Yamal lập kỷ lục đáng quên ở La Liga

Yamal bỏ lỡ quả phạt đền trong ngày Barcelona hạ Villarreal tại vòng 13 La Liga với tỷ số 3-2. Anh sút bóng đi trúng cột dọc.

Yamal đá phạt đền không tốt

Chuyên gia thống kê "Mister Chip" chỉ ra Yamal đã đá hỏng 3 trong số 7 quả phạt đền anh thực hiện ở La Liga, 2 trong số đó sút trúng cột dọc. Điều đó khiến anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giải đấu đá hỏng 3 quả phạt đền.

Kane trở lại vào cuối mùa 2026/27

Harry Kane đã tuyên bố sẽ trở lại thi đấu trong giai đoạn cuối mùa giải hiện tại sau khi trải qua ca phẫu thuật chấn thương mắt cá chân. Tiền đạo người Anh chia sẻ: "Cuộc sống có thăng trầm. Rõ ràng là tôi rất thất vọng khi bị chấn thương này, nhưng như mọi khi, đây là cơ hội để thể hiện sự kiên cường và tiến bộ hơn trong năm 2027. Tôi sẽ trở lại với tinh thần sảng khoái và sẵn sàng cho giai đoạn cuối mùa giải. Thời điểm khó khăn rồi sẽ qua đi, chỉ có những người mạnh mẽ mới tồn tại".

Fernandes nói lý do chưa muốn gia hạn hợp đồng với MU

Bruno Fernandes gần đây cho biết việc phong độ của MU không tốt là lý do khiến anh trì hoãn việc gia hạn hợp đồng: "Hiện không có cuộc đàm phán nào diễn ra, nhưng tôi thấy mọi người nói rằng tôi đã yêu cầu nhiều tiền hơn, hợp đồng kéo dài nhiều năm hơn. Nếu tôi muốn nhiều tiền hơn, tôi đã không ở đây. Tôi có những nơi khác để kiếm được nhiều tiền hơn so với ở MU.

MU đề nghị tôi một hợp đồng mới, vì vậy tôi nghĩ rằng, về phía họ, điều đó cho thấy họ muốn tôi ở lại. Hiện không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra.

Chúng tôi đã nói về hợp đồng vào cuối mùa giải trước, và đầu mùa giải này chúng tôi cũng đã bàn về hợp đồng, nhưng về bối cảnh không tốt của MU hiện tại, tôi tạm thời gác lại chuyện đó vì tôi không nghĩ đây là thời điểm thích hợp, cả đối với tôi lẫn câu lạc bộ. Điều quan trọng nhất hiện tại là tìm cách để đội bóng tìm lại chiến thắng".

Amorim tuyên bố Pulisic không thể thay thế ở AC Milan

Ruben Amorim đã chỉ đích danh Christian Pulisic là thành viên duy nhất trong đội hình AC Milan là không thể thay thế. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha thừa nhận đội hình của ông thiếu cầu thủ khác có thể thay thế được khả năng di chuyển giữa các tuyến của Pulisic, khiến ban huấn luyện phải quản lý thời gian thi đấu của ngôi sao 28 tuổi ở đấu trường Cúp châu Âu.