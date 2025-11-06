Hàng loạt HLV Ngoại hạng Anh nguy cơ mất việc, Slot - Amorim chưa chắc ghế

⚠️ Daniel Farke – ứng viên số một bị mất ghế

Leeds thất bại toàn diện trên sân Brighton ở vòng 10 Ngoại hạng Anh, khiến HLV người Đức Daniel Farke lập tức trở thành ứng viên số một trong “cuộc đua sa thải”.

HLV Daniel Farke nguy cơ bị sa thải cao nhất Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại

Trước đó, Vitor Pereira là người đứng đầu danh sách khi chưa thể giúp Wolves thắng nổi trận nào kể từ đầu mùa. Sau khi Vitor Pereira mất việc, Farke trở thành "ứng viên sáng giá" tiếp theo.

Chiến thắng của West Ham khiến nhóm cuối bảng thêm chật chội – khi khoảng cách giữa đội thứ 18 (West Ham) và đội thứ 13 (Newcastle) chỉ là 5 điểm. Nuno Espirito Santo ở West Ham, dù có chiến thắng quý giá, vẫn chưa tạo được cú hích đủ lớn để yên tâm. Nottingham Forest dưới thời Sean Dyche vừa cầm hòa Man United, nhưng vẫn ngụp lặn trong nhóm xuống hạng.

🔍 Những cái tên chưa thật sự an toàn

Dù đang hồi sinh cùng Man United, Ruben Amorim vẫn khiến nội bộ Old Trafford có những nghi ngờ nhất định. HLV người Bồ Đào Nha vẫn trung thành tuyệt đối với triết lý của mình – điều có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu kết quả sụt giảm trở lại.

Cả hai HLV Slot và Amorim đều chưa chắc ghế

Arne Slot từng đối diện nguy cơ rất lớn bị sa thải. Cứ thử tưởng tượng Liverpool bại trận trước Aston Villa cuối tuần trước cũng như Real Madrid ở Champions League, điều gì sẽ xảy đến với nhà cầm quân người Hà Lan?

Thật may, trong tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", Slot đã biết tự cứu lấy mình. Hai chiến thắng trước Aston Villa và Real Madrid giúp chiếc ghế của Slot dần vững chắc trở lại. Nhưng chuỗi trận tệ hại vừa qua là minh chứng, mọi thứ có thể trở nên tệ hại như thế nào.

David Moyes (Everton) vẫn là gương mặt đáng tin cậy, nhưng phong độ bấp bênh có thể khiến ông đối mặt áp lực bất cứ lúc nào. Eddie Howe (Newcastle) cũng trong hoàn cảnh tương tự khi “Chích chòe” thua 4 trong 10 trận gần nhất.

Hai HLV Thomas Frank (Tottenham) và Enzo Maresca (Chelsea) đều hiểu rằng dẫn dắt 2 CLB lớn của thành London, không có gì là bất khả thi. Trong khi đó, Marco Silva (Fulham) sắp hết hợp đồng và câu hỏi đặt ra là liệu hai bên có còn muốn đi tiếp cùng nhau.

🚨 Nguy cơ hiện hữu: Parker và Farke trước vực thẳm

Scott Parker (Burnley) từng nếm mùi xuống hạng, và giờ nỗi ám ảnh ấy lại quay về khi Burnley vẫn lẩn quẩn sát nhóm nguy hiểm.

Còn với Daniel Farke, lịch sử có thể lặp lại. Ông từng đưa Norwich xuống hạng, và đang phải chống chọi trong tình thế tương tự ở Leeds. Dù từng giữ được ghế nhờ thành tích vô địch Championship, nhưng chuỗi trận tệ hại – đặc biệt là thất bại bạc nhược tại Brighton – đang khiến sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo Leeds dần cạn kiệt.