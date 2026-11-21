Sếp MU nhận trách nhiệm về khởi đầu tệ hại

Trong vài tuần qua, người hâm mộ MU liên tục trút giận lên Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Cả hai trở thành mục tiêu của những tiếng hô chỉ trích trên khán đài trong các trận đấu, đồng thời bị yêu cầu phải chịu trách nhiệm về màn khởi đầu mùa giải đáng thất vọng của đội bóng.

Giám đốc điều hành MU, Omar Berrada, thẳng thắn nhận trách nhiệm

Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports, CEO của MU cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm: “Chúng tôi chấp nhận những lời chỉ trích. Phần lớn trong số đó là xác đáng. Điều hành CLB là trách nhiệm của chúng tôi. Dĩ nhiên, các HLV đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Các cầu thủ cũng phải duy trì phong độ ở mức cao nhất một cách ổn định, bất kể HLV là ai. Họ là thành viên của một CLB mà khi khoác lên mình chiếc áo đấu, mỗi người đều mang trách nhiệm vô cùng lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc phải luôn nỗ lực hết mình mỗi ngày, từ các buổi tập cho đến những trận đấu. Trách nhiệm tương tự cũng áp dụng với các thành viên ban lãnh đạo.

Vì vậy, tôi hiểu sự thất vọng của người hâm mộ. Điều đó hoàn toàn bình thường. Tôi cam kết chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa CLB vào vị thế cạnh tranh và giành các danh hiệu một cách thường xuyên. Tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được những tiến bộ trong việc nâng cấp đội hình ở các mùa giải vừa qua”.

Arsenal nhận tin dữ về lực lượng

Trước chuyến làm khách của Arsenal trước Newcastle tại St James’ Park, HLV Mikel Arteta đón nhận những tin tức trái chiều về tình hình chấn thương của các học trò. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định trung vệ William Saliba đã sẵn sàng đá chính sau khi hồi phục chấn thương lưng.

Tuy nhiên, Martin Zubimendi lại không may mắn như vậy. Anh buộc phải rời sân trong thất bại 2-3 của Tây Ban Nha trước ĐT Anh tại Nations League. Cập nhật tình hình chấn thương của Zubimendi, Arteta xác nhận tiền vệ này sẽ phải nghỉ thi đấu trong vài tuần vì vấn đề ở gân kheo.

Maresca chỉ ra điểm yếu của Man City

Man City đã để thua cả 3 trận gần nhất tại Premier League, qua đó hụt hơi trong cuộc đua vô địch sau khi khởi đầu mùa giải bằng chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp. HLV Enzo Maresca chia sẻ: “Ở thời điểm hiện tại, chắc chắn chúng tôi đang để thủng lưới quá nhiều. Theo quan điểm của tôi, phần lớn những bàn thua đó đều có thể tránh được.

Ý tưởng của chúng tôi là tiếp tục tấn công theo cách hiện tại, tạo ra cơ hội và cố gắng tìm kiếm sự cân bằng trong khâu phòng ngự cũng như quá trình triển khai bóng. Nếu có thể hạn chế sai lầm thì mọi chuyện sẽ luôn tốt hơn.

Bạn luôn cố gắng tránh mắc sai lầm. Tuy nhiên, nếu sai sót xuất phát từ hệ thống chiến thuật, việc phân tích sẽ dễ dàng hơn nhiều, bởi bạn có thể nhận ra vấn đề nằm ở đâu trong cách vận hành của đội bóng. Nhưng khi hệ thống vận hành đúng và vẫn xuất hiện một sai lầm, đó là vấn đề thuộc về con người. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra và rất khó để kiểm soát”.

Neuer sang Brazil để hồi phục chấn thương

Thủ môn Manuel Neuer đã lựa chọn Brazil làm nơi điều trị và phục hồi chấn thương bàn chân. Chuyến lưu trú tại quốc gia Nam Mỹ của Neuer đã được sắp xếp với sự phối hợp của Bayern Munich.

Theo thông tin từ Absolut Bayern, lý do Neuer được phép đến Brazil còn xuất phát từ hoàn cảnh cá nhân của anh sau khi vừa chia tay vợ Anika. Thủ thành 40 tuổi hiện tiếp tục các buổi tập luyện bên ngoài Munich, tại nơi ghi dấu thành công lớn nhất trong sự nghiệp của anh: Brazil, nơi Neuer từng đăng quang World Cup năm 2014.

Grealish trở lại, sẵn sàng ra sân cho Everton

Jack Grealish đã trở lại tập luyện cùng Everton và có thể tái xuất trong cuộc đối đầu với Brentford tại Premier League vào ngày 24/11. Tiền vệ đang thi đấu cho Everton theo dạng cho mượn từ Man City đã không ra sân trong một tháng qua do vi phạm kỷ luật nội bộ CLB.

HLV David Moyes của Everton xác nhận Grealish đã bình phục và sẵn sàng thi đấu. Ông cho biết: “Cậu ấy đã trở lại tập luyện và tái hòa nhập với toàn đội”.