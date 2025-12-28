Tin mới nhất bóng đá sáng 28/12: Quả bóng vàng Rodri tính rời Man City, Arsenal giữ chân Jesus

Quả bóng vàng Rodri tính rời Man City, trở lại La Liga

Chủ nhân Quả bóng vàng 2024 là Rodri cho biết anh hi vọng sẽ trở lại La Liga thi đấu vào ngày nào đó. Tiền vệ người Tây Ban Nha hiện tại no nê danh hiệu ở Man City sau khi gia nhập vào năm 2019. Cả 3 ông lớn Barcelona, Real Madrid lẫn Atletico đều muốn chiêu mộ Rodri vào mùa hè tới.

Rodri từng vô địch Champions League cùng Man City

Arsenal giữ chân Jesus

Theo tờ Daily Mail, Arsenal đã từ chối lời đề nghị từ Palmeiras dành cho Gabriel Jesus. Cầu thủ người Brazil vẫn đóng vai trò quan trọng trong đội hình của Mikel Arteta, đặc biệt là với khả năng tấn công và kinh nghiệm của anh.

Gặp khó vụ Guehi, Liverpool chuyển hướng sang Murillo

Theo TEAMtalk, Liverpool đang quan tâm tới hậu vệ Murillo của Nottingham Forest trong bối cảnh đội chủ sân Anfield gặp khó trong thương vụ Marc Guehi. Đối thủ lớn nhất của Liverpool ở thương vụ này là Chelsea khi CLB thành London cũng đang theo đuổi Murillo.

Wolves tính sa thải HLV vừa bổ nhiệm

Theo nguồn tin uy tín từ The Guardian, Wolves đang cân nhắc đưa Gareth Southgate về sân sân Molineux, sau khi huấn luyện viên hiện tại Rob Edwards đang đối mặt với áp lực lớn do phong độ tệ hại của đội bóng. Kể từ khi được bổ nhiệm thay Vitor Pereira, thành tích của Wolves dưới thời Rob Edwards vô cùng tệ hại, thua cả 6 trận đã chơi.

Kimmich ám chỉ có thể gia nhập Barca trong tương lai

Tiền vệ Joshua Kimmich đã ám chỉ rằng anh có thể cân nhắc chuyển đến Barcelona. Phát biểu với Sky Germany khi được hỏi về khả năng cập bến Barca, tiền vệ của Bayern cho biết: "Trong bóng đá, bạn không bao giờ có thể loại trừ bất cứ điều gì".