Hàng loạt HLV Ngoại hạng Anh nguy cơ mất việc, Slot - Amorim chưa chắc ghế

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Werder Bremen vs Wolfsburg
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Paris FC vs Rennes
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Tottenham Hotspur vs Manchester United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Hamburger SV vs Borussia Dortmund
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs Heidenheim
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
West Ham United vs Burnley
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Fulham
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Olympique Marseille vs Brest
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Juventus vs Torino
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Sunderland vs Arsenal
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atlético de Madrid vs Levante
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Parma vs Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Wolverhampton Wanderers
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Monaco vs Lens
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Bologna vs Napoli
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Nottingham Forest vs Leeds United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Brentford vs Newcastle United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Valencia vs Real Betis
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Eintracht Frankfurt vs Mainz 05
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Inter Milan vs Lazio
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Olympique Lyonnais vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Celta de Vigo vs Barcelona
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Hàng loạt HLV Ngoại hạng Anh nguy cơ mất việc, Slot - Amorim chưa chắc ghế

Sự kiện: Premier League 2025-26 Ruben Amorim Liverpool
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Premier League vừa trải qua giai đoạn đầy biến động, khi Wolves quyết định sa thải HLV Vitor Pereira sau chuỗi 10 trận không thắng. Trong khi đó, Arne Slot tạm thời “hạ nhiệt” áp lực ở Liverpool.

   

⚠️ Daniel Farke – ứng viên số một bị mất ghế

Leeds thất bại toàn diện trên sân Brighton ở vòng 10 Ngoại hạng Anh, khiến HLV người Đức Daniel Farke lập tức trở thành ứng viên số một trong “cuộc đua sa thải”.

HLV Daniel Farke nguy cơ bị sa thải cao nhất Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại

HLV Daniel Farke nguy cơ bị sa thải cao nhất Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại

Trước đó, Vitor Pereira là người đứng đầu danh sách khi chưa thể giúp Wolves thắng nổi trận nào kể từ đầu mùa. Sau khi Vitor Pereira mất việc, Farke trở thành "ứng viên sáng giá" tiếp theo.

Chiến thắng của West Ham khiến nhóm cuối bảng thêm chật chội – khi khoảng cách giữa đội thứ 18 (West Ham) và đội thứ 13 (Newcastle) chỉ là 5 điểm. Nuno Espirito Santo ở West Ham, dù có chiến thắng quý giá, vẫn chưa tạo được cú hích đủ lớn để yên tâm. Nottingham Forest dưới thời Sean Dyche vừa cầm hòa Man United, nhưng vẫn ngụp lặn trong nhóm xuống hạng.

🔍 Những cái tên chưa thật sự an toàn

Dù đang hồi sinh cùng Man United, Ruben Amorim vẫn khiến nội bộ Old Trafford có những nghi ngờ nhất định. HLV người Bồ Đào Nha vẫn trung thành tuyệt đối với triết lý của mình – điều có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu kết quả sụt giảm trở lại.

Cả hai HLV Slot và Amorim đều chưa chắc ghế

Cả hai HLV Slot và Amorim đều chưa chắc ghế

Arne Slot từng đối diện nguy cơ rất lớn bị sa thải. Cứ thử tưởng tượng Liverpool bại trận trước Aston Villa cuối tuần trước cũng như Real Madrid ở Champions League, điều gì sẽ xảy đến với nhà cầm quân người Hà Lan?

Thật may, trong tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", Slot đã biết tự cứu lấy mình. Hai chiến thắng trước Aston Villa và Real Madrid giúp chiếc ghế của Slot dần vững chắc trở lại. Nhưng chuỗi trận tệ hại vừa qua là minh chứng, mọi thứ có thể trở nên tệ hại như thế nào.

David Moyes (Everton) vẫn là gương mặt đáng tin cậy, nhưng phong độ bấp bênh có thể khiến ông đối mặt áp lực bất cứ lúc nào. Eddie Howe (Newcastle) cũng trong hoàn cảnh tương tự khi “Chích chòe” thua 4 trong 10 trận gần nhất.

Hai HLV Thomas Frank (Tottenham) và Enzo Maresca (Chelsea) đều hiểu rằng dẫn dắt 2 CLB lớn của thành London, không có gì là bất khả thi. Trong khi đó, Marco Silva (Fulham) sắp hết hợp đồng và câu hỏi đặt ra là liệu hai bên có còn muốn đi tiếp cùng nhau.

🚨 Nguy cơ hiện hữu: Parker và Farke trước vực thẳm

Scott Parker (Burnley) từng nếm mùi xuống hạng, và giờ nỗi ám ảnh ấy lại quay về khi Burnley vẫn lẩn quẩn sát nhóm nguy hiểm.

Còn với Daniel Farke, lịch sử có thể lặp lại. Ông từng đưa Norwich xuống hạng, và đang phải chống chọi trong tình thế tương tự ở Leeds. Dù từng giữ được ghế nhờ thành tích vô địch Championship, nhưng chuỗi trận tệ hại – đặc biệt là thất bại bạc nhược tại Brighton – đang khiến sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo Leeds dần cạn kiệt.

8

Man City - Liverpool 09.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Liverpool
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 09/11
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/11/2025 17:50 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
Xem thêm
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN