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Bị Ronaldo tố là kẻ bội tín, HLV Jesus nói gì?

Sự kiện: Đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo

HLV Jorge Jesus lần đầu lên tiếng sau khi Cristiano Ronaldo công khai giải thích toàn bộ những tranh cãi giữa anh và vị HLV trưởng ĐT Bồ Đào Nha trong những ngày qua. Tuy nhiên, Jesus cho biết ông chưa kịp đọc nội dung mà CR7 công bố.

HLV Jorge Jesus chưa đọc thông điệp của Ronaldo

Hai ngày sau chiến thắng của ĐT Bồ Đào Nha trước Na Uy tại sân Dragao, qua đó giành quyền vào tứ kết UEFA Nations League, HLV Jorge Jesus xuất hiện tại Leiria để theo dõi trận đấu của đội U21 Bồ Đào Nha.

HLV Jesus khẳng định ông chưa đọc thông điệp của Ronaldo

HLV Jesus khẳng định ông chưa đọc thông điệp của Ronaldo

Đội chủ nhà giành chiến thắng 2-0 trước U21 CH Czech, trong khi những tranh cãi xung quanh Ronaldo và Jesus tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Bồ Đào Nha.

Trên đường trở về nhà tại Aroeira, Jorge Jesus bị phóng viên CMTV tiếp cận và được hỏi về thông điệp mới nhất của Cristiano Ronaldo, trong đó đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha công khai lý giải toàn bộ diễn biến dẫn tới mâu thuẫn giữa hai người.

Jesus chỉ biết Ronaldo đã lên tiếng

HLV Jorge Jesus thừa nhận ông chưa có cơ hội đọc những phát biểu của Ronaldo, dù đã biết thông tin về việc đội trưởng ĐTQG công bố thông điệp.

“Tôi ở Leiria để xem trận đấu của đội tuyển U21. Bây giờ tôi sẽ đọc thông cáo. Tôi không có gì để nói”, Jorge Jesus trả lời ngắn gọn.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sau đó không đưa ra thêm bình luận nào và nhanh chóng rời đi.

Ronaldo tố HLV Jesus là kẻ bội tín

Ronaldo tố HLV Jesus là kẻ bội tín

Màn đối đầu mới chỉ bắt đầu?

Phản ứng thận trọng của Jorge Jesus được đưa ra không lâu sau khi Ronaldo công khai phiên bản của mình về những tranh cãi trong nội bộ ĐT Bồ Đào Nha.

CR7 đưa ra nhiều chi tiết liên quan đến mối quan hệ với Jesus, đồng thời đề cập tới những nhân vật bên ngoài đội tuyển xuất hiện trong các cuộc trao đổi giữa hai người.

Việc Jesus cho biết “bây giờ tôi sẽ đọc thông cáo” đồng nghĩa phản ứng thực sự của ông vẫn chưa được đưa ra. Vì thế, dư luận Bồ Đào Nha đang chờ đợi những phát biểu tiếp theo từ HLV trưởng ĐTQG sau khi ông có thời gian xem toàn bộ nội dung Ronaldo công bố.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/10/2026 23:11 PM (GMT+7)
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