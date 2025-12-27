Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tin mới nhất bóng đá sáng 27/12: Vinicius ra yêu sách gia hạn với Real Madrid

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Bản tin bóng đá cập nhật sáng 27/12: Vinicius đưa ra một yêu cầu then chốt để gia hạn hợp đồng với Real Madrid.

Vinicius ra yêu sách gia hạn với Real Madrid

Theo Defensa Central, Vinicius sẵn sàng đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Real Madrid, bất chấp việc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện chưa đáp ứng mức lương mà ngôi sao người Brazil mong muốn vào thời điểm này. Tuy nhiên, để các cuộc đàm phán có thể được xúc tiến, Vinicius đã đưa ra một yêu cầu mang tính quyết định là giảm điều khoản giải phóng hợp đồng.

Vinicius yêu cầu&nbsp;Real Madrid hạ điều khoản giải phóng xuống 300 triệu euro để gia hạn hợp đồng

Vinicius yêu cầu Real Madrid hạ điều khoản giải phóng xuống 300 triệu euro để gia hạn hợp đồng

Hiện tại, Vinicius đang có điều khoản giải phóng trị giá lên tới 1 tỷ euro trong hợp đồng với Real Madrid và sẽ đáo hạn vào năm 2027. Đây là điều khoản gần như buộc mọi đội bóng quan tâm tới ngôi sao người Brazil phải trực tiếp ngồi vào bàn đàm phán với “Kền kền trắng”. Vinicius muốn con số này được hạ xuống còn 300 triệu euro, mức phí được đánh giá là khả thi hơn đối với một số ông lớn châu Âu cũng như các CLB giàu tiềm lực tài chính đến từ Saudi Arabia.

Real Madrid từ chối đề xuất của Alonso

Theo đài phát thanh Tây Ban Nha COPE, HLV Xabi Alonso muốn bổ sung thêm một tiền vệ cho giai đoạn lượt về của mùa giải. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị ban lãnh đạo Real Madrid bác bỏ. Các quan chức CLB tin rằng những phương án hiện có trong đội hình là quá đủ để đội bóng vượt qua giai đoạn còn lại của mùa giải cho đến mùa hè năm sau.

Bên cạnh những phương án sẵn có trong đội một, ban lãnh đạo Real Madrid còn đánh giá cao hai cầu thủ trẻ của học viện là Thiago Pitarch và Jorge Cestero, coi đây là những cái tên mà HLV Alonso có thể trao cơ hội trong vài tháng tới. Đây cũng là một trong những lý do khiến “Kền kền trắng” cho rằng không cần thiết phải chiêu mộ thêm tân binh.

Pep Guardiola nói về mộng “ăn 4”

Man City hiện đang có chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và vẫn cạnh tranh ở cả 4 mặt trận. HLV Pep Guardiola cho biết: “Tôi tất nhiên muốn hơn mọi đội khác 10 điểm, nhưng thực tế là như vậy. Arsenal đang chơi rất tốt, nhưng chúng tôi vẫn ở đó.

Mùa giải mới chỉ ở cuối tháng 12. Ở Champions League, chúng tôi đang ở vị trí tốt; tại Premier League cũng vậy; chúng tôi đã vào bán kết League Cup còn FA Cup thì sắp khởi tranh. Một số trụ cột quan trọng đang trở lại, vì thế hãy đi từng bước, từng trận một và chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Adebayor bênh vực Salah

Cựu tiền đạo Emmanuel Adebayor đã lên tiếng bảo vệ Mohamed Salah sau khi tiền đạo người Ai Cập bị Jamie Carragher chỉ trích vì tuyên bố mình bị Liverpool “ném xuống gầm xe buýt”.

Adebayor nói: “Theo cách họ đối xử với Salah thời gian gần đây thì đơn giản là không công bằng. Bạn biết đấy, có những cầu thủ may mắn được sinh ra ở một nơi nhất định. Tôi nghĩ Carragher may mắn được sinh ra ở Liverpool. Đó là lý do anh ta có thể tuyên bố ‘tôi đã giành được danh hiệu’.

Salah đã vô địch Ngoại hạng Anh, Salah đã giành Champions League cùng Liverpool. Salah là chân sút số một của họ trong không biết bao nhiêu năm. Tôi nghĩ cậu ấy thậm chí đang được nhắc tới trong cuộc tranh luận về cầu thủ vĩ đại nhất từng thi đấu tại Premier League. Điều đó là rất lớn. Vậy mà Carragher lại lên sóng truyền hình để thiếu tôn trọng một con người như thế. Với tôi, điều đó thật khó chấp nhận”.

Roma chuẩn bị đề xuất chiêu mộ Zirkzee

Theo Sky Italy, Roma sẽ bắt đầu chuẩn bị một đề xuất dành cho tiền đạo Joshua Zirkzee của MU. Đội bóng thủ đô nước Ý ưu tiên phương án mượn Zirkzee trước, kèm điều khoản mua đứt nếu đáp ứng được những điều kiện nhất định. Trước đó trong tháng này, Sky Sports tiết lộ rằng MU đã nắm được sự quan tâm từ phía Roma, nhưng “Quỷ đỏ” được cho là không chủ động tìm cách bán Zirkzee khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Tin liên quan
Điểm tin bóng đá
