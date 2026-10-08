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Tương lai của HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam được chốt hạ

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam HLV Kim Sang Sik

Theo thông tin mà PV Báo Dân Việt có được, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục hợp tác, với mục tiêu trước mắt là chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027.

VFF tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Kim Sang-sik

Việc ĐT Việt Nam chỉ cán đích ở vị trí thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026 đã tạo ra không ít tranh luận trên mạng xã hội, thậm chí xuất hiện những đồn đoán về khả năng HLV Kim Sang-sik chia tay “Những chiến binh sao vàng". Tuy nhiên, kế hoạch của VFF cho thấy không có dấu hiệu về một cuộc thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Theo thông tin mà PV Báo Dân Việt có được, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục hợp tác, với mục tiêu trước mắt là chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027.

Thất bại 0-1 trước ĐT Malaysia ở trận tranh hạng ba khiến ĐT Việt Nam khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư, thành tích rõ ràng chưa đáp ứng kỳ vọng. Dù vậy, giải đấu cũng cho thấy những vấn đề mà đội tuyển cần giải quyết, đặc biệt là chiều sâu lực lượng và khả năng duy trì phong độ trong một lịch thi đấu dày đặc.

Tương lai của HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam được chốt hạ - 1

ĐT Việt Nam sẽ từng bước trẻ hoá lực lượng sau thất bại tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF.

Thay vì xáo trộn trên băng ghế huấn luyện, VFF lựa chọn tiếp tục duy trì sự ổn định để HLV Kim Sang-sik có thêm thời gian hoàn thiện đội hình. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đã xác định khá rõ nhiệm vụ của mình trong giai đoạn tiếp theo: tìm kiếm những gương mặt mới, đồng thời từng bước trẻ hóa đội tuyển.

Sau trận thua ĐT Malaysia, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh: “Với tư cách HLV trưởng, trước hết tôi phải tìm kiếm những cầu thủ tốt. Đồng thời, tôi cũng phải phát triển các cầu thủ trẻ, tạo điều kiện để họ được thi đấu và trưởng thành. Qua đó, chúng tôi có thể xây dựng một đội tuyển quốc gia có sự kết hợp tốt hơn giữa các thế hệ”.

Đây được xem là định hướng quan trọng cho ĐT Việt Nam trong thời gian tới. Những trụ cột giàu kinh nghiệm vẫn đóng vai trò nền tảng, nhưng đội tuyển cần thêm những cầu thủ trẻ có khát khao, thể lực và khả năng thích nghi để tạo ra sự cạnh tranh ở từng vị trí. Nguyễn Đình Bắc hay Williams Minh Hoàng là những cái tên có thể tiếp tục được trao cơ hội trong quá trình này.

ĐT Việt Nam sẽ không phải chờ lâu để bắt đầu kế hoạch mới. Trong FIFA Days tháng 11, thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến thi đấu giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Đây sẽ là cơ hội để ban huấn luyện kiểm tra phong độ cầu thủ sau giai đoạn thi đấu tại CLB, đồng thời thử nghiệm những phương án nhân sự mới.

Tương lai của HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam được chốt hạ - 2

Phía trước ĐT Việt Nam sẽ là quãng ngày chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027. Ảnh: VFF.

Sau đợt tập trung tháng 11, ĐT Việt Nam dự kiến hội quân trở lại từ ngày 21/12. Ngày 1/1/2027, đội tuyển lên đường sang Qatar tập huấn và có trận giao hữu với đội chủ nhà vào ngày 5/1, trước khi di chuyển sang Saudi Arabia hoàn tất quá trình chuẩn bị cuối cùng cho Asian Cup 2027.

Tại giải đấu châu lục, ĐT Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen, trong đó trận ra quân dự kiến diễn ra ngày 10/1/2027 gặp UAE.

Như vậy, vị trí thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026 không đồng nghĩa với việc kế hoạch hợp tác giữa VFF và HLV Kim Sang-sik bị đảo ngược. Ngược lại, thất bại này có thể trở thành cơ sở để đội tuyển nhìn nhận rõ hơn những điểm yếu cần khắc phục.

Mục tiêu phía trước không chỉ là Asian Cup 2027 mà còn là xây dựng một đội tuyển có chiều sâu hơn cho những chiến dịch dài hạn, trong đó có vòng loại World Cup 2030. VFF tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Kim Sang-sik, còn nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ phải chứng minh kế hoạch trẻ hóa, bổ sung nhân tố mới và kết hợp các thế hệ có thể giúp ĐT Việt Nam trở lại quỹ đạo cạnh tranh trong thời gian tới.

Lộ diện 'quân xanh' đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027
Lộ diện 'quân xanh' đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027

TPO - Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa tại Nam Định trong dịp FIFA Days tháng 11 tới để chuẩn bị cho VCK...

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Theo Quốc An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/10/2026 12:10 PM (GMT+7)
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