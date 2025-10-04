Tin mới nhất bóng đá sáng 4/10: Messi vẫn được triệu tập lên ĐT Argentina 

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFC Bournemouth vs Fulham 04/10/25 - Trực tiếp
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
2
Logo Fulham - FUL Fulham
1
Leeds United vs Tottenham Hotspur
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Borussia Dortmund vs RB Leipzig
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Bayer Leverkusen vs Union Berlin
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Manchester United vs Sunderland
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Arsenal vs West Ham United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Inter Milan vs Cremonese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Chelsea vs Liverpool
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atalanta vs Como
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Como - COM Como
-
Real Madrid vs Villarreal
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Fiorentina vs Roma
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Wolverhampton Wanderers vs Brighton & Hove Albion
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Newcastle United vs Nottingham Forest
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Aston Villa vs Burnley
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sevilla vs Barcelona
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Monaco vs Nice
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Brentford vs Manchester City
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Genoa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Espanyol vs Real Betis
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Lille vs PSG
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Celta de Vigo vs Atlético de Madrid
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 4/10: Messi vẫn được triệu tập lên ĐT Argentina 

Sự kiện: Đội tuyển Argentina Lionel Messi Điểm tin bóng đá
HLV Scaloni vẫn triệu tập Lionel Messi lên ĐTQG Argentina trong khi Garnacho nằm ngoài danh sách.

Messi vẫn được triệu tập lên ĐT Argentina 

ĐT Argentina chỉ có 2 trận giao hữu trong đợt tập trung tháng 10/2025 với Venezuela (11/10) và Puerto Rico (14/10). Do được tổ chức tại Mỹ nên HLV Scaloni vẫn triệu tập siêu sao Lionel Messi.  Ngoài ra, ông cũng triệu tập những ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu như Julian Alvarez, Enzo Fernandez... Alejandro Garnacho của Chelsea vẫn bị "bỏ quên" như đợt tập trung trước đó. 

Lionel Messi

Lionel Messi

Danh sách tập trung ĐTQG Argentina tháng 10/2025: 

Thủ môn: Emiliano Martínez, Geronimo Rulli, Walter Benítez, Facundo Cambeses

Hậu vệ: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico

Tiền vệ: Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolás González, Franco Mastantuono

Tiền đạo: Lionel Messi, José Manuel López, Julian Alvarez, Lautaro Martínez

Arteta nói về tỷ lệ thắng tại Arsenal

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Mikel Arteta vẫn chưa hài lòng dù ông đang có tỉ lệ thắng cao nhất trong số các HLV từng dẫn dắt Arsenal (58%). "Chúng tôi vẫn chưa có được danh hiệu lớn nào. Đó là lý do chúng tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng hơn nữa. Như vậy là chưa đủ. Chặng đường ngày càng khó và chúng tôi phải tập trung vào những gì chúng tôi đang hướng tới".

Arne Slot giải thích lý do Liverpool gặp khó

Trả lời về việc Liverpool gặp khó trong mùa giải này, HLV Arne Slot chia sẻ: "Thực ra chúng tôi không thay đổi gì nhiều đâu mà là đối thủ đang làm điều đó. Mỗi đội lại tìm cách tiếp cận khác nhau để đối phó lại chúng tôi. Mùa trước, chúng tôi tìm được câu trả lời là những tình huống cố định để phá thế phòng ngự sâu. Còn mùa này, chúng tôi chưa tìm được câu trả lời.

Totti không tin nổi vì AS Roma hỏng 3 quả phạt đền liên tiếp

Sau khi AS Roma hỏng 3 quả phạt đền liên tiếp trong trận đấu với Lille, huyền thoại của CLB, Francesco Totti đã không thể tin nổi. "Thôi nào, đừng có đùa, tôi không tin đó là sự thật đâu. Họ thường rất phẫn nộ khi chúng tôi ghi bàn từ chấm phạt đền. Sút 11m là quá dễ. Điều đó không thể xảy ra được. Không đội nào từng hụt 3 quả phạt đền liên tiếp nhưng Roma làm được. Thật là không tin nổi". 

Mourinho và nhiều thành viên Benfica dính "hạn" nặng

Theo báo chí Bồ Đào Nha, Benfica đang cực kỳ bất ổn trước cuộc đại chiến với Porto. Cụ thể, hàng loạt cầu thủ cùng với ban huấn luyện, bao gồm cả HLV Jose Mourinho dính virus. Tất cả đều có biểu hiện chung là đau đầu và đau nhức toàn thân. Benfica đang tính đến phương án xin tạm hoãn nếu như tình hình không được cải thiện.

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Tin mới nhất bóng đá tối 3/10: Đội tuyển Anh gạch tên Bellingham, Grealish và Foden
Tin mới nhất bóng đá tối 3/10: Đội tuyển Anh gạch tên Bellingham, Grealish và Foden

HLV Thomas Tuchel đã công bố danh sách đội tuyển Anh chuẩn bị cho trận giao hữu với Xứ Wales và vòng loại World Cup 2026 gặp Latvia.

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

04/10/2025 01:35 AM (GMT+7)
