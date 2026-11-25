Sinner phẫu thuật đầu gối thành công

Jannik Sinner vừa phẫu thuật thành công đầu gối phải tại thành phố Turku (Phần Lan). Herbert Schönhuber, bác sĩ thể thao tháp tùng tay vợt người Italia, xác nhận thông tin tích cực này với Rai Südtirol, đồng thời cho biết ca phẫu thuật diễn ra đúng kế hoạch.

Sinner đã phẫu thuật thành công

Người trực tiếp thực hiện là Lasse Lempainen, chuyên gia chỉnh hình nổi tiếng của Phần Lan. Ông từng kiểm tra tình trạng của Sinner tại Milan cuối tuần trước, trước khi các bên thống nhất phương án can thiệp. Ca phẫu thuật tập trung vào việc kéo dài dải chậu chày, với kỹ thuật được đánh giá là lựa chọn ít xâm lấn nhất để xử lý vấn đề dai dẳng ở đầu gối phải của tay vợt 24 tuổi.

Trước đó, Sinner từng đến khám tại phòng khám chuyên khoa La Madonnina ở Milan hồi tháng 10 để tìm giải pháp cho chấn thương. Cơ sở này có liên kết với một trung tâm y tế tại Turku, nơi anh vừa trải qua ca phẫu thuật. Dù quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi, Sinner vẫn cần khoảng ba tháng hồi phục, đồng nghĩa với việc lỡ hẹn Australian Open 2027.

Tyson Fury tiết lộ mắc tâm thần phân liệt

Tyson Fury lần đầu chia sẻ sâu hơn về những vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng, trong đó có chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực. Sau chiến thắng lịch sử trước Wladimir Klitschko năm 2015, võ sĩ người Anh rơi vào khủng hoảng, chìm trong rượu bia, ma túy và tăng cân mất kiểm soát, có thời điểm nặng gần 190 kg.

Trận tái đấu Klitschko bị hủy vì lý do y tế, còn Fury bị tước các danh hiệu vô địch. Trong bộ phim tài liệu mới của Netflix, tay đấm 38 tuổi tiết lộ từng nghe những giọng nói trong đầu xúi giục mình kết liễu cuộc đời. Anh thừa nhận đã có giai đoạn không còn thiết tha với bất cứ điều gì, chỉ muốn chết.

Toto Wolff bác bỏ khả năng Kimi Antonelli gia nhập Ferrari

Toto Wolff khẳng định Mercedes không lo ngại trước những đồn đoán về khả năng Kimi Antonelli chuyển sang Ferrari. Tay đua người Italia đang có mùa giải xuất sắc và được xem là một trong những tài năng nổi bật nhất của F1.

Phong độ ấn tượng của Antonelli, ngay cả khi phải cạnh tranh với người đồng đội George Russell, càng củng cố niềm tin của Mercedes vào tương lai lâu dài của anh. Khi được hỏi về nguy cơ Ferrari chèo kéo tay đua trẻ này giữa hai chặng Las Vegas và Qatar, Wolff đáp: “0,0%. Bởi Kimi và gia đình cậu ấy là những người rất trung thành”. Tuyên bố này cho thấy Mercedes hoàn toàn tự tin giữ chân ngôi sao của mình.

Hamilton và Leclerc căng thẳng tột độ, Ferrari đối mặt khủng hoảng nội bộ

Mối quan hệ giữa Lewis Hamilton và Charles Leclerc được cho là đã chạm ngưỡng đổ vỡ sau vụ va chạm tại chặng đua Las Vegas GP. Leclerc bị phạt thời gian nhưng không đồng tình với quyết định của ban tổ chức, trong khi Hamilton tỏ rõ sự tức giận với người đồng đội.

Đây là lần thứ hai hai tay đua Ferrari xảy ra bất đồng chỉ trong vài tuần, sau những căng thẳng tại Mexico City GP. Tình hình nghiêm trọng đến mức trưởng đội Fred Vasseur mô tả mối quan hệ giữa hai tay đua là “không thể kiểm soát”. Những diễn biến này làm dấy lên khả năng Ferrari sẽ phải điều chỉnh nhân sự trong tương lai.

Ilia Topuria muốn đối đầu Paddy Pimblett trên The Ultimate Fighter

Ilia Topuria tiếp tục đề xuất cùng Paddy Pimblett đảm nhận vai trò HLV đối đầu tại mùa giải tiếp theo của chương trình The Ultimate Fighter. Sau khi mất đai vô địch hạng nhẹ UFC vào tay Justin Gaethje tại sự kiện UFC White House mùa hè vừa qua, Topuria đang hướng đến màn tái đấu đối thủ này.

Tuy nhiên, võ sĩ người Georgia cũng không loại trừ khả năng chạm trán kình địch Pimblett vào mùa xuân năm sau. Trước đó, Pimblett từng khơi mào ý tưởng tham gia The Ultimate Fighter cùng Topuria, tin rằng sự xuất hiện của cả hai sẽ giúp chương trình thu hút lượng khán giả lớn trở lại.

Stephen Thompson tiết lộ cái kết không tưởng trong trận đấu cuối sự nghiệp

Stephen “Wonderboy” Thompson đã khép lại sự nghiệp MMA bằng một trong những màn kết thúc ấn tượng nhất lịch sử UFC. Tại UFC 334, khi trận đấu với Charles Radtke chỉ còn chưa đầy hai phút, võ sĩ người Mỹ tung cú đá xoay gót sở trường, hạ knock-out đối thủ đầy ngoạn mục.

Chia sẻ với MMA Fighting, Thompson thừa nhận anh không thể tưởng tượng sự nghiệp lại kết thúc theo cách hoàn hảo đến vậy. Trước trận, võ sĩ này tự nhủ sẽ trở về trong vinh quang hoặc gục ngã trên võ đài. Anh cũng cho rằng mình hoàn toàn có thể kết liễu Radtke sớm hơn nếu hiệp hai có thêm thời gian.