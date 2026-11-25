Xuất hiện tại giải chạy bikini nổi tiếng ở Pattaya (Thái Lan), người đẹp PattChaa Pariyawatee gây chú ý với trang phục len móc màu nâu chocolate, kết hợp váy ren xuyên thấu táo bạo. Ít ai biết rằng mỹ nhân này từng góp mặt trong một sự kiện chạy bikini khác từ năm 2023 và còn là người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt.

PattChaa Pariyawatee nổi bật với bikini len móc phối ren xuyên thấu

Mỹ nhân diện bikini xuyên thấu khoe dáng bên bãi biển

Pattaya International Bikini Beach Race 2026 diễn ra ngày 31/10 tại bãi biển Pattaya, Thái Lan, quy tụ hàng nghìn người tham gia trong những bộ trang phục đầy màu sắc.

Giữa không khí sôi động ấy, PattChaa Pariyawatee là một trong những người đẹp gây chú ý với phong cách thời trang gợi cảm.

Trên Facebook cá nhân, PattChaa đăng tải 8 bức ảnh tại khu vực Central Pattaya vào tối 1/11, kèm lời cảm ơn người chụp ảnh.

Trong loạt hình, cô diện áo bikini tam giác bằng chất liệu len móc màu nâu chocolate, phối cùng phần váy quấn ren hoa có những khoảng xuyên thấu.

Thiết kế mang hơi hướng bohemian, kết hợp những đường dây buộc mảnh và chi tiết đan móc tinh tế, tạo vẻ phóng khoáng, nữ tính.

Người đẹp còn gây ấn tượng với mái tóc đen dài, gương mặt thanh tú và vóc dáng cân đối. Khung cảnh biển lúc hoàng hôn càng giúp bộ trang phục trở nên nổi bật.

Đây là kiểu bikini thiên về thời trang và tạo dáng chụp ảnh, khác với những bộ đồ chạy bộ thông thường.

Từng gây chú ý ở giải chạy bikini năm 2023, là fan Liverpool

PattChaa không phải gương mặt xa lạ với những sự kiện thể thao kết hợp thời trang bãi biển tại Thái Lan.

Tháng 4/2023, báo Sanook từng đăng tải bộ ảnh về giải Bikini Run Chanthaburi, tổ chức tại bãi biển Chao Lao, trong đó ghi nguồn hình ảnh từ tài khoản Instagram của cô.

Sự kiện năm đó cũng có cự ly 5km, thu hút đông đảo người tham gia với phong cách bohemian.

Đáng chú ý, một trang tin giải trí Thái Lan từng giới thiệu PattChaa là người mẫu ảnh theo đuổi phong cách gợi cảm.

Ngoài niềm yêu thích thời trang, cô còn được nhắc đến là người hâm mộ bóng đá, đặc biệt dành tình cảm cho CLB Liverpool của Anh.

Giải chạy bikini lớn nhất Thái Lan quy tụ hơn 5.000 người

Pattaya International Bikini Beach Race 2026 đánh dấu lần tổ chức thứ 10, với đường chạy dài 5km dọc bãi biển Pattaya.

Theo truyền thông địa phương, sự kiện năm nay thu hút hơn 5.000 người tham gia, kết hợp không khí lễ hội Halloween, trình diễn trang phục và âm nhạc.

Không chỉ dành cho những người yêu chạy bộ, giải còn thu hút hơn 100 influencer, góp phần biến bãi biển Pattaya thành điểm hẹn của thể thao và thời trang.

Ở nội dung nữ, VĐV người Belarus Krystsina Staraselets giành chiến thắng với thành tích 21 phút 37 giây.

Trong khi đó, PattChaa gây chú ý theo cách riêng, lựa chọn bộ bikini len móc phối ren xuyên thấu nổi bật giữa khung cảnh biển.

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