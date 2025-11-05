Malaysia đối mặt 2 vụ kiện với FIFA, nguy cơ bị cấm cả dự vòng loại World Cup

⚖️ FAM vẫn chưa thoát khỏi rắc rối với FIFA

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn đang phải đối mặt với vụ kiện thứ hai tại FIFA. Lần này là trước Ủy ban Tư cách và Tình trạng cầu thủ. Rắc rối này đến ngay sau khi FAM thất bại trong nỗ lực kháng cáo liên quan đến bê bối làm giả giấy tờ 7 cầu thủ gốc.

7 cầu thủ Malaysia bị FIFA kết luận làm giả hồ sơ

Theo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), rắc rối của FAM với cơ quan bóng đá thế giới vẫn chưa dừng lại. Hôm thứ Hai (3/11), Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã bác đơn kháng cáo của FAM, giữ nguyên án treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch, đồng thời phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,4 tỷ đồng).

🧾 AFC xác nhận FAM đang đối mặt hai vụ việc riêng biệt

Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor tiết lộ rằng FAM đang tham gia hai quá trình tố tụng riêng biệt tại FIFA, và cả hai đều phải hoàn tất trước khi có thể tiến hành bất kỳ động thái tiếp theo nào.

“Chúng ta cần hiểu rằng FAM đang đối diện hai vụ kiện – một liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, và một vụ khác đang được xem xét tại FIFA Tribunal (Tòa án FIFA)”, ông Windsor nói trên tờ Harian Metro.

Theo ông Windsor, vụ thứ hai trước FIFA Tribunal tập trung vào tính hợp lệ của các cầu thủ gốc nước ngoài trong việc đại diện cho Malaysia và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Ông Datuk Seri Windsor - Tổng thư ký AFC

📜 Tòa án nội bộ của FIFA vào cuộc

FIFA Tribunal được xem như một “tòa án nội bộ” của FIFA, phụ trách các vấn đề về quy định và đạo đức trong bóng đá toàn cầu. Cơ quan này gồm ba ban chính: Ủy ban Kỷ luật, Ủy ban Kháng cáo và Ủy ban Tư cách Cầu thủ.

Trong trường hợp của FAM, vụ việc hiện thuộc thẩm quyền của Ủy ban Tình trạng và Tư cách cầu thủ, cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đăng ký của 7 cầu thủ để xác định họ có đủ điều kiện đại diện Malaysia hay không.

Malaysia đang gặp rất nhiều rắc rối sau chiến thắng 4-0 trong trận đấu với ĐT Việt Nam

⚠️ Ba khả năng cho FAM: giữ nguyên, giảm nhẹ hoặc tăng nặng án phạt

Theo nguồn tin, FAM có thể phải đối mặt với ba kịch bản: án phạt được giữ nguyên, giảm nhẹ, hoặc thậm chí tăng nặng. Điều đó tùy thuộc vào mức độ xác thực của tài liệu nộp lên và việc FIFA có phát hiện dấu hiệu gian dối hay không trong quá trình đăng ký cầu thủ.

Windsor nhấn mạnh rằng tiến trình này có thể kéo dài. Bởi lẽ, mỗi giai đoạn đều yêu cầu xem xét kỹ lưỡng, đặc biệt nếu FAM quyết định đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

“Vì vậy, vẫn còn rất nhiều bước mà FAM và bảy cầu thủ phải trải qua. Quyết định kháng cáo hiện tại chưa phải là hồi kết”, ông Windsor tiết lộ.

Tờ Scoop của Malaysia dự đoán, FIFA Tribunal có thể còn đưa ra án phặt nặng tay hơn nữa đối với LĐBĐ Malaysia. Trong trường hợp tồi tệ nhất, "Hổ Mã Lai" có nguy cơ bị loại tư cách tham dự vòng loại World Cup 2030 - giải đấu lớn tiếp theo của FIFA mà Malaysia có cơ hội được tham dự. Đây sẽ là kịch bản mà không một fan bóng đá Malaysia nào muốn đối diện, nhưng hoàn toàn có nguy cơ xảy ra.