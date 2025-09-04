Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Indonesia nhập tịch 20 cầu thủ gốc Hà Lan chỉ sau 3 năm

ANTD.VN - Miliano Jonathans, 21 tuổi, tuyên thệ ngày 3-9, trở thành cầu thủ gốc Hà Lan thứ 20 nhập tịch Indonesia chỉ trong chưa đầy 3 năm qua.

Ngày 3-9, tiền vệ 21 tuổi đang khoác áo CLB Utrecht tại giải VĐQG Hà Lan - Miliano Jonathans tuyên thệ nhập tịch Indonesia.

Theo truyền thông xứ vạn đảo, Jonathans chấp thuận nhập tịch Indonesia vào tháng 8 vừa qua. Và sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi liên đoàn, tiền vệ gốc Hà Lan này có thể kịp ra mắt đội tuyển Indonesia ở trận giao hữu FIFA Days gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 5-9 hoặc gặp Lebanon ngày 8-9 tới.

Miliano Jonathans là cầu thủ gốc Hà Lan thứ 19 nhập tịch Indonesia trong gần 3 năm qua

Miliano Jonathans là cầu thủ gốc Hà Lan thứ 19 nhập tịch Indonesia trong gần 3 năm qua

Miliano Jonathans sinh 2004 tại Hà Lan, có ông nội là người Indonesia, vì vậy có thể được ra sân ngay lập tức cho tuyển Indonesia sau khi hoàn tất nhập tịch và chuyển đổi liên đoàn.

Đây là nhân tố được tuyển Indonesia bổ sung cho vòng loại thứ tư vào tháng 10 tới, nơi họ cùng Ả Rập Xê Út và Iraq tranh một suất trực tiếp tới World Cup 2026.

Đáng chú ý, Jonathans là cầu thủ châu Âu thứ 21 nhập tịch Indonesia từ tháng 11-2022 tới nay, trong nhiệm kỳ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia 2022-2026 của tỉ phú Erick Thohir.

Trong số 21 cầu thủ nhập tịch khoác áo tuyển Indonesia có tới 20 người gốc Hà Lan, cái tên còn lại là Jordi Amat (gốc Tây Ban Nha). Ít nhất 4 người trong số này đủ tuổi khoác áo U23 Indonesia đá SEA Games 2025 và giải U23 châu Á 2026.

Bên cạnh 21 cầu thủ nhập tịch, Indonesia còn có một số cầu thủ con lai đã sẵn quốc tịch và các cầu thủ nhập tịch giai đoạn 2022 trở về trước.

Theo truyền thông xứ vạn đảo, tuyển Indonesia có "quỹ" hơn 30 cầu thủ nhập tịch đang còn thi đấu, có thể triệu tập bất cứ lúc nào.

Đội tuyển Indonesia thách thức Việt Nam và Thái Lan
Đội tuyển Indonesia thách thức Việt Nam và Thái Lan

(PLO)- Dưới sự dẫn dắt của HLV Patrick Kluivert người Hà Lan, đội tuyển Indonesia đang trở thành hiện tượng đáng gờm của bóng đá Đông Nam Á và châu Á.

Bấm xem >>

Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/09/2025 14:39 PM (GMT+7)
