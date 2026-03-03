Chelsea mở chiến dịch thanh lọc: 7 cầu thủ ra đi, Palmer cũng bị đặt dấu hỏi

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brighton & Hove Albion vs Arsenal
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs West Ham United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Manchester City vs Nottingham Forest
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Newcastle United vs Manchester United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Crystal Palace
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Chelsea mở chiến dịch thanh lọc: 7 cầu thủ ra đi, Palmer cũng bị đặt dấu hỏi

Sự kiện: Chelsea Premier League 2025-26

Mùa hè 2026 hứa hẹn trở thành kỳ chuyển nhượng sôi động bậc nhất tại Stamford Bridge, khi Chelsea sẵn sàng tiến hành một cuộc “đại thanh lọc” mạnh tay với 7 cầu thủ nhằm thu về xấp xỉ 180 triệu bảng, tạo nguồn lực tái thiết đội hình dưới thời HLV Liam Rosenior.

Song song với kế hoạch chuẩn bị chào đón và phát triển những tài năng trẻ như Geovany Quenda, Mike Penders, Dastan Satpaev, Emanuel Emegha và Denner Evangelista, ban lãnh đạo đội bóng thành London cũng đã vạch ra lộ trình tinh gọn lực lượng. Theo nguồn tin từ Anh, tổng giá trị chuyển nhượng dự kiến từ nhóm cầu thủ có thể giúp The Blues thu về 183 triệu bảng.

Chelsea mở chiến dịch thanh lọc với 7 cầu thủ ra đi

Chelsea mở chiến dịch thanh lọc với 7 cầu thủ ra đi

Ở tuyến phòng ngự, Tosin Adarabioyo gần như không còn tương lai tại đội bóng. Trung vệ từng cập bến theo dạng tự do từ Fulham đã đánh mất sự ổn định và không còn chiếm được niềm tin sau màn trình diễn gây thất vọng trước Leeds. Chelsea được cho là sẵn sàng để anh rời đi nếu nhận đủ khoảng 18 triệu bảng.

Trường hợp của Benoit Badiashile cũng không mấy sáng sủa. Được đưa về từ Monaco với giá 35 triệu bảng, trung vệ người Pháp từng cho thấy tiềm năng đáng kể nhưng chưa thể vươn tới đẳng cấp mà Chelsea kỳ vọng. Mức phí 20 triệu bảng được xem là con số hợp lý để đôi bên khép lại hành trình.

Axel Disasi, bản hợp đồng tiêu tốn 38,5 triệu bảng, hiện khoác áo West Ham theo dạng cho mượn và có những tín hiệu tích cực. Dù vậy, anh vẫn nằm trong danh sách chuyển nhượng của The Blues và có giá khoảng 15 triệu bảng.

Trong khung gỗ, Filip Jorgensen nhiều khả năng phải tìm bến đỗ mới khi Mike Penders trở lại cạnh tranh suất bắt chính cùng Robert Sanchez. Chelsea được cho là sẵn sàng lắng nghe đề nghị vào khoảng 15 triệu bảng cho thủ thành này.

Trên hàng công, Liam Delap và Nicolas Jackson cũng đối diện tương lai bấp bênh. Delap, người được định giá 35 triệu bảng, chưa mang lại hiệu suất ghi bàn tương xứng với kỳ vọng. Jackson, ở mức 40 triệu bảng, vừa trải qua quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Bayern Munich nhưng không đủ sức thuyết phục đội bóng Đức kích hoạt điều khoản mua đứt.

Cái tên gây chú ý hơn cả là Alejandro Garnacho, được định giá khoảng 40 triệu bảng. Sự xuất hiện của Quenda cùng việc HLV Rosenior ưu tiên Enzo Fernandez và Pedro Neto bên hành lang trái khiến cơ hội của cầu thủ này trở nên hạn hẹp. Garnacho từng được kỳ vọng lớn khi chuyển đến từ MU, nhưng cũng như Liam Delap, đóng góp của anh cho The Blues là rất mờ nhạt.

Tuy nhiên, tâm điểm của mọi đồn đoán vẫn xoay quanh Cole Palmer. Ở tuổi 23, anh được xem là hạt nhân trong kế hoạch dài hạn của Chelsea và đang còn hợp đồng đến năm 2033. Dù vậy, xuất hiện thông tin cho rằng Palmer sẵn sàng lắng nghe đề nghị từ MU, đội bóng anh yêu thích từ nhỏ. Nếu để ngôi sao này ra đi, Chelsea chắc chắn không chấp nhận mức giá dưới 150 triệu bảng.

Dự đoán tỷ số vòng 29 Ngoại hạng Anh: Áp lực khổng lồ cho Aston Villa & Chelsea
Dự đoán tỷ số vòng 29 Ngoại hạng Anh: Áp lực khổng lồ cho Aston Villa & Chelsea

(Vòng 29 Ngoại hạng Anh) Cuộc chiến vô địch và đua top 5 tiếp tục hấp dẫn với tiêu điểm là màn so tài Aston Villa - Chelsea.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Vinh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/03/2026 06:01 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Chelsea Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN