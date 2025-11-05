Rộ tin HLV Hansi Flick rời Barcelona sau mùa giải này

Flick nghĩ chuyện giải nghệ

Một số nguồn tin tại Tây Ban Nha cho biết HLV Hansi Flick, dù rất hài lòng với cuộc sống tại Barcelona và công việc ở CLB xứ Catalunya, đã dự định sẽ nghỉ việc sau mùa 2025/26. Flick năm nay 60 tuổi và đã làm công việc huấn luyện được gần 30 năm qua.

HLV Hansi Flick đang cân nhắc khả năng chia tay Barcelona sau mùa này

Sau khi chuyển tới Barca mùa 2024/25, Flick đã đưa đội bóng trở lại thành công với 3 chức vô địch quốc nội trong mùa đầu tiên dẫn dắt lẫn thành tích vào bán kết Cúp C1. Sang mùa này Barca vẫn đang trong cuộc đua La Liga và đã có khởi đầu tốt ở Champions League, dù từ đầu mùa lực lượng sứt mẻ khá nhiều nhưng Flick vẫn giúp Barca ghi bàn tốt thứ 2 ở châu Âu chỉ sau Bayern Munich.

Flick dự tính sẽ làm việc trong khoảng 3-4 năm tại Barca trước khi nghỉ hưu, nhưng tờ ABC (TBN) cho biết Flick đang tính tới khả năng chia tay công việc cuối mùa này để nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình.

Đã làm HLV từ năm 1996 đến nay, Flick trở thành HLV trưởng của Bayern Munich, ĐT Đức và Barcelona cũng như từng làm trợ lý HLV tại ĐTQG, Bayern lẫn CLB Salzburg. Flick còn nhiều hơn 2 tuổi so với Jurgen Klopp và đã làm công tác huấn luyện hơn Klopp tới 5 năm, mà lúc này cựu HLV của Liverpool đã rời công việc HLV trưởng và chỉ làm giám đốc phát triển bóng đá cho Red Bull.

Fabregas có thể trở lại Nou Camp?

Nguồn tin cho biết Barcelona tôn trọng ý nguyện của Flick và hy vọng ông sẽ đưa ra quyết định cuối cùng cho họ trước khi mùa giải kết thúc khoảng 3 tháng. Nếu Flick ra đi, Barcelona rất có thể sẽ mời Cesc Fabregas trở lại làm HLV trưởng sau thành công lớn của Fabregas tại CLB Como ở Serie A.

Fabregas đang được Barcelona quan tâm để đề phòng khả năng họ phải trọn HLV mới thay Flick

Ngoài Fabregas, Barca còn tính tới khả năng thăng chức cho HLV Juliano Belletti ở đội trẻ. Người hùng của trận chung kết Champions League năm 2006 đã dẫn dắt thành công đội U19 Barca và hiện đang thử sức với đội Barca B, nếu Barca chọn cựu hậu vệ phải này thì ông sẽ là người đầu tiên được thăng từ HLV trưởng đội Barca lên luôn HLV trưởng đội 1 kể từ Pep Guardiola năm 2008 (Tito Vilanova chưa từng là HLV trưởng đội B).

Dù chọn HLV mới là ai, Barcelona cũng sẽ yêu cầu lối chơi của HLV đó giống như Flick và quan trọng nhất là sự ưu tiên cho các tài năng trẻ của La Masia. Barcelona trong những năm tới sẽ hạn chế mua sắm cầu thủ đắt tiền do họ đang trả dần khoản nợ 1,5 tỷ euro từ hoạt động cải tạo sân Nou Camp.