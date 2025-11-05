Malaysia đối mặt 2 vụ kiện với FIFA, nguy cơ bị cấm cả dự vòng loại World Cup

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Malaysia đối mặt 2 vụ kiện với FIFA, nguy cơ bị cấm cả dự vòng loại World Cup

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bê bối 7 tuyển thủ "nhập tịch chui" của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với quy mô lớn hiếm thấy. Vì thế, những rắc rối vẫn đang bám lấy "Hổ Mã Lai".

⚖️ FAM vẫn chưa thoát khỏi rắc rối với FIFA

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn đang phải đối mặt với vụ kiện thứ hai tại FIFA. Lần này là trước Ủy ban Tư cách và Tình trạng cầu thủ. Rắc rối này đến ngay sau khi FAM thất bại trong nỗ lực kháng cáo liên quan đến bê bối làm giả giấy tờ 7 cầu thủ gốc.

7 cầu thủ Malaysia bị FIFA kết luận làm giả hồ sơ

7 cầu thủ Malaysia bị FIFA kết luận làm giả hồ sơ

Theo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), rắc rối của FAM với cơ quan bóng đá thế giới vẫn chưa dừng lại. Hôm thứ Hai (3/11), Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã bác đơn kháng cáo của FAM, giữ nguyên án treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch, đồng thời phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,4 tỷ đồng).

🧾 AFC xác nhận FAM đang đối mặt hai vụ việc riêng biệt

Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor tiết lộ rằng FAM đang tham gia hai quá trình tố tụng riêng biệt tại FIFA, và cả hai đều phải hoàn tất trước khi có thể tiến hành bất kỳ động thái tiếp theo nào.

“Chúng ta cần hiểu rằng FAM đang đối diện hai vụ kiện – một liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, và một vụ khác đang được xem xét tại FIFA Tribunal (Tòa án FIFA)”, ông Windsor nói trên tờ Harian Metro.

Theo ông Windsor, vụ thứ hai trước FIFA Tribunal tập trung vào tính hợp lệ của các cầu thủ gốc nước ngoài trong việc đại diện cho Malaysia và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Ông Datuk Seri Windsor - Tổng thư ký AFC

Ông Datuk Seri Windsor - Tổng thư ký AFC

📜 Tòa án nội bộ của FIFA vào cuộc

FIFA Tribunal được xem như một “tòa án nội bộ” của FIFA, phụ trách các vấn đề về quy định và đạo đức trong bóng đá toàn cầu. Cơ quan này gồm ba ban chính: Ủy ban Kỷ luật, Ủy ban Kháng cáo và Ủy ban Tư cách Cầu thủ.

Trong trường hợp của FAM, vụ việc hiện thuộc thẩm quyền của Ủy ban Tình trạng và Tư cách cầu thủ, cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đăng ký của 7 cầu thủ để xác định họ có đủ điều kiện đại diện Malaysia hay không.

Malaysia đang gặp rất nhiều rắc rối sau chiến thắng 4-0 trong trận đấu với ĐT Việt Nam

Malaysia đang gặp rất nhiều rắc rối sau chiến thắng 4-0 trong trận đấu với ĐT Việt Nam

⚠️ Ba khả năng cho FAM: giữ nguyên, giảm nhẹ hoặc tăng nặng án phạt

Theo nguồn tin, FAM có thể phải đối mặt với ba kịch bản: án phạt được giữ nguyên, giảm nhẹ, hoặc thậm chí tăng nặng. Điều đó tùy thuộc vào mức độ xác thực của tài liệu nộp lên và việc FIFA có phát hiện dấu hiệu gian dối hay không trong quá trình đăng ký cầu thủ.

Windsor nhấn mạnh rằng tiến trình này có thể kéo dài. Bởi lẽ, mỗi giai đoạn đều yêu cầu xem xét kỹ lưỡng, đặc biệt nếu FAM quyết định đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

“Vì vậy, vẫn còn rất nhiều bước mà FAM và bảy cầu thủ phải trải qua. Quyết định kháng cáo hiện tại chưa phải là hồi kết”, ông Windsor tiết lộ.

Tờ Scoop của Malaysia dự đoán, FIFA Tribunal có thể còn đưa ra án phặt nặng tay hơn nữa đối với LĐBĐ Malaysia. Trong trường hợp tồi tệ nhất, "Hổ Mã Lai" có nguy cơ bị loại tư cách tham dự vòng loại World Cup 2030 - giải đấu lớn tiếp theo của FIFA mà Malaysia có cơ hội được tham dự. Đây sẽ là kịch bản mà không một fan bóng đá Malaysia nào muốn đối diện, nhưng hoàn toàn có nguy cơ xảy ra.

8

Man City - Liverpool 09.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Liverpool
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 09/11
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/11/2025 16:45 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
Xem thêm
Tin liên quan
Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN