2 HLV danh tiếng tử vong, vì sao "Quyền vương" Joshua thoát chết thần kỳ?

Tai nạn giao thông thảm khốc trên cao tốc Lagos - Ibadan (Nigeria) đã cướp đi sinh mạng của hai thành viên trụ cột trong ê-kíp của Anthony Joshua (AJ), khiến cả làng boxing bàng hoàng. Giữa đống đổ nát của chiếc SUV Lexus bẹp dúm, nhà cựu vô địch hạng nặng thế giới thoát lưỡi hái tử thần trong gang tấc, điều được xem là phép màu giữa thảm kịch đẫm nước mắt.

Sina Ghami (bên phải) và Kevin Latif Ayodele (bên trái) đều là 2 HLV thân cận của Joshua

Thảm kịch trên “con đường chết chóc”

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 29/12 (giờ địa phương) tại khu vực Sinoma gần Sagamu, bang Ogun, đoạn đường vốn được truyền thông Nigeria gọi là một trong những tuyến cao tốc nguy hiểm nhất quốc gia. Chiếc SUV Lexus màu đen chở Anthony Joshua cùng 4 người khác, do tài xế địa phương điều khiển, đã đâm mạnh vào một xe tải Sinotruck màu đỏ đang dừng ven đường.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Liên bang Nigeria (FRSC) xác nhận nguyên nhân ban đầu là chạy quá tốc độ và vượt xe sai quy định. Trong lúc thực hiện pha vượt, chiếc Lexus mất lái và lao thẳng vào đuôi xe tải. Một số nguồn tin khác cho biết phương tiện có thể bị nổ lốp, càng khiến tài xế không thể kiểm soát tay lái.

Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng và 2 người khác, trong đó có Anthony Joshua thoát nạn. Toàn bộ hiện trường cho thấy chiếc SUV gần như bị biến dạng hoàn toàn, cửa xe bung ra, phần mái xe sập xuống, hình ảnh đủ để khiến bất kỳ ai rùng mình.

Hai nạn nhân đều là VĐV có tiếng, là “cánh tay phải” của Joshua

Danh tính hai nạn nhân khiến cộng đồng boxing chết lặng, Sina “Evolve” Ghami là HLV thể lực và chuyên gia phục hồi thể thao lâu năm của Joshua. Anh từng sát cánh cùng AJ từ trận thắng Wladimir Klitschko tại Wembley năm 2017 cho đến chiến thắng trước Jake Paul hôm 20/12 vừa qua. Ghami được giới thể thao đánh giá cao nhờ khả năng kết nối y học thể thao với hiệu suất thi đấu đỉnh cao, từng làm việc với nhiều ngôi sao NBA và NFL.

Kevin Latif Ayodele (Abdul Lateef “Latz”), HLV cá nhân, người bạn thân gắn bó với Joshua hơn một thập kỷ. Ayodele là gương mặt quen thuộc tại các trại huấn luyện của AJ, nổi tiếng trên mạng xã hội với tài khoản Healthy Mindset, truyền cảm hứng về lối sống tích cực và luyện tập khoa học.

Chỉ vài giờ trước tai nạn, Joshua còn đăng video chơi bóng bàn cùng Latif Ayodele, nụ cười vẫn rạng rỡ để rồi ngay sau đó là bi kịch không thể tin nổi.

Joshua thoát chết thần kỳ

Vì sao Joshua thoát chết?

Theo điều tra ban đầu, Anthony Joshua ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe, vị trí ít chịu lực va đập trực diện nhất. Khi xe lao vào đuôi xe tải đang đỗ, phần đầu và khoang lái bị nghiền nát nặng nề, trong khi khu vực ghế sau, nơi Joshua ngồi chịu lực va chạm ít hơn.

Bên cạnh đó, việc anh được đội an ninh kéo ra khỏi xe kịp thời cũng góp phần giúp hạn chế chấn thương. Chính quyền bang Ogun cho biết Joshua tỉnh táo, có thể liên lạc với gia đình và đang được theo dõi y tế tại cơ sở chuyên môn ở Lagos. Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận tiết lộ anh có thể gặp chấn thương ở xương sườn và đầu gối, khiến toàn bộ lịch thi đấu năm 2026 nhiều khả năng bị hủy bỏ.