Ánh Viên thi “Người sắt”, không dự SEA Games vẫn có "huy chương vàng" năm 2025

🏆 Giành chức vô địch cuộc thi “Người sắt”

Tại Sunrise Sprint 2025, giải thể thao 3 môn phối hợp được ví von chỉ dành cho “Người sắt” tổ chức Phú Quốc vào giữa tháng 11, Nguyễn Thị Ánh Viên gây ấn tượng khi về nhất trong nhóm tuổi 25–29 và về nhì chung cuộc ở nội dung nữ trong cự ly bơi biển 1 km, đạp xe 20 km và chạy 5 km.

Ánh Viên thi đấu nổi bật tại cuộc thi Ironman "Người sắt"

Cô hoàn thành tổng cự ly trong 1 giờ 18 phút 47 giây, với phong độ bơi tốt, tốc độ xe đạp ổn định và tốc độ chạy tiến bộ đáng kể so với khi mới tập luyện. Đây là lần hiếm hoi cô quay lại tranh tài nghiêm túc ở một sự kiện thể thao sau khi giải nghệ chuyên nghiệp. Sau phần thi cá nhân, Ánh Viên còn dự phần thi tiếp sức đồng đội tại Ironman 70.3 Phú Quốc.

Sự xuất hiện của Ánh Viên ở môn Ironman (ba môn phối hợp) không chỉ là điểm nhấn riêng của cá nhân cô mà còn góp phần thu hút sự chú ý của cộng đồng thể thao Việt Nam đến bộ môn bền sức này.

💪 Nhiều hoạt động nổi bật

Phải nói thêm, dù đã giải nghệ, Ánh Viên vẫn có nhiều hoạt động thể thao đáng chú ý trong năm nay, Đầu năm 2025, Ánh Viên chọn bơi 2.025m vào ngày 1/1 như một hoạt động thú vị để khởi động năm mới, gắn với con số “2025”.

Cựu kình ngư danh tiếng có nhiều hoạt động thể thao nổi bật

Cô chia sẻ bơi lội giúp giữ gìn sức khỏe, đồng thời khuyến khích mọi người áp dụng tập luyện bơi thường xuyên trong cộng đồng. Cựu kình ngư danh tiếng tham gia các hoạt động phổ biến bơi lội học đường và cộng đồng, kêu gọi mọi người học bơi để nâng cao sức khỏe và kỹ năng an toàn dưới nước. Cô cũng dành thời gian huấn luyện và hỗ trợ các bạn trẻ trong việc phát triển kỹ năng bơi và thể thao sức bền nói chung.

🎯 Nhận bằng thạc sĩ, không thi SEA Games vẫn có HCV

Vào ngày 19/12, Ánh Viên chính thức tốt nghiệp chương trình cao học (thạc sĩ) tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM. Cô chia sẻ hình ảnh mình trong trang phục lễ tốt nghiệp trên mạng xã hội cùng dòng trạng thái hóm hỉnh: “Nhận bằng thạc sĩ dễ lắm, Viên chỉ cho”, một câu nói vui dựa theo series dạy bơi nổi tiếng “Bơi dễ lắm, Viên chỉ cho” do chính cô khởi xướng.

Kình ngư Nguyễn Quang Thuấn mang HCV SEA Games đến chúc mừng chị ruột trong ngày Ánh Viên nhận bằng thạc sĩ

Không chỉ nhận bằng, Ánh Viên còn được khen thưởng vì thành tích học tập xuất sắc và nghiên cứu khoa học, đồng thời cảm ơn sâu sắc những người thầy, bạn bè đã ủng hộ cô trong suốt quá trình học cao học.

Cũng trong dịp này, em trai ruột của Ánh Viên là kình ngư Nguyễn Quang Thuấn đã mang tấm HCV vừa giành được tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan cùng hoa đến chúc mừng chị.

Khoảnh khắc đáng yêu này của hai chị em kình ngư được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội kèm theo đó là rất nhiều bình luận hài hước, điển hình như: “Có em trai giành HCV SEA Games dễ lắm, Viên chỉ cho” hay: “Không cần đi thi SEA Games vẫn có HCV dễ lắm, Viên chỉ cho”.