Yamal vẫn đắt giá nhất La Liga, vượt cả Mbappe lẫn Bellingham

🔥 Yamal giữ ngôi số 1

Tận dụng quãng thời gian các đội tuyển quốc gia tập trung, chuyên trang Transfermarkt đã cập nhật giá trị thị trường của một số cầu thủ. Lamine Yamal không có biến động và tiếp tục được định giá 220 triệu euro, qua đó giữ vị trí cầu thủ đắt giá nhất La Liga.

Lamine Yamal tiếp tục dẫn đầu về giá trị tại La Liga

Phía sau Yamal là Kylian Mbappe với 200 triệu euro, Jude Bellingham (160 triệu euro) và Pedri (150 triệu euro).

Trong đội hình Barcelona, Fermin Lopez tăng thêm 10 triệu euro, lên mức 110 triệu euro. Marc Bernal cũng tăng 10 triệu euro và hiện được định giá 40 triệu euro. Đáng chú ý nhất là Xavi Espart, khi giá trị tăng tới 20 triệu euro, từ 5 lên 25 triệu euro.

Tổng giá trị của 11 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Barcelona hiện đạt 639 triệu euro. Ở chiều ngược lại, Frenkie De Jong và Gavi cùng giảm giá trị xuống còn 25 triệu euro. Nguyên nhân được cho là liên quan tới những chấn thương mà hai cầu thủ đã trải qua trong những năm gần đây.

Tính cả đội hình, giá trị Barcelona tăng 33 triệu euro, lên tổng cộng 1,296 tỷ euro.

⚡ Diomande tăng giá mạnh nhất La Liga

Trong khi Yamal tiếp tục giữ ngôi đầu, Diomande lại là cầu thủ tăng giá mạnh nhất La Liga ở lần cập nhật này. Giá trị của tài năng người Bờ Biển Ngà tăng từ 90 lên 120 triệu euro, thêm 30 triệu euro.

Diomande tăng giá 30 triệu euro, lên mức 120 triệu euro

Đà tăng giá của Diomande diễn ra song song với những dấu hiệu tích cực trong màu áo Real Madrid. Trong thời gian tập trung ĐTQG, anh tiếp tục gây chú ý với vai trò thủ lĩnh và ngôi sao của Bờ Biển Ngà, khoác áo số 10. Diomande đá chính và đóng vai trò quan trọng trong các trận vòng loại CAN Cup gặp Ghana và Somalia, trước khi vào sân trong hiệp 2 ở trận giao hữu với Cameroon.

Những màn thể hiện đó nối tiếp dấu ấn của Diomande trong trận derby với Atletico Madrid. Anh liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương và cho thấy phần nào lý do Real Madrid từng chi 125 triệu euro cho Leipzig để sở hữu mình.

📈 Diomande ngày càng tìm được chỗ đứng

Mức định giá 120 triệu euro giúp Diomande đứng thứ 6 tại La Liga, ngay phía sau Vinicius (130 triệu euro). Xếp sau Diomande về mức tăng giá là Espí (+20 triệu euro, lên 40 triệu euro) và Xavi Espart (+20 triệu euro, lên 25 triệu euro).

Diomande gây ấn tượng trong trận derby Madrid

Đáng chú ý, Diomande bắt đầu thử sức ở hành lang trái trong trận gặp Atletico Madrid, thay vì cánh phải quen thuộc. Đây cũng là nơi anh có những phút thi đấu tốt nhất trong màu áo Real Madrid.

Tại Metropolitano, Diomande hoàn tất 4/6 pha rê bóng thành công, ngang với tổng số lần rê bóng thành công của Mbappe và Vinicius cộng lại. Anh đạt 90% tỷ lệ chuyền chính xác và thắng 9/12 pha tranh chấp.

Mẫu thống kê tại Real vẫn còn khá nhỏ, với 292 phút thi đấu và chỉ 2 lần đá chính trước Rayo và Elche. Mourinho muốn đối xử với Diomande như một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng thay vì bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB. Diomande hiện mới có 1 kiến tạo, nhưng được kỳ vọng sẽ từng bước tạo ảnh hưởng lớn hơn.

Sau mỗi 90 phút, Diomande có trung bình 0,28 kiến tạo, 4,84 pha rê bóng thành công, 3,13 lần bị phạm lỗi, 1,42 quả tạt thành công, 8,83 pha thắng tranh chấp tấn công và 3,7 pha thắng tranh chấp phòng ngự.

Theo thống kê của BeSoccer Pro, tất cả những chỉ số này đều cao hơn mức trung bình của 5 cầu thủ chạy cánh hàng đầu La Liga. Những con số đang dần cho thấy hình ảnh của cầu thủ từng được xem là tài năng trẻ xuất sắc nhất Bundesliga mùa trước.