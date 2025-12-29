Tin mới nhất bóng đá sáng 29/12: Cựu sao MU khó chịu vì thói xấu của Amorim

Cựu sao MU khó chịu vì "thói xấu" của Amorim

Trả lời phỏng vấn Times, cựu tiền vệ MU, Christian Eriksen bày tỏ sự khó chịu khí nói về Ruben Amorim và những phát ngôn thẳng thắn trên truyền thông của nhà cầm quân này. Trong cuộc họp báo vào tháng 1, thời điểm MU đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Amorim từng thẳng thừng chê bai đây là "đội bóng tệ nhất lịch sử MU".

“Tôi không nghĩ điều đó giúp ích gì cho các cầu thủ cả. Có những điều bạn nên nói trong nội bộ nhưng không nên nói ra bên ngoài, nó sẽ gây thêm áp lực và tạo ấn tượng xấu cho những cầu thủ vốn đã cố gắng hết sức. Dù anh ta đúng hay sai thì cũng không sao, nhưng tôi nghĩ đối với chúng tôi thì nó giống như kiểu, 'Ôi, lại chuyện này nữa rồi. Lại một tiêu đề giật gân nữa", Eriksen cho hay.

Mặt khác, Eriksen vẫn đánh giá cao sự trung thực của Amorim: "Ông ấy đến với những ý tưởng của riêng mình, cố gắng thay đổi mọi thứ theo ý mình. Ông ấy phải thay đổi rất nhiều vì các cầu thủ chưa quen với hệ thống đó. Hơn nữa, về mặt lịch sử, MU luôn ưa thích một hệ thống khác và ông ấy đã rất thành thật với tôi ngay từ đầu".

Mbappe ủng hộ Morocco vô địch CAN Cup

Trên Goal, hậu vệ Achraf Hakimi tiết lộ Kylian Mbappe đang ủng hộ đội tuyển Morocco giành chức vô địch CAN Cup 2025, giải đấu diễn ra ngay trên đất nước này. Trước đó, vào ngày lễ Tặng Quà 26/12, Mbappe có chuyến thăm quốc gia Bắc Phi, đồng thời dự khán trận hòa 1-1 của Morocco trước Mali ở vòng bảng.

Calvert-Lewin nối dài thành tích ghi bàn ấn tượng

Dominic Calvert-Lewin tiếp tục duy trì chuỗi phong độ ấn tượng khi ghi bàn trong trận hòa 1-1 của Leeds United trước Sunderland ở vòng 18 Ngoại hạng Anh. Điều này đồng nghĩa, chân sút 28 tuổi đã lập công trong 6 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mùa này (7 bàn), Chuỗi trận bắt đầu với bàn thắng vào lưới Man City hôm 29/11.

Huyền thoại của Leicester City, Jamie Vardy hiện vẫn giữ kỷ lục về chuỗi trận ghi bàn liên tiếp dài nhất ở Ngoại hạng Anh (8 trận), được thiết lập vào năm 2019. Trong khi đó, cựu tiền đạo Tottenham, Harry Kane 2 lần đạt chuỗi 5 trận ghi bàn liên tiếp nhưng chưa bao giờ chạm cột mốc 6 trận liên tiếp.