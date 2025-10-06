Tin mới nhất bóng đá sáng 6/10: Trọng tài thừa nhận sai lầm trong trận Brentford - MU

Trọng tài thừa nhận sai lầm trong trận Brentford - MU

Trưởng ban điều hành trọng tài của Anh (PGMOL), Howard Webb thừa nhận trọng tài Craig Pawson đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận đấu giữa Brentford và MU ở vòng 6 Ngoại hạng Anh. Theo đó, trọng tài này phải rút thẻ đỏ thay vì thẻ vàng cho Nathan Collins của Brentford trong tình huống cầu thủ này kéo ngã Mbeumo trong vòng cấm. Howard Webb thừa nhận các tổ VAR tại Ngoại hạng Anh đang thiếu nhất quán trong việc xử lý tình huống như này. Nếu Collins bị đuổi, diễn biến của trận đấu có thể sẽ rất khác.

Collins đáng nhẽ phải nhận thẻ đỏ trong tình huống này

Allegri không hài lòng sau trận hòa trước Juventus

Sau khi AC Milan hòa 0-0 trước Juventus, HLV Max Allegri tỏ ra không hài lòng.“Các cầu thủ của tôi phải chơi chủ động hơn nữa. Tuyến giữa quá lười tấn công vào hàng phòng ngự đối thủ. Leao đã có cơ hội ngon ăn từ đường chuyền của Modric nhưng không ghi được bàn thắng. Điều đó cũng cần phải cải thiện. Tôi nghĩ bộ ba tấn công Pulisic - Leao - Nkunku sẽ rất cân bằng, nhưng đầu tiên họ cần phải chơi tốt với nhau đã".

Celta Vigo hóa “Vua hòa” tại La Liga

Sau trận hòa 1-1 trước Atletico Madrid ở vòng 8 La Liga, Celta Vigo vừa trở thành đội bóng đầu tiên trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu hòa tới 6/8 trận. Điểm đáng nói hơn là những trận đấu của Celta Vigo đều kết thúc với tỉ số 1-1.

Enrique hài lòng dù PSG chỉ có 1 điểm

HLV Luis Enrique tỏ ra rất hài lòng với các học trò dù PSG chỉ có 1 điểm trước Lille.“Tôi nghĩ chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Chúng tôi tạo nhiều cơ hội hơn nhưng Lille đã chơi rất tốt. Tôi có nhiều cầu thủ trong tay và những sự cố gắng của họ là điều đáng trân trọng. Mọi chuyện không có gì đáng nói ở đây. Chúng tôi vẫn đang dẫn đầu Ligue 1, thi đấu tốt tại Champions League".

Đồng đội cũ khuyên Gerrard sớm trở lại

Sau khi rời Al-Ettifaq hồi tháng 1, Steven Gerrard vẫn chưa quyết định dẫn dắt đội bóng nào. Theo đồng đội cũ Vladimir Šmicer, cựu tiền vệ người Anh nên sớm trở lại với nghề huấn luyện viên. Tuy nhiên, Šmicer cũng cho rằng Gerrard chỉ nên làm việc ở Anh, dẫn dắt những đội bóng cấp thấp như Wrexham hay Birmingham. Hiện tại, Gerrard đang cân nhắc khả năng thay HLV Russell Martin ở Rangers (Scotland).