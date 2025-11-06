Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Messi đáp trả Ronaldo cực gắt: Không gì bằng chức vô địch World Cup

Sự kiện: Lionel Messi Cristiano Ronaldo World Cup 2026
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Lionel Messi đã phản hồi quan điểm của Ronaldo về việc World Cup không quyết định di sản một cầu thủ.

   

⭐ Cuộc chiến GOAT: Ronaldo có cần World Cup?

Cristiano Ronaldo từ lâu đã nằm trong hàng ngũ những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Nhiều người thậm chí xếp anh trên Messi trong cuộc tranh luận bất tận về danh hiệu GOAT. Dẫu vậy, bảng thành tích đồ sộ của CR7 vẫn thiếu đi chiếc cúp danh giá nhất - World Cup.

Ronaldo (phải) trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan

Ronaldo (phải) trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan

Trong cuộc trò chuyện với Piers Morgan, Ronaldo khẳng định anh không bị ám ảnh bởi việc phải vô địch World Cup: “Nếu bạn hỏi tôi, Cristiano, có phải giấc mơ của anh là vô địch World Cup không? Không, đó không phải là giấc mơ. Để đánh giá xem tôi có phải một trong những người giỏi nhất lịch sử hay không, chỉ dựa vào một giải đấu gồm sáu hay bảy trận… bạn nghĩ điều đó công bằng sao?”. CR7 nói thêm vô địch World Cup không phải “giấc mơ” mà anh theo đuổi bằng mọi giá.

🏆 Messi và cảm xúc vô địch World Cup

Trái ngược với Ronaldo, Messi xem chiến thắng tại Qatar 2022 là khoảnh khắc trọn vẹn nhất trong sự nghiệp. Phát biểu tại America Business Forum ở Florida, M10 chia sẻ:

“Sự thật là rất khó để diễn tả cảm xúc lúc ấy. Thật khó để nói thành lời danh hiệu đó có ý nghĩa thế nào đối với tôi, đối với gia đình tôi, với các đồng đội và với cả đất nước. Ai cũng có thể thấy cách cả Argentina ăn mừng, thấy rõ sự khao khát và mong mỏi của chúng tôi khi chờ đợi điều ấy xảy ra trở lại sau một thời gian quá dài”.

Messi nâng cao chiếc cúp vàng World Cup 2022

Messi nâng cao chiếc cúp vàng World Cup 2022

M10 nói thêm: “Với tôi, đó là khoảnh khắc đặc biệt. Trước hết, với một cầu thủ, vô địch World Cup là thành tựu tối thượng - giống như bất kỳ ai trong nghề nghiệp của họ khi chạm đến đỉnh cao. Sau World Cup, không còn gì cao hơn nữa, bạn cũng không thể đòi hỏi gì thêm.

Và hơn thế, tôi may mắn vì trước đó đã giành được mọi danh hiệu ở cấp CLB, cấp độ cá nhân. Chúng tôi cũng đã vô địch Copa America. Đó chính là mảnh ghép còn thiếu. Nó giống như khép lại trọn vẹn sự nghiệp của tôi với chiếc cúp ấy".

Tiếp tục chia sẻ về cảm giác nâng cao chiếc cúp mang tính biểu tượng, sau nỗi đau thất bại ở chung kết năm 2014, Messi cho biết: “Khi tôi vô địch World Cup ở cấp độ chuyên nghiệp, như tôi đã nói, tôi không so sánh, nhưng xét trên mọi phương diện, cảm giác đó giống như khi các con tôi chào đời. Một cảm giác mà, khi đã may mắn trải qua, bạn hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng thật khó để diễn tả bằng lời. Nó quá đặc biệt và quá lớn lao đến mức mọi điều sau đó đều trở nên nhỏ bé”.

🌍 Hướng tới World Cup 2026

Đồng đội của Ronaldo ở Bồ Đào Nha và Al Nassr, Joao Felix từng tiết lộ Ronaldo luôn khao khát chinh phục thế giới. Ngôi sao Bồ Đào Nha nói với TNT Sports khi được hỏi liệu CR7 sẽ góp mặt ở World Cup 2026 hay không: 

“Có, tôi nghĩ vậy và mọi thứ đều cho thấy anh ấy sẽ tham dự. Anh ấy mơ về việc vô địch World Cup, và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để mang danh hiệu đó cho anh ấy. Tôi nghĩ đó là chiếc cúp duy nhất mà anh ấy còn thiếu".

Ronaldo khẳng định World Cup không quyết định di sản sự nghiệp của anh

Ronaldo khẳng định World Cup không quyết định di sản sự nghiệp của anh

Bồ Đào Nha đang tiến rất gần tấm vé đến World Cup 2026 khi chuẩn bị đối đầu Ireland (2h45, 14/11) và Armenia (21h, 16/11). Trong khi đó, Messi và Argentina đã sớm vượt qua vòng loại, hướng tới mục tiêu trở thành đội bóng đầu tiên kể từ Brazil (1958-1962) bảo vệ thành công ngôi vương.

