Tin mới nhất bóng đá sáng 7/10: UEFA phê chuẩn trận Villarreal – Barcelona đá ở Miami

Sự kiện: Điểm tin bóng đá
Bản tin bóng đá sáng 7/10: UEFA đã chấp thuận cho trận đấu Villarreal - Barcelona trong khuôn khổ La Liga diễn ra tại Mỹ vào cuối năm nay.

UEFA phê chuẩn trận Villarreal – Barcelona đá ở Miami

Báo chí TBN cho biết UEFA đã chấp thuận cho trận đấu Villarreal – Barcelona trong khuôn khổ La Liga diễn ra tại Miami, bang Florida (Mỹ) vào tháng 12 năm nay. Lý do của sự chấp thuận này là UEFA coi đây là một trường hợp đặc biệt và sẽ “không tạo tiền lệ cho các trường hợp tương lai”. Được biết ban lãnh đạo Villarreal không phản đối điều này do họ sẽ được hưởng con số khá lớn doanh thu tiền vé, do họ được xem là đội chủ nhà của trận này.

Villarreal sẽ đối đầu Barcelona ở La Liga vào tháng 12 này tại Miami

Villarreal sẽ đối đầu Barcelona ở La Liga vào tháng 12 này tại Miami

Thauvin thay thế Barcola ở ĐT Pháp

Với chấn thương mới đây của tiền đạo cánh Bradley Barcola, ĐT Pháp đã thay thế vị trí của anh bằng Florian Thauvin. Đây sẽ là lần đầu tiên Thauvin được triệu tập cho “Les Bleus” sau 6 năm vắng bóng, anh đang có phong độ tốt tại Ligue 1 mùa này trong màu áo Lens và giúp CLB này đang đứng thứ 6 trên BXH.

Monaco định sa thải HLV Adi Hutter

Tờ L’Equipe cho biết HLV trưởng Adi Hutter sắp bị Monaco sa thải sau trận hòa 2-2 trước Nice. Mặc dù Monaco đang chỉ kém PSG 3 điểm ở đầu bảng xếp hạng Ligue 1, Hutter được cho là đã có mâu thuẫn với các lãnh đạo. Hutter đã làm việc ở Monaco từ năm 2023 và 2 mùa qua đều đưa Monaco về đích trong top 3. Nguồn tin cho biết Monaco đang tính thay Hutter bằng Edin Terzic, cựu HLV trưởng đưa Dortmund về ngôi Á quân Cúp C1 2024.

PSG bầu Vitinha làm đội phó

Các cầu thủ PSG mới đây đã bầu tiền vệ Vitinha làm đội phó mới của đội bóng do tầm ảnh hưởng ngày càng lớn lẫn thâm niên của Vitinha ở CLB. Đội trưởng của PSG hiện vẫn là trung vệ Marquinhos, trong khi đội có 2 đội phó khác là hậu vệ Achraf Hakimi và tiền đạo Ousmane Dembele.

UEFA bác bỏ tin thay đổi thể thức Champions League

Sau khi nhiều đầu báo đưa tin UEFA và Super League chuẩn bị thay đổi Champions League sang thể thức mới bắt đầu từ năm 2027, UEFA mới đây đã bác bỏ thông tin này. Một quan chức giấu tên của UEFA cho ESPN biết họ đã có cuộc gặp công khai để bàn về vấn đề đó nhưng không đưa ra được kết quả nào, và UEFA Champions League do đó sẽ không thay đổi thể thức hiện tại.

8

Tin mới nhất bóng đá tối 6/10: Reece James rút lui khỏi ĐT Anh, Chelsea gặp họa
Tin mới nhất bóng đá tối 6/10: Reece James rút lui khỏi ĐT Anh, Chelsea gặp họa

Cuộc khủng hoảng chấn thương hàng phòng ngự của Chelsea tiếp tục trầm trọng hơn, khi Reece James phải rút lui khỏi đội hình tuyển Anh.

06/10/2025 23:40 PM (GMT+7)
