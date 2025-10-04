Tin mới nhất bóng đá sáng 4/10: Messi vẫn được triệu tập lên ĐT Argentina 

Messi vẫn được triệu tập lên ĐT Argentina

ĐT Argentina chỉ có 2 trận giao hữu trong đợt tập trung tháng 10/2025 với Venezuela (11/10) và Puerto Rico (14/10). Do được tổ chức tại Mỹ nên HLV Scaloni vẫn triệu tập siêu sao Lionel Messi. Ngoài ra, ông cũng triệu tập những ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu như Julian Alvarez, Enzo Fernandez... Alejandro Garnacho của Chelsea vẫn bị "bỏ quên" như đợt tập trung trước đó.

Lionel Messi

Danh sách tập trung ĐTQG Argentina tháng 10/2025: Thủ môn: Emiliano Martínez, Geronimo Rulli, Walter Benítez, Facundo Cambeses Hậu vệ: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico Tiền vệ: Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolás González, Franco Mastantuono Tiền đạo: Lionel Messi, José Manuel López, Julian Alvarez, Lautaro Martínez

Arteta nói về tỷ lệ thắng tại Arsenal

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Mikel Arteta vẫn chưa hài lòng dù ông đang có tỉ lệ thắng cao nhất trong số các HLV từng dẫn dắt Arsenal (58%). "Chúng tôi vẫn chưa có được danh hiệu lớn nào. Đó là lý do chúng tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng hơn nữa. Như vậy là chưa đủ. Chặng đường ngày càng khó và chúng tôi phải tập trung vào những gì chúng tôi đang hướng tới".

Arne Slot giải thích lý do Liverpool gặp khó

Trả lời về việc Liverpool gặp khó trong mùa giải này, HLV Arne Slot chia sẻ: "Thực ra chúng tôi không thay đổi gì nhiều đâu mà là đối thủ đang làm điều đó. Mỗi đội lại tìm cách tiếp cận khác nhau để đối phó lại chúng tôi. Mùa trước, chúng tôi tìm được câu trả lời là những tình huống cố định để phá thế phòng ngự sâu. Còn mùa này, chúng tôi chưa tìm được câu trả lời.

Totti không tin nổi vì AS Roma hỏng 3 quả phạt đền liên tiếp

Sau khi AS Roma hỏng 3 quả phạt đền liên tiếp trong trận đấu với Lille, huyền thoại của CLB, Francesco Totti đã không thể tin nổi. "Thôi nào, đừng có đùa, tôi không tin đó là sự thật đâu. Họ thường rất phẫn nộ khi chúng tôi ghi bàn từ chấm phạt đền. Sút 11m là quá dễ. Điều đó không thể xảy ra được. Không đội nào từng hụt 3 quả phạt đền liên tiếp nhưng Roma làm được. Thật là không tin nổi".

Mourinho và nhiều thành viên Benfica dính "hạn" nặng

Theo báo chí Bồ Đào Nha, Benfica đang cực kỳ bất ổn trước cuộc đại chiến với Porto. Cụ thể, hàng loạt cầu thủ cùng với ban huấn luyện, bao gồm cả HLV Jose Mourinho dính virus. Tất cả đều có biểu hiện chung là đau đầu và đau nhức toàn thân. Benfica đang tính đến phương án xin tạm hoãn nếu như tình hình không được cải thiện.