Chelsea mở chiến dịch thanh lọc: 7 cầu thủ ra đi, Palmer cũng bị đặt dấu hỏi

Song song với kế hoạch chuẩn bị chào đón và phát triển những tài năng trẻ như Geovany Quenda, Mike Penders, Dastan Satpaev, Emanuel Emegha và Denner Evangelista, ban lãnh đạo đội bóng thành London cũng đã vạch ra lộ trình tinh gọn lực lượng. Theo nguồn tin từ Anh, tổng giá trị chuyển nhượng dự kiến từ nhóm cầu thủ có thể giúp The Blues thu về 183 triệu bảng.

Chelsea mở chiến dịch thanh lọc với 7 cầu thủ ra đi

Ở tuyến phòng ngự, Tosin Adarabioyo gần như không còn tương lai tại đội bóng. Trung vệ từng cập bến theo dạng tự do từ Fulham đã đánh mất sự ổn định và không còn chiếm được niềm tin sau màn trình diễn gây thất vọng trước Leeds. Chelsea được cho là sẵn sàng để anh rời đi nếu nhận đủ khoảng 18 triệu bảng.

Trường hợp của Benoit Badiashile cũng không mấy sáng sủa. Được đưa về từ Monaco với giá 35 triệu bảng, trung vệ người Pháp từng cho thấy tiềm năng đáng kể nhưng chưa thể vươn tới đẳng cấp mà Chelsea kỳ vọng. Mức phí 20 triệu bảng được xem là con số hợp lý để đôi bên khép lại hành trình.

Axel Disasi, bản hợp đồng tiêu tốn 38,5 triệu bảng, hiện khoác áo West Ham theo dạng cho mượn và có những tín hiệu tích cực. Dù vậy, anh vẫn nằm trong danh sách chuyển nhượng của The Blues và có giá khoảng 15 triệu bảng.

Trong khung gỗ, Filip Jorgensen nhiều khả năng phải tìm bến đỗ mới khi Mike Penders trở lại cạnh tranh suất bắt chính cùng Robert Sanchez. Chelsea được cho là sẵn sàng lắng nghe đề nghị vào khoảng 15 triệu bảng cho thủ thành này.

Trên hàng công, Liam Delap và Nicolas Jackson cũng đối diện tương lai bấp bênh. Delap, người được định giá 35 triệu bảng, chưa mang lại hiệu suất ghi bàn tương xứng với kỳ vọng. Jackson, ở mức 40 triệu bảng, vừa trải qua quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Bayern Munich nhưng không đủ sức thuyết phục đội bóng Đức kích hoạt điều khoản mua đứt.

Cái tên gây chú ý hơn cả là Alejandro Garnacho, được định giá khoảng 40 triệu bảng. Sự xuất hiện của Quenda cùng việc HLV Rosenior ưu tiên Enzo Fernandez và Pedro Neto bên hành lang trái khiến cơ hội của cầu thủ này trở nên hạn hẹp. Garnacho từng được kỳ vọng lớn khi chuyển đến từ MU, nhưng cũng như Liam Delap, đóng góp của anh cho The Blues là rất mờ nhạt.

Tuy nhiên, tâm điểm của mọi đồn đoán vẫn xoay quanh Cole Palmer. Ở tuổi 23, anh được xem là hạt nhân trong kế hoạch dài hạn của Chelsea và đang còn hợp đồng đến năm 2033. Dù vậy, xuất hiện thông tin cho rằng Palmer sẵn sàng lắng nghe đề nghị từ MU, đội bóng anh yêu thích từ nhỏ. Nếu để ngôi sao này ra đi, Chelsea chắc chắn không chấp nhận mức giá dưới 150 triệu bảng.