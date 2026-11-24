Sau chiến thắng tưng bừng 3-0 trước U17 New Zealand ở lượt trận mở màn, U17 Mali tràn đầy tự tin khi bước vào cuộc chạm trán U17 Bỉ. Phút 13, đại diện châu Âu có bàn mở tỷ số nhờ công của Filippo, dù vậy U17 Mali không vì thế mà nao núng.

Thậm chí 5 phút sau, Koita đã giúp đội bóng châu Phi gỡ hòa 1-1. Pha lập công này cũng đẩy tinh thần của các cầu thủ U17 Mali lên cao.

Bước sang hiệp 2, khung thành U17 Bỉ rung chuyển dữ dội trước những đợt tấn công từ U17 Mali. Để rồi đến phú 67, Yaya Niang đã sắm vai người hùng với pha lập công ấn định chiến thắng 2-1 nghiêng về đại diện châu Phi.

Sau 2 lượt trận bảng G U17 World Cup, U17 Mali chễm chệ trên ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối, U17 Bỉ đứng thứ nhì với 3 điểm. Ở lượt trận cuối, U17 Mali sẽ chạm trán U17 Việt Nam (hạng 3, 1 điểm/2 trận) vào 20h ngày 26/11, còn U17 Bỉ chạm trán U17 New Zealand (hạng 4, 1 điểm).