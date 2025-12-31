Kết quả bóng đá Arsenal - Aston Villa: Tưng bừng hiệp 2, bước ngoặt quả phạt góc (Ngoại hạng Anh)

Cuộc đọ sức giữa 2 đội tranh ngôi đầu bảng mở đầu rất cởi mở. Arsenal có cơ hội trước với cú đánh đầu vọt xà của Gyokeres ở phút thứ 9, nhưng 4 phút sau Aston Villa có cơ hội rõ rệt hơn cả: chính Gyokeres bị Konsa cướp bóng ở giữa sân, nhưng pha phản công của đội khách kết thúc với cú đá chệch cột trong thế đối mặt của Watkins.

Arsenal áp đảo hoàn toàn trong hiệp 2

Arsenal kiểm soát nhiều hơn nhưng Villa phản công rất tốt và thường xuyên bứt qua trung tuyến Arsenal khi không có Declan Rice. Phút 36, Arsenal có cơ hội nữa và lần này Gyokeres còn có thời cơ thuận lợi hơn, nhưng anh đánh đầu sạt cột dọc sau quả tạt của Trossard.

Hiệp 1 thế trận phần nào ngang ngửa, nhưng hiệp 2 phạt góc lại tạo ra bước ngoặt cho Arsenal. Pha bắt không dính bóng của Martinez ở phút 48 đã khiến Gabriel mở tỷ số cho Arsenal ở phút 48, và chỉ 4 phút sau Odegaard cướp bóng ở giữa sân trước khi chọc khe cho Zubimendi nhân đôi cách biệt ở pha đối mặt.

Unai Emery thay người nhưng thế trận vẫn không thay đổi, phút 69 Trossard sút trái phá từ khu chữ D nâng lên 3-0. Gabriel Jesus được đưa vào thay Gyokeres phút 77, và chỉ 1 phút sau anh đã cứa lòng rất xoáy nâng lên 4-0. Aston Villa vỡ trận hoàn toàn, dù họ vẫn có được bàn danh dự của Watkins ở phút bù giờ.

Tỷ số trận đấu: Arsenal 4-1 Aston Villa (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

- Arsenal: Gabriel 48', Zubimendi 52' (Odegaard), Trossard 69', Jesus 78' (Trossard)

- Aston Villa: Watkins 90'+4

Đội hình xuất phát:

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Odegaard, Merino, Saka, Gyokeres, Trossard.

Aston Villa: Martinez, Bogarde, Konsa, Lindelof, Digne, Onana, Tielemans, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins.