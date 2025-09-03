Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Ông lớn London ung dung top 4, 2 đại gia Manchester chật vật: Mỗi nhà mỗi cảnh

Sau 3 vòng đấu đầu tiên Premier League 2025/26, ba ông lớn Arsenal, Tottenham Hotspur và Chelsea đang đầy khí thế khi chiếm 3/4 vị trí nhóm đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, hai đại diện của Manchester đang chật vật ở giai đoạn khởi động.

   

2 ông lớn thành Manchester khởi động chậm

Ở vòng 2, hai đội bóng thành Manchester hứng chịu những ký ức đáng quên khi nửa đỏ lẫn xanh lần lượt bị gục ngã, hoặc bị níu chân bởi các đối thủ đến từ thủ đô London.

Tại thánh địa nhà Etihad, Manchester City bất ngờ chịu thất bại 0-2 trước Tottenham Hotspur, đối thủ vốn là “khắc tinh” của Pep Guardiola. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Thomas Frank, Tottenham chủ động pressing tầm cao và bố trí tuyến giữa dày đặc với Palhinha, Bentancur và Sarr, chia cắt hoàn toàn hàng tiền vệ Man City.

Man City bị Tottenham cuốn phăng trên sân nhà Etihad.

Man City bị Tottenham cuốn phăng trên sân nhà Etihad.

Dù cầm bóng vượt trội, những pha dứt điểm của Man City đều không qua nổi đôi tay của thủ môn Vicario. Ngược lại, Tottenham tận dụng triệt để cơ hội phản công: Brennan Johnson ghi bàn sau đường kiến tạo của Richarlison, trước khi Palhinha ấn định tỉ số 2-0 sau sai lầm đáng trách từ thủ môn James Trafford. Với trận thắng này, Tottenham toàn thắng 2 trận, ghi 5 bàn và chưa thủng lưới – khởi đầu tốt nhất của “Gà trống” sau nhiều năm.

Nếu Man City gây thất vọng cho người hâm mộ con cưng ngay trên sân nhà thì Manchester United phải trải qua 90 phút chật vật trong chuyến làm khách tại Craven Cottage. Được hưởng phạt đền ở cuối hiệp một, Bruno Fernandes lại sút thẳng lên khán đài, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Sau đó, “Quỷ đỏ” may mắn vươn lên nhờ pha phản lưới nhà của Muniz, nhưng gần cuối trận Emile Smith Rowe đã dứt điểm gọn gàng gỡ hòa 1-1 cho Fulham. Đáng chú ý, cả hai cái tên trực tiếp tạo nên bàn thắng này đều trưởng thành từ lò Arsenal, một đội bóng khác cũng thuộc thủ đô London.

Man United bị mất điểm bởi 1 CLB London ở vòng 2.

Man United bị mất điểm bởi 1 CLB London ở vòng 2.

Vòng 3, MU hú vía, Man City “ngậm đắng nuốt cay”

Thất thế ở vòng 2, Manchester City đã thua tiếp Brighton 1-2 ở vòng 3. Dù Haaland ghi bàn trong hiệp 1, nhưng Brighton đã vùng lên mạnh mẽ ở hiệp 2, lần lượt ghi 2 bàn cuối trận để quật ngã Man “Xanh” hùng mạnh với tỷ số 2-1. 3 trận chỉ giành được 3 điểm, Man City đã rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó MU lại có cuộc rượt đuổi đau tim với Burnley. “Quỷ đỏ” ghi bàn trước ở hiệp 1, bị gỡ 1-1, Mbeumo nâng tỷ số lên 2-1, nhưng lại để Jaidon Anthony san hòa 2-2. Phải chờ tới phút bù giờ 90+7, Fernandes mới sút penalty thành công ấn định chiến thắng cho đội nhà. Trân thắng đầu tiên sau 3 vòng đấu, đã cứu MU tránh khỏi bị tụt quá sâu trên bảng xếp hạng và tạm leo lên thứ 9.

Các đại gia thành London vẫn chen chân trong top 4

Sau 3 vòng đấu đầu tiên của Premier League 2025/26, các ông lớn đến từ thủ đô London vẫn đang tiếp tục bám sát đội đầu bảng Liverpool (9 điểm) trong cuộc chiến đến ngôi vương.

Chelsea dù chưa gặp các đối thủ lớn ở 3 trận đầu mùa giải, nhưng họ đang chơi ổn định và đứng nhì bảng với 7 điểm sau 3 trận.

Arsenal tụt xuống thứ 3 sau trận thua 0-1 trước chính đương kim vô địch Liverpool. Thất bại trước đối thủ trực tiếp trên con đường chinh phục ngôi vô địch Ngoại hạng Anh sẽ giúp thầy trò HLV Arteta nhìn lại mình, trước khi quay lại đường đua sau đợt FIFA Day đầu tháng 9.

Tương tự, Tottenham sau 2 trận đấu giành trọn 6 điểm đã nếm mùi thất bại trước AFC Bournemouth. “Gà trống” hiện đứng thứ 4 khi hơn về hiệu số bàn thắng –bàn thua so với 3 đội khác trong nhóm cùng có 6 điểm.

Các ông lớn thủ đô London đang xếp trong top 4 Premier League 2025/26 sau 3 vòng.

Các ông lớn thủ đô London đang xếp trong top 4 Premier League 2025/26 sau 3 vòng.

Quá nhiều dấu hỏi với Man United

Trong nhóm các đội bóng giàu truyền thống của bóng đá xứ sở sương mù, MU hiện vẫn được quan tâm hơn cả. 3 trận từ đầu mùa (1 thắng, 1 hòa, 1 thua) phản ánh 3 bộ mặt khác nhau của “Quỷ đỏ”, khiến có lúc người hâm mộ phải đặt dấu hỏi liệu họ có bị sa lầy như mùa giải năm ngoái.

MU và Tottenham cùng từng trải qua mùa giải 2024/25 đáng quên khi ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng và chỉ còn biết bấu víu vào đấu trường hạng 2 châu Âu, Europa League, để xoa dịu nỗi thất vọng. Tuy nhiên, cách “Quỷ đỏ” và “Gà trống” đứng dậy lại khác xa “một trời một vực”.

Tottenham, sau trận chung kết Europa League 2024/2025 thắng MU, hiện có diện mạo mới. Dưới triều đại mới của HLV Thomas Frank đang có những tín hiệu khả quan. Với 2 chiến thắng sau 3 vòng, trong đó nổi bật là màn hạ gục Man City ngay tại Etihad, “Gà trống” cho thấy tham vọng đáng kể, bất chấp việc họ phải chia tay huyền thoại Son Heung-min cũng như tiến hành thay tướng trong mùa hè.

Trong khi đó, Man United vẫn để lại nhiều nghi ngờ. Hè này, “Quỷ đỏ” đã chi ra khoảng 200 triệu bảng, nhưng phần lớn dành cho hàng công. Những vấn đề muôn thuở ở tuyến giữa và khung thành đang để lại nỗi lo.

Xem “Quỷ đỏ” chơi bóng, nhiều người hâm mộ thường xuyên trong cảnh lo thon thót chuyện MU nguy cơ bị thua dễ dàng, chứ không dám nghĩ đến chuyện đua vô địch.

MU chi 250 triệu euro chuyển nhượng hè 2025: Thành công hay thất bại?
MU chi 250 triệu euro chuyển nhượng hè 2025: Thành công hay thất bại?

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 của MU đã kết thúc cực kỳ sôi động và liệu đây là sẽ là mùa mua sắm thành công hay thất bại của "Quỷ đỏ"?

Bấm xem >>

03/09/2025 17:56 PM (GMT+7)
