các CLB ở V.League vậy, nó ảnh hưởng đến cơ hội phát triển của các cầu thủ nội, ảnh hưởng đến cơ hội của các cầu thủ trẻ cũng như hệ thống đào tạo trẻ …

Nhưng thực ra, nhập tịch cầu thủ là một quá trình vận động từ 2 chiều. Một mặt, CLB, nền bóng đá có nhu cầu nhập tịch cầu thủ xuất sắc, nhưng cầu thủ đó có muốn làm công dân Việt Nam hay không lại là chuyện của chiều ngược lại. Mặt khác, giải đấu mà họ tham gia ở Việt Nam, mà cụ thể là V.League có đủ hấp dẫn, từ chuyên môn đến giá trị tài chính để thu hút tài năng bóng đá thế giới? Mà hiện tại, những Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc… là những cầu thủ vào loại hay nhất mà nền bóng đá này thu hút được, cùng với điều kiện đủ ở chiều ngược lại, là họ khao khát cống hiến cho ĐT Việt Nam. Chúng ta có lựa chọn khác đâu?

Có ý kiến thì cho rằng, ĐT Việt Nam nên hạn chế gọi cầu thủ nhập tịch. Điều này cũng rất đúng, vì chúng ta không muốn giống như Indonesia, mấy chục ngàn con người đến sân vận động, hàng triệu người ngồi trước màn hình TV để cổ vũ cho ĐTQG toàn những cầu thủ sinh ra ở quốc gia khác. Nhưng sau khi đã nhập quốc tịch Việt Nam, các cầu thủ này bình đẳng với các cầu thủ khác về cơ hội cống hiến cho ĐTQG. Có chăng thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ có một giới hạn nhất định cho HLV trưởng ĐTQG, kể cả là giới hạn mềm, nằm ngoài các điều khoản cụ thể trong các thỏa thuận được ký với HLV trưởng ĐTQG, về số cầu thủ nhập tịch khoác áo đội tuyển. Ví dụ như tương đương với số cầu thủ ngoại được ra sân ở V.League chẳng hạn.

Khi đó, HLV trưởng sẽ làm mọi cách, chọn mọi cầu thủ mà ông ấy cho là tốt nhất cho việc đáp ứng yêu cầu thành tích mà Liên đoàn bóng đá đặt ra khi cùng ông ký hợp đồng làm việc. Có nghĩa là khi đã chọn Đỗ Hoàng Hên hay Nguyễn Tài Lộc, tức là HLV đã cho rằng họ hay hơn các cầu thủ khác. Còn những ý kiến ngược lại, hoặc những đề cử kiểu tại sao không tập trung cầu thủ này, tiền đạo nọ của truyền thông thì cũng chỉ để tham khảo cho vui thôi.

Có ý kiến khác, rằng nhiều cẩu thủ nhập tịch có tư tưởng ngôi sao. Thực ra, ta đều biết từ xưa đến nay, bao nhiêu tấm gương rồi, bệnh ngôi sao có phân biệt nhập tịch hay không đâu? Mặt khác, khi tập trung ĐTQG, ta vẫn muốn đó là một tập hợp toàn ngôi sao cơ mà, và đó là mong muốn chân chính. Nhưng mâu thuẫn là ta muốn họ đá như ngôi sao, còn các thứ khác lại không được ngôi sao, đây là duy ý chí. Một cầu thủ xuất sắc luôn có cá tính mạnh, người HLV giỏi phải dung hòa được các cá tính đó trong một tập thể đội bóng, phát huy được phẩm chất ngôi sao của họ. Phẩm chất này của HLV quan trọng chả kém gì năng lực chuyên môn về bóng đá cả. Vì nếu không có phẩm chất này, suốt đời anh ta chỉ cùng lắm làm tới trợ lý HLV mà thôi.

Tóm lại, trong lúc giới truyền thông chúng ta thảo luận, chê bai, tìm sự thay thế... thì các cầu thủ nhập tịch của ĐT Việt Nam, những cầu thủ không bỗng dưng được đá chính ở CLB, không bỗng dưng được triệu tập lên ĐT, hiện tại đều đang hoặc nằm bệnh viện, hoặc nằm nhà điều trị những chấn thương họ gặp phải khi nỗ lực cống hiến cho ĐT Việt Nam.