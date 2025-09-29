Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tin mới nhất bóng đá sáng 29/9: Nketiah được Arsenal cảm ơn

Sự kiện: Điểm tin bóng đá
Bản tin bóng đá sáng 29/9: Nketiah cho biết anh được nhiều người ở CLB cũ Arsenal cảm ơn sau khi ghi bàn đánh bại Liverpool.

Nketiah được Arsenal cảm ơn

Tiền đạo Eddie Nketiah cho biết anh đã nhận được tin nhắn cảm ơn từ CLB cũ Arsenal sau khi ghi bàn ở phút bù giờ giúp Crystal Palace đánh bại Liverpool 2-1. “Những tin nhắn đó là gửi tới từ các thành viên ban huấn luyện đội bóng”, Nketiah cho hay.

Eddie Nketiah

Eddie Nketiah

Frenkie De Jong trở thành cầu thủ Hà Lan ra sân nhiều thứ 2 trong lịch sử Barca

Ra sân thi đấu và giúp Barcelona đánh bại Real Sociedad 2-1 đêm Chủ nhật, tiền vệ Frenkie De Jong đã trở thành cầu thủ người Hà Lan ra sân nhiều thứ 2 trong lịch sử Barca. De Jong vượt qua chính thầy mình ở ĐT Hà Lan, Ronald Koeman, để có 265 trận ra sân. Hiện anh chỉ còn kém cựu tiền vệ Phillip Cocu, người đã có 292 trận cho Barca.

Inter Milan sẵn lòng mua Akanji với giá 15 triệu euro

Báo chí Italia cho biết dù mới mượn Manuel Akanji cách đây không lâu, Inter Milan đã rất hài lòng với trung vệ người Thụy Sĩ. Do đó họ muốn mua đứt cầu thủ này từ Man City với giá 15 triệu euro, đây là mức giá ghi trong điều khoản mượn giữa hai đội.

Livramento có thể nghỉ dài hạn

Sau trận thua ngược 1-2 trước Arsenal, Newcastle đối mặt với tổn thất khi hậu vệ Tino Livramento phải lên cáng rời sân ở phút 77 sau pha va chạm với William Saliba. HLV Eddie Howe cho biết dù chưa có thời gian biểu cụ thể, nhưng Livramento chắc chắn sẽ phải nghỉ dài hạn.

Giggs đi kiện vì 135.000 bảng

Huyền thoại Ryan Giggs đã gửi đơn kiện lên tòa án để mong được xử lý vụ ông tự nguyện đóng cửa công ty của mình. Giggs hơn 30 năm trước đã lập công ty Ryan Giggs Limited nhằm quản lý thu nhập của mình, nhưng quyết định tự giải tán công ty để nhận 14 triệu bảng bỏ vào công ty sau khi đã phải đóng cửa nhà hàng của mình ở Manchester trong năm nay. Tuy nhiên quá trình hoàn lại tiền sẽ khiến Giggs bị thiệt mất 135.000 bảng nên Giggs đang đề nghị tòa án xem xét để ông được bồi hoàn đủ số tiền.

Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/09/2025 03:22 AM (GMT+7)
